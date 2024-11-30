韓國女Rapper李泳知1個月喪減12kg？短時間減肥秘訣在這「3件事」

在現今這個講求健康和美麗的時代，身材管理成為了許多人的熱門話題。



韓國超人氣女Rapper饒舌歌手李泳知（Yi Yong-ji），因參加《高等Rapper 3》並奪冠而一舉成名，被譽為「MZ世代總統」的她，不僅在音樂上大放異彩，還曾在短短一個月內成功減重12公斤，「資本主義式減肥法」讓粉絲們驚嘆不已，更是佩服她的毅力與決心，究竟李泳知是怎麼做到的呢？讓我們一起來揭開這位MZ世代代表的瘦身祕訣！

韓國超人氣女Rapper李泳知一個月內從微胖身材狂減12kg，3大減肥秘訣大公開！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

李泳知1個月減12kg 減肥要訣3要點（IG@youngji_02；01製圖）

+ 10

李泳知從平凡高中生登頂「MZ世代總統」

李泳知原本只是平凡的高中生，但因為很早就確立志向，決定高中畢業後不再升學，專心投入演藝事業，後來更在2019年憑著《高等Rapper 3》中奪冠，成為節目史上首位女冠軍，獲得了大批年輕粉絲的青睞。

此外，她還活躍於韓綜《Biong Biong地球娛樂室》、個人YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》，因為直率的個性加上超強RAP與創作實力，讓李泳知屢屢衝上熱搜話題榜單，更被韓國網友冠上「MZ世代總統」的名號。（編按：MZ世代，是指於1981年至2010年之間出生的人們，並且是由1981年至1996年之間出生的「M世代（Millennials）」，以及1997年至2010年之間出生的「Z世代」合成的詞彙。）

李泳知1個月激瘦12KG！

李泳知不只音樂實力和綜藝感超圈粉！你能想像嗎？在短短一個月內，李泳知竟然成功瘦了12公斤！這可不是一般人能輕易達成的目標。通常許多明星都會提到瘦身不只是為了視覺好看，更是為了提升整體健康，但李泳知先前受訪時，超直球地回答：

「我其實是因為收到減重廣告邀約，才下定決心減肥的。」



還笑稱這就是所謂的「資本主義式減肥法」，但也因為這樣直接的目標，讓她更加有毅力去執行，只用了1個月就狂瘦12KG，接下來就一起來揭示李泳知成功減肥的3大法寶吧！

李泳知減肥方法

1. 高纖、高蛋白飲食法

李泳知的瘦身成功，首先歸功於她採用的高纖、高蛋白飲食法。這種飲食方式能有效控制熱量攝入，同時提供身體所需的營養。高纖維食物讓她有飽足感，不容易餓，而高蛋白則幫助維持肌肉，提升新陳代謝。

同場加映：體重曾飆破90kg？39歲小禎減肥後狀態滿分 5大保養瘦身秘訣分享（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

2. 每周一天作弊日

在嚴格控制飲食的同時，李泳知也設置了一個小秘訣——每周一天的「作弊日」。這一天裡，她允許自己適量享受那些平時避開的美食。這樣的安排不僅減少了長期飲食控制帶來的壓力，還能讓她在心理上得到放鬆，有了作弊日的存在，更能讓減肥計劃長久，避免因過度克制而引發暴食的風險。

3. 高強度有氧運動

除了飲食調整，李泳知還堅持進行高強度有氧運動。每天至少進行30分鐘的高強度有氧運動，例如HIIT、跳繩、慢跑，能有效燃燒卡路里，加速新陳代謝，也成功在短短一個月內實現了驚人的瘦身結果。

同場加映：減肥｜以為不吃澱粉能快速減磅？5個瘦身錯誤習慣害你難控制體重（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

跟著奚夢瑤、宋慧喬、秦嵐穿「針織衫」！4種造型範本推薦，她靠1招顯高又逆齡

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】