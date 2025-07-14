母胎單身戀愛大作戰｜4重點：徐仁國主持、相處連環踩雷引爆笑

韓國真人實境節目《母胎單身戀愛大作戰》於Netflix熱播，旋即造成不少話題。相較過往的戀愛綜藝，這次則是由一班從未拍拖的男女，開展一段與異性的相處之旅。由於缺乏經驗，男參加者們的舉動「險象環生」，不僅爆發笑料，同時試範很多「踩雷」事件，引起網民們的共嗚。



《母胎單身戀愛大作戰》日前（8日）首播，掀起高度討論。無論主持或嘉賓，都為觀眾帶來新鮮驚喜。以下列出4個必看重點！

韓國真人實境節目《母胎單身戀愛大作戰》於Netflix熱播。(IG@netflixkr)

母胎單身戀愛大作戰｜必看重點1. 星級主持陣容

節目中的主持陣容，相當新鮮和吸引。當中著名演員徐仁國、姜漢娜和創作歌手Car, the Garden，過往公開的戀愛經驗不多，因此令人更期待他們之間，以及在觀看參加者互動後，會有怎樣的反應和評論？至於另一位主持李恩智，則常在節目中分享戀愛經驗，為節目展現出更多面向的看法。

母胎單身戀愛大作戰｜必看重點1. 星級主持陣容 (IG@netflixkr)

母胎單身戀愛大作戰｜必看重點2. 全素人參與

相較戀愛綜藝《單身即地獄》，《母胎單身戀愛大作戰》的參加者全是素人，沒有一位是藝人或網絡紅人，在鏡頭前更具真實性，大為增加觀眾的認同和參與。參加者需在特定的地方合宿9天，期間經歷一系列的戀愛挑戰和約會活動，讓他們能夠學習與異性相處，進行「戀愛改造」。

母胎單身戀愛大作戰｜必看重點3. 4000申請者中挑選

節目組對參加者精挑細選，從4,000名申請者中篩選，而且全都是「母胎單身」，即從出生至今都未曾拍拖戀愛。同時節目亦請來專業團隊，包括造型師、戀愛教練及心理專家等，透過建議協助他們在戀愛時，進一步減少與對方的尷尬氣氛。

母胎單身戀愛大作戰｜必看重點4. 從踩雷中借鏡 (IG@netflixkr)

母胎單身戀愛大作戰｜必看重點4. 從踩雷中借鏡

節目首播後即引起熱話，當中參加者的踩雷行為，例如有人只想來遊玩度假、無視需要幫忙的女參加者和不會閱讀氣氛等，都令人觀眾看得無語和爆笑。不過，這同時也成「拍拖新人們」的一個借鑑，讓大家可以避免事件再次發生，減少尷尬危機。