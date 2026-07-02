Olive Young 2026最新榜單｜全球排行榜10必買：校色防曬霜、面膜

【2026 Olive Young最新榜單｜全球排行榜】韓國最大的美妝店Olive Young 最近有甚麼單品值得入手？女生們到訪韓國時，都會花不少時間到Olive Young選購最新或是好評不斷的產品。但面對琳琅滿目的美妝品，真的有點無從入手！這次分享Olive Young最新的熱銷的前10位產品，包括d'Alba、COSRX、MEDIHEAL等品牌的皇牌產品，都是現在韓國女生很喜歡的產品！



Olive Young 2026最新榜單1-2. d'Alba [PINK CORRECTING] Waterfull Tone-Up Sun Cream Duo Set（65ml+65ml）/ （50mL+50mL）

d'Alba 的這款純素校色防曬霜，以兩種不同容量登上全球熱銷排行的第一及第二位，可見它真很受女生們喜愛。這款校色防曬霜帶有粉色調，有效修飾蒼白或暗沉膚色，打造紅潤且充滿透明感的「偽素顏」。同時具備高防曬規格，並注入品牌的專利核心成分義大利白松露與維他命E複合物，提供抗氧化及深層保濕。

Olive Young 2026最新榜單1-2. d'Alba [PINK CORRECTING] Waterfull Tone-Up Sun Cream Duo Set（65ml+65ml）/ （50mL+50mL）（圖片來源：Olive Young官網）

Olive Young 2026最新榜單3. Kyusoku Jikan Acupressure Stimulation Gel Sheet 12P

休足時間（Kyusoku Jikan）穴位刺激凝膠貼片，主要用於舒緩雙足與雙腿的疲勞，很適合去旅行時長時間走路後使用，難怪會登上全球熱銷排行的第三位。穴位貼片有著高含水量的凝膠墊能帶來清涼的舒爽感覺，搭配上的凸起顆粒物理性刺激足底穴位，於久站或大量步行後使用，能有效消除水腫並減輕痠痛感。

Olive Young 2026最新榜單3. Kyusoku Jikan Acupressure Stimulation Gel Sheet 12P（圖片來源：Olive Young官網）

Olive Young 2026最新榜單4. [GANADI EDITION] COSRX The 6 Peptide Skin Booster Serum 150ml Double Set（+Random Hipper）

COSRX 所推出的The 6 Peptide Skin Booster Serum是一款高效能的導入精華，蘊含6種多功能胜肽。導入精華作為護膚第一步，它能完美打通肌膚吸收通道，讓後續的保養品發揮加乘效果。產品的主要功效包括：深層保濕、緊緻毛孔、平滑細紋、提亮膚色及舒緩鎮靜。尤其這款產品最近與韓國非常受歡迎的文創角色GANADI（가나디）合作推出聯乘產品，讓人更想入手。

Olive Young 2026最新榜單4. [GANADI EDITION] COSRX The 6 Peptide Skin Booster Serum 150ml Double Set （+Random Hipper）（圖片來源：Olive Young官網）

Olive Young 2026最新榜單5. MEDIHEAL Essential Mask Sheet 10ea Set

MEDIHEAL的面膜一直備受歡迎，更是以高濃縮精華與極佳貼合度聞名。系列推出多款不同功效的面膜，像是：茶樹主打控油舒緩、積雪草修護敏感、神經醯胺強效鎖水保濕、膠原蛋白可使使肌膚恢復緊緻飽滿等等，女生們可依照肌膚需要選擇。

Olive Young 2026最新榜單5. MEDIHEAL Essential Mask Sheet 10ea Set（圖片來源：Olive Young官網）

Olive Young 2026最新榜單6. [GANADI EDITION] COSRX One Step Original Pad 100P

COSRX 的紅色經典款One Step Original Pad，主要功效是可為肌膚溫和去角質、深層清潔毛孔與預防粉刺痘痘。它含有天然BHA（水楊酸甜菜鹼）與白柳樹皮萃取，能有效代謝老廢角質、平衡油脂分泌，同時改善暗粒並舒緩肌膚，使後續保養更易吸收。

Olive Young 2026最新榜單6. [GANADI EDITION] COSRX One Step Original Pad 100P（圖片來源：Olive Young官網）

Olive Young 2026最新榜單7. SKIN1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum 50mL*2ea

SKIN1004的這款防曬精華，是一款採用了海洋友善配方的防曬產品。它結合了三大核心功效，分別是具備 SPF50+ PA++++ 的高防護力，有效抵禦紫外線傷害；產品添加透明質酸可深層保濕，質地輕盈如精華，水潤不黏膩；此外富含馬達加斯加積雪草萃取物，能鎮靜敏感泛紅的肌膚。

Olive Young 2026最新榜單7. SKIN1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum 50mL*2ea（圖片來源：Olive Young官網）

Olive Young 2026最新榜單8. freshian Egg-like Cream Blush（Set/Single）（14 Colors）

freshian 所推出的Egg-like Cream Blush，具備自然提亮、修飾毛孔及澎潤蘋果肌三大功效。其獨特的奶霜質地推開後能轉化為絲絨粉霧感，輕盈不黏膩且不易卡粉，完美融入底妝打造宛如天生紅潤的好氣色。目前共推出14種顏色，大家可根據喜好選擇。

Olive Young 2026最新榜單8. freshian Egg-like Cream Blush（Set/Single）（14 Colors）（圖片來源：Olive Young官網）

Olive Young 2026最新榜單9. AROMATICA Rosemary PDRN Scalp Serum 100ml

頭髮護理產品亦是很多人會入手的產品，AROMATICA 的Rosemary PDRN是一款專為頭皮護理設計的強效精華，主要功效包含強韌髮根、舒緩頭皮敏感，同時能平衡油脂分泌及促進頭皮抗衰老。當中結合迷迭香萃取物與 Redensyl™配方，能深入滋養毛囊，可以改善頭髮稀疏並緩解異常掉髮現象。

Olive Young 2026最新榜單9. AROMATICA Rosemary PDRN Scalp Serum 100ml（圖片來源：Olive Young官網）

Olive Young 2026最新榜單10. CLIO Kill Cover Founwear Cushion Refill Set（5 Shades）

CLIO Kill Cover Founwear Cushion，主打高遮瑕力與輕薄半霧面妝感。氣墊粉底質地輕盈，而且採用貼膚包裹薄膜技術，避免厚重假面感，同時能有效遮蓋毛孔、痘印及泛紅，呈現無瑕妝感。