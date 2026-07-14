Netflix母胎單身戀愛大作戰2｜6重點：成員IG公開/高學歷/背景

韓國戀愛節目《母胎單身戀愛大作戰》第二季在Netflix上映，沿用上一季的主持人，加上今季成員學歷驚人，而且他們的IG均設置不公開，讓後續發展蒙上神秘面紗，話題度瞬即提升。第二季播放時間將於每周二下午4時更新兩集，並在7月28日迎來結局，現在就讓我們先看看今季精彩的重點，以及成員們的背景和學歷吧！



母胎單身戀愛大作戰2｜原班主持人

在第一季中，主持人除了是參賽成員們的心靈導師，4人在攝影棚錄影時，更是充滿默契，帶來不少有趣的角度和看法。今次再邀請原班人馬，包括徐仁國、姜漢娜、李恩智和Car, the Garden，為參加者提供更多戀愛意見，同時再以觀眾角度發言，讓大家看得更有共嗚。

母胎單身戀愛大作戰2｜原班主持人 (IG@netflixkr)

母胎單身戀愛大作戰2｜A0人數有這麼多！

不少人曾歷多次戀愛，然而單身人士為數也不少。據韓媒報道，節目第一季播出後，即引來大批關注，而在第二季招募成員時，雖然年齡限制在20至30歲之間，但報名人數竟達1.7萬人，為之前數量（約4,000人）的3倍。

母胎單身戀愛大作戰2｜A0人數有這麼多！(IG@netflixkr)

母胎單身戀愛大作戰2｜單身原因引起共嗚

在節目開首，參加者都會描述日常生活景況，進而揭露單身的其中原因。神奇地不少觀眾看後都深表共嗚，如在梨花女子大學畢業的田瑞崙，是位不節不扣的追星族，追星年資長達十年，甚至當主持人問道，要在偶像線下簽名會及男友生日中二選一，她也不假思索地選前者。

此外，主持人們亦提到，首季成員都具個性，而第二季的則心思細膩、自我保護強，易因別人一句不經意的話，腦內產生小劇場，因而感到退縮。

母胎單身戀愛大作戰2｜單身原因引起共嗚 (IG@netflixkr)

母胎單身戀愛大作戰2｜增設「單身郵局」贈禮物

為鼓勵參與者主動表白心意，新一季特別增設多個「表白時機」，如能夠觀看其他人資料的「五分鐘書店」，亦有「單身郵局」讓他們向好感對象投遞情信和禮物，同時製作組會給他們禮卷助攻，讓大家的戀愛熱度升溫。

母胎單身戀愛大作戰2｜增設「單身郵局」贈禮物 (IG@netflixkr)

母胎單身戀愛大作戰2｜32歲「大叔」深得上一季女神喜愛

今季成員學歷亮眼，當中32歲金栽瑞出身名門學府KAIST，有份研發電腦遊戲《絕地求生》，可謂筍盤之一。但他不修邊幅的外表卻形成反比，不僅長有一頭白髮，更有濃密的鬍子，加上普通的宅男穿搭，令他的魅力大打折扣。

然而，第一季女神姜志受卻相當受落，特別在社交媒體發文，表示發現具魅力的寶藏男孩，「早知道就參與第二季了。」讓觀眾期待兩人的見面。

母胎單身戀愛大作戰2｜32歲「大叔」深得上一季女神喜愛(IG@netflixkr)

母胎單身戀愛大作戰2｜成員簡介及IG

金栽瑞

年齡：32歲

職業：遊戲開發者

學歷：KAIST畢業生

Instagram：暫未公開



在造型改造後，他的外表回復清爽和年輕，而他在約會時瘋狂打蒼蠅和埋頭暴食的形象，亦引起觀眾討論。

母胎單身戀愛大作戰2｜金栽瑞 (IG@netflixkr)

尹廷允

年齡：26歲

職業：大學生

學歷：仁荷大學經濟學系

Instagram：jungyun_00

粉絲追蹤數（截至6/8/2026）：1萬



個性內向的他，極怕與女性眼神接觸，同時患有多汗症。不過他在節目中大展彈琴的才華，成功吸引女參加者的注意。

母胎單身戀愛大作戰2｜尹廷允 (IG@jungyun_00)

