韓國Olive Young 2026關鍵字：FULLMOON！軟糖保健品、護膚型彩妝

韓國最大健康與美容連鎖店Olive Young，近日發布了一份「2026年趨勢關鍵字（2026 Trend Keywords）」報告。此報告主題為「身心合一」，並以「F.U.L.L.M.O.O.N」來囊括8大趨勢，均是反映著年輕消費者-GEN Z一代的日常，以及韓國美妝和健康消費的發展。



Olive Young公布的「2026年趨勢關鍵字」報告，當中的「F.U.L.L.M.O.O.N（滿月）」，緊扣著身心靈合一的主題，同時每一字母也是貫穿了近年的美容與健康趨勢。報告中特別提到年齡層由15至24歲的人群，更在身心平衡，將自我照顧重新定義為日常和全面實踐，不再只是肌膚護理，而是將睡眠、壓力、健康管理也融入當中。

1. F：Feel-good wellness（愉悅的身心靈）

現時更注重身心靈平衡，而整體健康狀態還包含了心理與情緒健康、壓力管理及培養積極的生活態度。同時大眾更喜歡培養便利的健康日常習慣，減少繁瑣沉重的養生，像是現時不少品牌都推出健康零食、軟糖形式的保健品、減糖配方的飲品等，來迎合大眾對輕鬆養生的追求。

2. U：Unwind to win（釋放身心壓力以取得勝利）

「Unwind to win」是指透過足夠的休息和紓解壓力，以提升日常效率和專注力，使工作、社交、個人愛好及身心健康取得平衡。因此，大眾越來越在意真正的深層睡眠。根據報道，睡眠相關產品都越來越受歡迎，而Olive Young的睡眠保健補充劑銷量年增超過300%，其中褪黑素的需求量最大，其他成分如GABA和維生素B衍生物也備受青睞。

3. L：Lifestyle shift（climate）（氣候變遷引致的生活方式轉變）

全球氣候變遷，除了對居住環境、飲食、身體健康造成影響外，肌膚狀態也是。所以近2年大眾更注重穩定肌膚的護膚品，像是平衡及穩定肌膚過敏症狀、有效持續改善膚質、修護肌膚屏障等，都大眾更留意的護膚品功效。

4. L：Layered K-routine（韓式分層護膚）

韓式分層護膚，相比起模式化和固定的護膚程序，更注重當下肌膚狀態和當日心情作出調整。像是當更疲倦就簡化護膚步驟；肌膚有特別需求就增加功能性精華；或是針對當時天氣不穩定時調整護膚步驟。

5. M：Medical-home loop（醫美與日常護膚）

韓國醫學美容是眾所周知的非常流行，而「Medical-home loop」是指醫美與日常保養的界線逐漸模糊，互相輔助。像是做完高能量療程後居家護膚；以醫美療程作為日常皮膚管理；或是以居家美容儀延續醫美效果等等，使得不少醫美級護膚品、修復型護膚品、美容儀等在韓國是暢銷產品。

6. O：Over the makeup（不只是化妝）

「Over the makeup」在這裡並非指過量化妝或妝感濃烈，而是指化妝品不再只是化妝，而是融入了護膚成分，讓化妝同時做到護膚。這個趨勢推動著護膚型彩妝的發展，模糊了護膚產品和化妝品之間的界限。報告中更指出，大眾越來越重視化妝品的成分，其重要性不亞於顯色度和遮瑕度，促使品牌研發採用天然成分配方彩妝品，並為相關技術申請專利。

7. O：One bite luxury（輕奢）

在此報告中，除提到美容與身心靈健康外，還分享到Gen Z對奢侈品的實驗態度、美容療程與居家護理的融合。對他們年齡層來說，名牌手袋可能價格過高，但他們會想入手專櫃級的化妝品，以感受輕奢為日常帶來的精緻感。

8. N：Next-gen beauty concierge（新一代美容管家）

「Next-gen beauty concierge」，不僅是指新一代年輕人引領美容潮流，同時更是指AI技術與美容的結合，使美容更個人化。可透過AI技術，更精準了解自身肌膚狀態或問題，以此挑選合適自己的護膚品。