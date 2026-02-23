英國電影學院獎紅地氈女星造型：凱特王妃重穿舊Gucci禮服展優雅

《第79屆英國影視藝術文化學院電影頒獎禮》（又稱英國電影學院獎、BAFTA）在本地時間今晨（23日）展開，不少知名巨星都有參與，場面熱鬧。除了獎項花落誰家，頒獎禮焦點還有紅地氈，到底哪位女星造型驚艷、令人印象深刻呢？



當日頒獎陣容亦份量十足，由英國經典卡通人物柏靈頓熊（Paddington Bear），頒發「最佳兒童或家庭電影」（Children's & Family Film Award ）；在電影《101斑點狗》中飾演庫伊拉的Glenn Close，亦負責頒發「最佳電影」。英國威爾斯親王威廉王子更在台上，頒發「終生成就獎」（the Fellowship Award）予知名電影主管Donna Langley。

英國電影學院獎（BAFTA）頒獎嘉賓：柏靈頓熊（Paddington Bear）(Getty Images)

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型1. 凱特王妃

凱特王妃當日也有陪同出席，穿上設計師Alessandro Michele在任Gucci創意總監時期（2019年），為她訂製的粉色禮服。雖然重複穿著，但禮服絕不過期，運用同色調紡紗層疊打造深法，配搭絨面腰帶，展現出優美典雅的魅力。加上向王室借來的鑽飾珠寶，看來閃爍迷人。而鑽石垂墜耳環是來自英女王「伊莉莎白二世」的收藏，珍貴十足。

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型：凱特王妃 (Getty Images)

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型2. 愛瑪史東（Emma Stone）

喜歡簡約趣致造型的Emma Stone，今次選擇Louis Vuitton黑色超低胸禮裙，以交叉掛頸的設計，突顯出鎖骨的骨感美，同時展現俐落的線條美，加上整潔的髮髻，充滿典雅魅力。

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型：愛瑪史東（Emma Stone）(Getty Images)

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型3. 泰達史雲頓（Tilda Swinton）

蘇格蘭演員Tilda Swinton以中性型格的CHANEL西裝造型出席。造型來自2026工藝坊系列，運用寬肩和短身剪裁，打造出倒三角輪廓，而恤衫設有珍珠鈕扣，締造剛柔並重的魅力。綴以CHANEL胸針及Reach for the Stars高級珠寶系列Dreams come true白金戒指，打造瑰麗氛圍。

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型：泰達史雲頓（Tilda Swinton）(CHANEL提供)

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型4. Jessie Buckley

憑電影《哈姆尼特》奪得「最佳女主角」的Jessie Buckley，選擇典雅的CHANEL藍色絲絨禮裙作為戰衣，兩肩襯搭花卉搪瓷胸針，展現出瑰麗優雅的氛圍，並與Les Talismans de CHANEL系列Attirante 18K白金鑽石耳環呼應，整體一致和諧。她亦戴上N°5系列戒指，在捧獎時盡顯華麗感覺。

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型：Jessie Buckley (CHANEL提供)

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型：Jessie Buckley (CHANEL提供)

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型5. 姬赫遜（Kate Hudson）

Kate Hudson憑《SONG SUNG BLUE： 藍色情歌》入圍「最佳女主角」。她穿上奪目的PRADA紅色禮裙，透過光滑厚重的布料，以及獨特的剪裁拼接，打造出如花般優美的感覺。她特別佩戴Chaumet Joséphine Valse Impériale白金鑽石頸鏈及Laurier白金鑽石耳環，營造典雅氛圍，而手上的Joséphine Valse Impériale戒指，鑲嵌鑽石更足有3卡！

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型：姬赫遜（Kate Hudson）(PRADA提供)

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型6. Chase Infiniti

新生代演員Chase Infiniti在去年底加入Louis Vuitton家族，今日她穿酒紅色貼身禮服，以乾淨俐落的剪裁，展現出好身材。禮裙的趣致點在於下半身，運用建築美學，打造出花卉綻放般的形態，充滿強烈的舞台張力效果。

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型：Chase Infiniti (Louis Vuitton提供)

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型7. Kylie Jenner

與男友Timothée Chalamet一同出席的Kylie Jenner，選擇Thierry Mugler在1994年打造的黑色古董晚裝，上面飾有寶石並組成放射圖案，打造出華麗感覺，並展現出Kylie的好身材。

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型：Kylie Jenner (Getty Images)

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型8. Teyana Taylor

乾濕外套也能登上大舞台！Teyana Taylor所穿的Burberry訂製禮服，由經典英式乾濕外套重新演繹，採用皺褶、荷葉邊高領及拖尾設計，打造出舞台般的華麗效果。綴以Tiffany & Co.石上鳥胸針，展示出高級趣致玩味。

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型：Teyana Taylor (Getty Images)

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型：Teyana Taylor (Getty Images)

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型9. 趙婷（Chloé Zhao）

趙婷最近都以Gabriela Hearst禮裙出席各大場合。她今次穿2026春夏系列金色禮裙，裙身垂吊多片金色樹葉，在走動時隨意擺動，打造出華麗璀璨的層次魅力。

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型：趙婷 (Getty Images)

英國電影學院獎（BAFTA）女星造型10. Kirsten Dunst

美國演員Kirsten Dunst選擇華麗強勢的舞台風格，以Valentino白色上身搭黑色鉛筆長裙及腰帶，展現出簡潔魅力。配搭浮誇搶眼的粉紅色燈籠袖，締造活力甜美的倒三角輪廓。