安勝弦

年齡：30歲

職業：牙醫

Instagram：2_a_s_h_2

粉絲追蹤數（截至6/8/2026）：8,557



個性隨和愛笑，看來易與人相處，但當與異性單獨相處時則顯得尷尬，只要氣氛冷掉，他就會習慣瞇眼大笑來掩飾。

母胎單身戀愛大作戰2｜安勝弦 (IG@mossolseunghyun)

崔赫峻

年齡：31歲

職業：企業行銷企劃人員

Instagram：hyukgoodjob

粉絲追蹤數（截至6/8/2026）：1.8萬



擁有高大帥氣的外表，然而內心欠缺自信，在節目中透露曾被曖昧對象玩弄，因而留下陰影至今。

母胎單身戀愛大作戰2｜崔赫峻 (IG@hyukgoodjob)

李振宇

年齡：26歲

職業：大學生

學歷：亞州大學建築工程系

Instagram：ejinu_00

粉絲追蹤數（截至6/8/2026）：1.1萬



高中時期曾達100公斤，其後靠健身減肥，並練成結實的腹肌和身材。他自言曾透過匿名應用程式談過一年網戀，但雙方從未真實見面。

母胎單身戀愛大作戰2｜李振宇 (IG@ejinu_00)

金泰勳

年齡：29歲

職業：大學生

學歷：檀國大學公共政策系

Instagram：暫未公開



擁有帥氣外表，卻個性自傲，在初次見面時便語出驚人，直接形容女參加者「像被5個難纏的小姑面試」。他指中學時期曾有段純愛，但分手原因卻是認為對方「回報價值低」，令觀眾對他的好感度極差。

母胎單身戀愛大作戰2｜金泰勳 (《母胎單身戀愛大作戰》截圖)

田瑞崙

年齡：29歲

職業：AXA 跨國保險公司B2B業務

學歷：梨花女子大學

Instagram：afterdreamee

粉絲追蹤數（截至6/8/2026）：1.8萬



為韓國男團NCT DREAM的瘋狂粉絲，曾參與多場演唱會和簽售，更言偶像比男友重要。

母胎單身戀愛大作戰2｜田瑞崙 (《母胎單身戀愛大作戰》截圖)

崔玹諝

年齡：27歲

職業：策展人

Instagram：ee.at.night

粉絲追蹤數（截至6/8/2026）：3.9萬



無論外形或氣質都很出眾，私下是位狂熱的二次元動漫迷，表示理想對象是《櫻蘭高校男公關部》中的鳳鏡夜。不過她對感情積極，面對心儀對象時會採取主動，令觀眾對她相當期待。

此外，不少網民發現，她原來曾以臨時演員身分，參與SBS 2025年電視劇《TRY：我們成為奇跡》的演出，而且外貌跟現在幾乎沒變。

母胎單身戀愛大作戰2｜崔玹諝 (IG@ee.at.night)

李漢主

年齡：27歲

職業：韓醫師

Instagram：haanzzu

粉絲追蹤數（截至6/8/2026）：3.1萬



雖然經常參與相親活動，但她每次遇到尷尬氣氛，都會不禁灌酒及飲醉，言行舉止變得狂放，因此都以失敗告終。

母胎單身戀愛大作戰2｜李漢主 (IG@haanzzu)

金秀炫

年齡：28歲

職業：大學生

學歷：藝術大學美術系

Instagram：soowoo_h

粉絲追蹤數（截至6/8/2026）：2.6萬



個性隨和及佛系，在日常生活中不在意打扮，對感情亦抱持順其自然的態度。

母胎單身戀愛大作戰2｜金秀炫 (IG@soowoo_h)

韓受志

年齡：27歲

職業：陶藝師

Instagram：0x8007016a

粉絲追蹤數（截至6/8/2026）：2.6萬



自小在英國留學，因此個性相當獨立，亦因擁有各方的美好條件，讓異性對她產生距離感。

母胎單身戀愛大作戰2｜韓受志 (IG@0x8007016a)

安柾垠

年齡：30歲

職業：韓醫師學歷：慶熙大學韓醫學系

Instagram：_stability._.is_._

粉絲追蹤數（截至6/8/2026）：9,888



憑著知性美曾收到不少節目邀請，但因在學時遭到排擠，因此與人相處時都能本能地築起高牆，令人難以接近。