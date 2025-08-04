母胎單身戀愛大作戰｜5大愛情金句：時間寶貴，見面定是珍貴的人

韓國戀愛綜藝《母胎單身戀愛大作戰》全十集播映完畢，相信觀眾們都會感到不捨。劇集除了戀愛情節吸引，參加者們亦隨互動氣氛，大吐不少戀愛金句，引發深思和討論。以下整理當中的愛情語錄，不知大家都有共嗚嗎？



相較過往的戀愛綜藝，《母胎單身戀愛大作戰》是由一班從未拍拖的男女，開展一段與異性的相處之旅。由於缺乏經驗，男參加者們的舉動「險象環生」，不僅爆發笑料，同時試範很多「踩雷」事件，引起網民們的共嗚。

《母胎單身戀愛大作戰》愛情金句 (IG@netflixkr)

母胎單身戀愛大作戰｜愛情金句1.

你不能選擇父母，也不能選擇孩子，那是天注定。只有男人是自己選擇。如果不適合，表示他不是對的人。 《母胎單身戀愛大作戰》珉鴻

整部節目都在圍繞的主題，便是愛情不能守株待兔，需要主動去追求，才能換來美好結果。正好被譽為「人間清醒」的珉鴻，也有不斷強調這點。愛情並非天注定，上天只會安排機會，你可選擇自己需不需要，若甚麼都不幹、讓機會白流，最終只會甚麼都沒有。

《母胎單身戀愛大作戰》愛情金句｜珉鴻：「只有男人是自己選擇。」(劇照)

母胎單身戀愛大作戰｜愛情金句2.

我已毫無後悔地說出來，沒必要再為此悲傷或高興，我只是冷靜的接受事實。 《母胎單身戀愛大作戰》珉鴻

不少「母胎單身」的人，在面對心愛的人時，都會頓時語塞，腦內冒出多個可能的事情發展，最終會因害怕被拒絕，而引致日後的尷尬，而不敢表白。珉鴻則直白表示要給自己一個交代才會無悔。而主動爭取，起碼是承認自己的內心感情的證明，是愛自己的表現，因此即便不是想要的結果也不是大問題。

《母胎單身戀愛大作戰》愛情金句｜珉鴻：「我已毫無後悔地說出來，沒必要再為此悲傷或高興。」(IG@netflixkr)

母胎單身戀愛大作戰｜愛情金句3.

時間對我而言很寶貴，若要私下單獨見面，那人定是我珍貴的人，那就是我的價值觀，我想做我自己。 《母胎單身戀愛大作戰》李陶

與其花時間在自己不愛的人，如李陶所言「時間寶貴」，為何讓不懂珍惜人任意糟蹋？李陶與廷穆的感覺線突然降溫，男方更轉向另一參加者，大為傷害李陶的心。縱然傷心，但李陶依然能夠灑脫面對，並帥氣地說出這番話，彷如表達出「不僅你能選擇我，我也可選擇是不是你。」

《母胎單身戀愛大作戰》愛情金句｜李陶：「若要私下單獨見面，那人定是我珍貴的人。」(劇照)

母胎單身戀愛大作戰｜愛情金句4.

因有你，我才能思考和期盼未來。祝你幸福，我曾經很喜歡你，姜志受。 《母胎單身戀愛大作戰》賢圭

面對被拒絕的感情，賢圭並沒抱怨，反而感恩遇見對方，助他在愛情路上成長。當感情逝去時，內心多數會先拒絕接受現實，再冷靜接受並送上祝福。賢圭在說話時用到「曾經」，表示他已經接受結果，相信定會在愛情路上繼續勇敢前行。

《母胎單身戀愛大作戰》愛情金句｜賢圭：「我曾經很喜歡你，姜志受。」(IG@netflixkr)

母胎單身戀愛大作戰｜愛情金句5.

來這裡後，我才知道自己可以去愛別人，我也可以被愛。 《母胎單身戀愛大作戰》廷穆

在節目中成為話題人物的廷穆，於最後一集時說到這句話，剛好呼應一直以來的重點 —— 積極主動。或許世上有不少感情失敗的例子，叫人感到灰心和沒希望，甚至自信心低落；但當再往外看，便會發現世上也有很多美好愛情，之前被失意蒙閉，其實只要自己願意期盼，終有一天也會覓到屬於自己的愛情。