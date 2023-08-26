Coach全球品牌大使李泳知5個魅力點 被饒舌耽誤的綜藝高手？

Coach全球品牌大使｜近來不少韓國女星，都成各大時尚品牌大使。因綜藝節目《雖然沒準備甚麼菜》而竄紅的李泳知，雖沒有超好看的美貌，但憑著直率和討好的個性，贏得時尚品牌Coach的青睞，宣布成為全球品牌大使。由於韓國綜藝人才輩出，要爭取更高的知名度，不僅需具備天生的幽默感，也要帶點運氣，李泳知便從中脫穎而出，推出的綜藝節目，都是收視保證，更邀得BLACKPINK和防彈少年團的成員作客，到或她有甚麼吸引力呢？



Coach全球品牌大使｜李泳知推出的綜藝節目，都是收視保證，更邀得BLACKPINK和防彈少年團的成員作客。(IG@youngji_02)

剛宣布母公司Tapestry與Capri集團併購的消息不久後，Coach日前再宣布人氣高企的韓國女星李泳知，成為全球品牌大使，並有份參與Coach 2023的秋季廣告。創意總監Stuart Vevers表示，欣賞李泳知的真我自信個性，「她通過做自己激勵他人，我們想打造更具包容性的Coach家族。」

Coach全球品牌大使｜李泳知既能搞笑又可型格，日前成為時尚品牌Coach的全球品牌大使。(IG@youngji_02)

Coach全球品牌大使李泳知其實是位冠軍級饒舌歌手

雖然不少綜藝人，都予人傻呼呼的感覺，但李泳知認真起來，卻像變了個人似的，充滿強大的霸氣。她看來搞笑滿分，但其實原本是位饒舌歌手，過去曾以最年輕的姿態，在節目《高等Rapper3》中，憑具特色的低音炮，展現出自信光芒，並拿下冠軍寶座，而當時的她僅得17歲。經過再3年的修練，李泳知遇過不少質疑和嘲笑，但依然故我，在當紅綜藝《Show me the money11》中，贏倒一眾實力唱將奪冠。

Coach全球品牌大使｜李泳知絕對是位被饒舌歌手耽誤的搞笑綜藝人，深得明星及觀眾們喜歡。(IG@youngji_02)

Coach全球品牌大使李泳知大方談示愛被拒經歷

在認真的同時，亦藏著搞笑因子，李泳知當年因為睡過頭，而錯失大學入學試資格，因此只好無奈接受，並向事業發展努力，做出今時今日厲害的成說。她的率真誠懇亦贏得不少人擁戴，曾在《認識的哥哥》中，坦承曾暗戀其他饒舌歌手Layone。後來被拒絕後，她亦無記恨，更邀對方出席自己的主持節目，重提當年的這件事，將尷尬化成搞笑的回憶，令人更欣賞她的人生態度。

Coach全球品牌大使｜李泳合與IVE成員安俞真因拍攝《Biong Biong地球娛樂室》成為好友。(IG@youngji_02)

Coach全球品牌大使李泳知為拍節目向鄰居道歉？

雖然李泳知個性大剌剌，但其實內裡細心體貼，非常會照顧人，理解對方的想法。其深受歡迎的網絡節目《雖然沒準備什麼菜》，曾得到BLACKPINK成員Jisoo和防彈少年團成員Jin作客，更憑輕鬆搞笑的說話方式，讓來賓們都感賓至如歸，放下戒心，並盡情喝酒，表露心中情。由於拍攝地為李泳知的家中，因此她在拍攝整季後，特意向鄰居們送排骨套餐，並親手寫信，為拍攝時的吵鬧聲致歉，「這段期間我們拍攝或造成各位不便，謝謝大家的諒解。」這麼體貼的細節，難怪她會得到明星和觀眾們的喜愛。

Coach全球品牌大使｜李泳知亦有超強的耐力和恆心，為拍造型照，而在短短一個月內，體重銳減10公斤。(IG@youngji_02)

Coach全球品牌大使李泳知曾在一個月內瘦10kg

李泳知亦有超強的耐力和恆心，為拍造型照，而在短短一個月內，體重銳減10公斤。她曾接受雜誌訪問表示，減肥沒甚麼秘訣，只靠三成減肥營養食物、一半運動和兩成的節食，來達到目標。她亦堅持每天早上，都以香蕉、番茄和高麗菜打成果汁，配合番薯和雞胸肉飲食，亦會做深蹲或弓箭步，對身形要求非常自律。

Coach全球品牌大使｜李泳知想法成熟知性，不時都說出一句人生道理，令人有所頓悟。(IG@youngji_02)

Coach全球品牌大使李泳知是位人生誓學家

由於是位饒舌歌手，李泳知想法成熟知性，不時都說出一句人生道理，令人有所頓悟。例如「我認為缺點是丟臉的東西，但在他人眼中，反可能是令人羨慕的長處」和「原本就是做得好的人才會擔心得更多，別想太多就直接到頂端看看吧」，令不少粉絲從中獲得正能量。