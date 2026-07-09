凱特抗癌後勇闖「三峰挑戰」家人終點溫馨迎接　夏洛特感動落淚

在英格蘭晉身世界盃8強的同時，另一邊廂英國凱特王妃亦完成難度極高的「三峰挑戰」。王室早前分享花絮照片，當日凱特的父母、家庭與愛犬，都在山腳底迎接她完成任務，夏洛特公主更替母親感到高興，因而感動落淚，場面非常溫馨感人。雖早年患癌，但凱特堅持做生命鬥士，稱今次挑戰「不只是體能鍛鍊，亦是個確診癌症後探索生命並作出回饋的機會。」



照片可見凱特穿上登山裝備，與威廉王子緊緊相擁，同時喬治王子、夏洛特公主和路易斯小王子走到母親身邊送上祝賀，當中夏洛特公主更感性落淚，相當溫暖。凱特今次結伴哥哥James Middleton一起挑戰，哥哥在完成後，在社交媒體分享，「兩年前我就告訴你我們會一起攀登這座山。」

看到你一路走來實在令人鼓舞，你展現出作為母親、妻子、女兒和細妹的力量、韌性與決心，這每一天都啟發了我及很多人。 James Middleton

英國凱特王妃亦完成難度極高的「三峰挑戰」，父母、家庭與愛犬都在山腳底迎接。(IG@princeandprincessofwales)

夏洛特公主替母親感到高興，因而感動落淚。(IG@princeandprincessofwales)

凱特王妃在2024年公開患癌，並接受預防性化療，直至2025年初表示進入緩解階段，開始恢復王室公務，並透過自身經歷，幫助不同的慈善團體。凱特接受英國傳統「三峰挑戰」，旨在為抗癌期間協助她的皇家馬斯登癌症慈善機構（The Royal Marsden Cancer Charity）籌款，「幫助改變對全面照顧的認知及了解，會提升全英患者的復健和療癒。」

「三峰挑戰」需要在24小時內攀登英國、蘇格蘭和威爾斯的最高山峰，包括為斯諾登山（Snowdon）、斯科費爾峰（Scafell Pike）及本尼維斯山（Ben Nevis），全程需步行共約37公里及10,052呎高，而山與山之間由車接載。