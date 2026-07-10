IVE師妹團KiiiKiii 成員背景介紹！Coach新任品牌大使展現Y2K魅力

IVE 師妹KiiiKiii是韓國STARSHIP娛樂時隔4年於2025年推出的五人女團，由Leesol、Jiyu、Sui、Haum、Kya組成。她們出道後即以先行曲 《I Do Me》獲得出道首個音樂節目第一位，並在各大頒獎典禮獲得新人獎項，隨後今年再以《404 Era》於三大音樂節目拿下冠軍，備受關注。最近，Coach宣佈KiiiKiii正式擔任品牌大使而引起熱話，不僅實力獲得肯定，更成為時尚圈的新寵，一起認識怪物新人KiiiKiii的各成員！



KiiiKiii受邀成為COACH品牌大使，演繹 Tabby 手袋系列 (IG @kiiikiii.official)

KiiiKiii 成員介紹｜Leesol

原名：이수민 李秀敏

出生日期：2005年9月18日(20歲)

身高：167cm

擔當：Rapper



Leesol (原名李秀敏)是隊內的姐姐，同時也是Rap 擔當。 2005年出生的她在校時期因通過SM甄選而被受關注，隋後轉至Starship接受三年特訓後出道。很多人認為她長得像貓或兔子，而與清純的外表相反，她擁有一把低沉的聲線，所以她常被形容為擁有「反差魅力」。 在練習生時期她因為經常哭，而被其他成員稱為水餃。

The 2nd EP [Delulu Pack] Concept Photos - Leesol (KiiiKiii官網)

KiiiKiii 成員介紹｜Jiyu

藝名：지유 Jiyu

原名：서지유 徐智友

出生日期：2006年5月14日(20歲)

身高：156cm



Jiyu(原名徐智宇)是隊長以及Ace擔當。超短髮的她極具辨識度，網民稱完美詮釋Y2K風潮的新生代偶像，成為最近的潮流指標。2006年出生的她作為隊長曾在表演前提點成員攝影機位置，展現超越年齡的成熟魅力。

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KiiiKiii 成員介紹｜Sui

藝名：수이 Sui

原名：이수빈李秀彬

出生日期：2006年4月10日(20歲)

身高：171cm



Sui(原名李秀彬)是隊內的主唱以及顏值擔當，長有狗或兔子相。她曾分享有高層看完試鏡影片後，認為她更適合演戲而一度想把她簽入Starship旗下的演員廠牌，但由於她更想成為歌手所以拒絕了。

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KiiiKiii 成員介紹｜Haum

藝名：하음 Haum

原名：곽하음郭河音

出生日期：2006年11月14日(19歲)

身高：164cm



Haum(原名郭河音)是隊內的主舞 。長得像貓的她因出現先行曲 《I Do Me》的封面而成為熱話。據說她從小學習各種舞蹈 ，包括芭蕾舞和K-POP舞蹈 ，學習IVE的《 LOVE DIVE》的舞蹈時產生了濃厚的興趣 ，開始夢想成為偶像。

The 2nd EP [Delulu Pack] Concept Photos - Haum (KiiiKiii官網)

KiiiKiii 成員介紹｜Kya

藝名：키야 Kya

原名：박지우 朴祉禹

出生日期：2010年12月18日(15歲)

身高：171cm



Kya(原名朴智宇))是隊內的忙內。出生於2010年的她在出道前已經是童模 ，也曾經經營 YouTube頻道「BeautyDuty TV」，擁有很多幕前經驗。她常被提及擁有經典的演員氣質，被認為是擁有「銀幕臉」的成員之一。