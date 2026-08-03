8月好去處：啟德球賽延續世界盃的足球狂熱、CHIIKAWA主題輕鐵

8月好去處｜捉緊暑假的尾巴，除了多個商場舉辦活動， 亦有不同盛大的體育盛事，讓一家大小都能盡情狂歡。以下緊貼最新8月好去處和活動，大家不妨與親朋好友，一起計劃今個月的行程。



8月好去處｜九龍區

8月好去處｜九龍塘又一城「Winnie the Pooh: The 100th Year Celebration Pop Up Store」

為慶祝小熊維尼百周年，又一城特別設置期間限定店，設有多個夢幻打卡場景，由小熊維尼手持紅色氣球，帶領大家走進森林小屋，並與跳跳虎歡度派對。同場還有香水瓶工作坊、限定主題自拍館，亦設100周年限定精品，粉絲們不容錯過。

8月好去處｜九龍塘又一城「Winnie the Pooh: The 100th Year Celebration Pop Up Store」(品牌提供)

8月好去處｜Winnie the Pooh: The 100th Year Celebration Pop Up Store

日期：2026 年 8 月 6 日至 9 月 3 日

時間：上午 11 時至晚上 9 時

地點：又一城 LG2 層

8月好去處｜啟德體育園「香港足球盛會2026」

承接世界盃熱潮的餘溫，香港足球盛會載譽歸來，邀請4隊歐洲冠軍球隊來港，包括曼城、國際米蘭、車路士和祖雲達斯，表演兩場激動人心的比賽。而在比賽前夕，亦設有公開訓練環節，讓球迷能夠近距離觀看球星大耍球技。

8月好去處｜香港足球盛會2026

日期：2026 年 7 月 31 日、8 月 1、4 及 5 日

時間：晚上 7 時 30 分開始

地點：啟德主場館

8月好去處｜啟德體育園「香港足球盛會2026」(IG@mancity)

8月好去處｜啟德體育園「奧迪足球峰會2026 」

英超老牌球隊阿士東維拉相隔15年再度訪港，與德國勁旅拜仁慕尼黑，於啟德主場館上展開一場激烈賽事。拜仁慕尼黑是次隨奧迪夏季巡迴賽訪港，並向球迷展示「我就是我」（Mia san Mia）的哲學和理念，機會千載難逢。

8月好去處｜奧迪足球峰會2026

日期：2026 年 8 月 6 至 7 日

時間：下午 6 時（8月6日，公開訓練）；晚上 8 時（8月7日，比賽）

地點：啟德主場館

8月好去處｜啟德零售館2「MATCHLEGACY x MatchWornShirt 期間限定店」

除了足球賽事，高端足球體驗品牌MATCHLEGACY亦聯同MatchWornShirt，設立期間限定店，展示總值逾200萬港元的球星簽名球衣，包括夏蘭特於2024年的歐聯曼城簽名球衣，以及德國勁旅拜仁慕尼黑的2025-26球季全體簽名球衣，而車路士球星更會驚喜現身，不容錯過！此外，於店內消費有機會獲邀參加大賽結束後的獨家拍賣會，有機會購得曼城、國際米蘭、車路士與祖雲達斯在啟德體育場「香港足球盛會2026」賽事中的實戰球衣。

8月好去處｜MATCHLEGACY x MatchWornShirt 期間限定店

日期：2026 年 7 月 30 日至 8 月 9 日

時間：早上 11 時 30 分至晚上 9 時 30 分

地點：啟德零售館 2 G樓 M2-006A

8月好去處｜啟德零售館2「MATCHLEGACY x MatchWornShirt 期間限定店」(品牌提供)

8月好去處｜店內展示夏蘭特親筆簽名球衣 (品牌提供)

8月好去處｜九龍灣《apm × Sticky Monster Lab Summer Playfest》

韓國人氣設計師IP「黏黏怪物研究所」（Sticky Monster Lab）現身參與apm設置的夏日主題運動派對，可見一眾怪物隊員換上色彩繽紛的運動造型，在運動競技場上化身運動好手，展現出熱鬧熱奮的夏日活力。場內設有近5米的Cheering Tower打氣燈塔、全新「GOGO run GO」體感競步挑戰、奪冠榮譽頒獎台，以及結合 HYROX、花式籃球及美式保齡球元素的多個主題場景，讓大家都能感受運動的樂趣。

8月好去處｜apm × Sticky Monster Lab Summer Playfest

日期：即日起至 8 月 30 日

時間：早上 11 時至晚上 11 時

地點：apm 大堂層

8月好去處｜九龍灣《apm × Sticky Monster Lab Summer Playfest》(品牌提供)

8月好去處｜港島區

8月好去處｜中環ifc mall《Summer Paradise》

充滿歡樂繽紛色彩的波普藝術，佈滿整個中環ifc商場。聯乘德國歡樂藝術家組合YEYE Weller，設置藝術大型裝置《Summer Paradise》，並有6個打卡及遊戲互動展區，包括經典「Snap & Shine」街頭自拍鏡、復古街機挑戰和「Boomerang Bar」等，以貫徹「色彩、幽默與平衡」的藝術美學。

8月好去處｜中環ifc mall《Summer Paradise》(品牌提供)

8月好去處｜《Summer Paradise》

日期：2026 年 7 月 23 日至 8 月 30 日

時間：早上 10 時 30 分至晚上 10 時

地點：ifc商場一樓中庭

8月好去處｜新界區

8月好去處｜CHIIKAWA ARTIVERSE主題輕鐵

若然喜歡Chiikawa，千萬不要錯過！由7月25日至8月30日，將多個吉伊卡哇、小八及兔兔造型，融入於車廂內，包括幕門、扶手，而車身更暗藏夜光星星圖案，為各位粉絲帶來夢幻驚喜。活動於每個周末行駛，每日共設4個班次，由輕鐵兆康站出發，分別前往屯門站或元朗站（即以往「輕鐵發現號」的路綫），以展開一段與Chiikawa一起的專屬旅途。

8月好去處｜CHIIKAWA ARTIVERSE主題輕鐵 (品牌提供)

8月好去處｜CHIIKAWA ARTIVERSE主題輕鐵

日期：2026 年 7 月 25 日至 8 月 30 日

時間：上午 10 時至下午 3 時 15 分（需購買「CHIIKAWA 輕鐵旅遊證」套裝乘搭）

地點：輕鐵兆康站 4 號月台

8月好去處｜其他

8月好去處｜LUSH 新鮮面膜工作坊

貫徹「新鮮」和「手製」的理念，LUSH定期設立手作坊，讓大家親手製作不同的護膚品。今次將會製作新鮮面膜，部分場次由將由產品製作員親身帶領，講解優質新鮮原材料的護膚好處和資訊，然後親自製作專屬面膜，讓大家都認識自然護膚的樂趣。

8月好去處｜LUSH 新鮮面膜工作坊

日期：2026 年 8 月 1、8、15、22 及 29 日（逢星期六）

地點：香港及澳門各分店