波鞋推薦｜凱特王妃愛穿這款小白鞋！顯瘦運動鞋：adidas、Nike

【波鞋推薦｜顯瘦增高】相信每個人的鞋櫃都至少會有一對波鞋，穿著舒適又可以搭配不同服飾，是不少人的日常鞋款！尤其波鞋的款式多，不論是高性能的跑鞋、復古的老爹鞋、中高筒款、小白鞋等﹐在挑選時除了注意功能外，外型和鞋款是否可顯瘦增高，都是不少女生會考慮的地方。這次《01女生》為大家精選了多款人氣顯瘦波鞋，在下次買鞋的時候可以參考一下！



波鞋推薦1. adidas ATMOS SAMBAE 運動鞋 HK$999

adidas Originals Samba運動鞋是近年大熱的款式，每次推出新的顏色都會引討論，這次品牌與日本知名潮流店鋪atmos，推出ATMOS SAMBAE運動鞋，這款有著加厚的橡膠中底，能拉長腿部線條，有著顯瘦增高的效果。此外，這款運動鞋採用深淺不一的牛仔布，並有做舊效果，而且鞋跟位置加上仿拉鍊，時尚又獨特。

波鞋推薦2. Nike x Wu-Tang Clan 運動鞋Grail

Nike與Wu-Tang Clan攜手合作推出備受矚目的經典聯名球鞋復刻之作：Nike x Wu-Tang Clan Dunk。運動鞋採用現代設計的黑黃配色，巧妙融入「Killa Beez」色塊設計，呼應了限量發售的初代經典Dunk Hi鞋款。運動鞋採用高品質的皮革材質，鞋舌標籤和鞋跟外側繡有Wu-Tang Clan代表性的W標誌，是真實原創和反叛態度的象徵。

波鞋推薦2. Nike x Wu-Tang Clan 運動鞋Grail（Nike）

波鞋推薦3. New Balance 993 Olive leaf 與 maize HK$2,199

New Balance的這款993，以Olive leaf與maize為主要設計，主要色調是橄欖綠配上鮮豔的紫色標誌，鞋子內層則是橙色，配色獨特又融洽。而運動鞋的設計採用流線型，將型號991和992的元素合二為一，並對ABZORB中底緩震進行了微調，不僅外型百搭，長時間穿著也很舒適。

波鞋推薦3. New Balance 993 Olive leaf 與 maize HK$2,199（New Balance）

波鞋推薦4. SAM EDELMAN IVEY 運動鞋 HK$1,200

SAM EDELMAN所推出的運動鞋，將現代優雅和舒適性完美融合，不論是日常穿著還是運動都很適合。其中IVEY 運動鞋採用複合發泡鞋底設計，大幅提升舒適度，側邊的品牌 logo 與鞋身的撞色處理，增添了新穎的時尚感。運動鞋的中底進行了加厚設計，不僅在視覺上顯得更具份量，穿著時更能體驗到輕盈舒適的感覺。

波鞋推薦5. Veja ESPLAR系列運動鞋 €130 （約HK$1,067）

Veja ESPLAR系列運動鞋，是連凱特王妃也愛穿的款式。Veja一直以款式低調及高質感偏受女生們喜愛，而且鞋履製作過程是貫徹永續理念，除了使用天然橡膠、有機棉及再生聚酯纖維等環保材料外，更研發了由玉米澱粉及有機棉帆布製成的純素皮革。其中品牌以ESPLAR系列的小白鞋最受歡迎，設計簡單配上品牌標誌性的「V」字，讓整體增添不少時尚感，是一款很適合日常的運動鞋。