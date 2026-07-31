儷人盛會2026「Women of the Year」誕生！得獎者分享成功秘訣

《香港01》主辦的《儷人盛會2026》頌揚女性的堅毅與自信，今日在眾多品牌見證下，《香港01》欣然嘉許4位傑出女性，頒發「Women of the Year」（年度儷人大獎）獎項，以表揚她們在各領域的璀璨成就。



由《香港01》旗下頻道「01女生」籌辦的《Hong Kong Beauty Festival 儷人盛會2026》 ，今日（7月31日）在灣仔合和酒店58樓峯景匯58圓滿舉行！今屆增設「Women of the Year」獎項，讚揚得獎者在過去一年的輝煌事業，並鼓勵女性勇於表現自我。

回顧《儷人盛會2026》「Women of the Year」得獎瞬間

回顧《儷人盛會2026》「Women of the Year」得獎瞬間 (鄧倩螢 攝)

01女生儷人盛會2026｜4位「Women of the Year」得獎者

本年度「Women of the Year」得獎者為Mastercard香港及澳門董事總經理 陳一芳女士（Helena）、英皇娛樂行政總裁 霍汶希女士 （Mani）、鏞記酒家集團第三代掌舵人 甘蕎因女士（Yvonne）及保良局主席 譚毓楨女士（Jenny）。她們在各個領域中大展異彩，同時肩負不同的奮鬥故事。

「Women of the Year」得獎者：Mastercard香港及澳門董事總經理陳一芳女士 （Helena）

從事金融服務業逾25年，陳一芳敢於投資創新理念，開拓一道道的未知大門，在2023年更帶領團隊，與本地餐飲集團LUBUDS合作，開設Mastercard全球首間品牌概念餐廳。今日，她亦自信表示：「Mastercard會繼續創造更多無價的體驗給大家。」她深信「一加一大於二」的道理，認為團隊與合作是克服困難的關鍵，並展望與台下更多品牌有合作的空間。

儷人盛會2026｜「Women of the Year」得獎者：Mastercard香港及澳門董事總經理陳一芳女士（Helena）(鄧倩螢 攝)

「Women of the Year」得獎者：英皇娛樂行政總裁 霍汶希女士 （Mani）

由童星出道，其後21歲轉為演藝圈經紀人，培養多位知名歌手，至今霍汶希女士依然超越自我，擔任英皇娛樂集團行政總裁，全面掌舵公司運營。

她一直秉持「不只於此」的信念，在當10年經理人後，開始反思「自己是否已經在此或中止」，「我覺得每個女生不應框住自己。因此我不停去學不同事物，31歲升任唱片部總監，當到達瓶頸後，便到北京開拓英皇娛樂辦公室，成為北京的行政總監 。」雖然她剛在5月30日時，接任行政總裁，但仍堅持不停留，盼更上一層樓，「下一步公司計劃在AI年代，深度運用IP創造更多的可能性。」

儷人盛會2026｜「Women of the Year」得獎者：英皇娛樂行政總裁霍汶希女士 （Mani）(鄧倩螢 攝)

「Women of the Year」得獎者：鏞記酒家集團第三代掌舵人 甘蕎因女士（Yvonne）

在傳統行業不固步自封，鏞記酒家集團創辦逾80年，第三代掌舵人甘蕎因女士，助家族生意更壯大，當中秘訣主打一個「求變」。她將現代化管理思維注入傳統餐飲業，成功引領品牌邁向國際化和年輕化，展現女性在傳統行業中升級轉型的非凡智慧。她亦指需要居安思危，會不停自我檢視有甚麼做得不夠好。

儷人盛會2026｜「Women of the Year」得獎者：鏞記酒家集團第三代掌舵人甘蕎因女士（Yvonne）(鄧倩螢 攝)

「Women of the Year」得獎者：保良局主席 譚毓楨女士（Jenny）

施比受更為帶福，保良局主席譚毓楨女士熱衷善事，認為能夠照亮受助者的人生，「同時也照亮我的人生。」譚女士在保良局任職13年，帶領團隊凝聚各界善心，為社會帶來正向改變，同時提升各界對慈善服務的關注。她在2018年健康一度響起警號，仍然積極樂觀面對，努力將不好的事變成好事，這樣的心態助她的人生更加輝煌。

儷人盛會2026｜「Women of the Year」得獎者：保良局主席譚毓楨女士（Jenny）(鄧倩螢 攝)