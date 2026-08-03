8月好去處：CHIIKAWA輕鐵、THE FIRST FAN香港站、小熊維尼限定店

8月好去處｜捉緊暑假的尾巴，除了多個商場舉辦活動， 亦有不同盛大的體育盛事，讓一家大小都能盡情狂歡。以下緊貼最新8月好去處和活動，大家不妨與親朋好友，一起計劃今個月的行程。



8月好去處｜九龍區

8月好去處｜西九文化區藝術展亭 「夏調・感觀聲旅」沉浸式體驗

今年夏日，你正度過怎樣的景致？周大福以豐富感官捕捉天地夏聲，並透過藝術空間展示（14至16日），開啟品牌眼中及耳內聽見的「夏調」。先映入眼簾的是豐滿的「熟果」，迎接夏日的陽光，緊接隨步盛開的「油傘」，在風與光影間搖曳，形成充滿詩意的畫面。室內則擺放高低不一的玻璃盤，盛載著從天而降的「雨滴」，只要輕觸盤底，就能聽見優美雨聲，加上不規律的鱗光照射，締造夢幻的「夏之夢」。

場內展示全新傳頌系列，靈感源自中華禮樂之鼓，糅合大小雙鼓疊合造型，以簡約幾何線條重新解構漢字「頌」，將鼓樂中的喜悅與福韻凝聚於珠寶之中。

8月時尚快訊｜周大福 西九龍設「夏調」為題藝術展覽 (Kristie Chu攝)

8月好去處｜夏調・感觀聲旅」沉浸式體驗

日期：2026 年 8 月 14 日至 8 月 16 日

時間：下午 3 時至晚上 8 時

地點：西九文化區藝術展亭

8月好去處｜九龍塘又一城「Winnie the Pooh: The 100th Year Celebration Pop Up Store」

為慶祝小熊維尼百周年，又一城特別設置期間限定店，設有多個夢幻打卡場景，由小熊維尼手持紅色氣球，帶領大家走進森林小屋，並與跳跳虎歡度派對。同場還有香水瓶工作坊、限定主題自拍館，亦設100周年限定精品，粉絲們不容錯過。

8月好去處｜九龍塘又一城「Winnie the Pooh: The 100th Year Celebration Pop Up Store」(品牌提供)

8月好去處｜Winnie the Pooh: The 100th Year Celebration Pop Up Store

日期：2026 年 8 月 6 日至 9 月 3 日

時間：上午 11 時至晚上 9 時

地點：又一城 LG2 層

8月好去處｜Liquides Imaginaires 期間限定店

要數近年最人氣的小眾香水，必定是主打神話、宗教儀式、哲學與古老象徵概念的Liquides Imaginaires。今年夏季，品牌以更清爽輕盈的全新面貌呈現，並且更適合香港炎夏。限定店與花藝師 Ani Lam 林丹莉攜手合作，以風乾柑橘皮、網狀包裝素材及重新改造的香水包裝盒，創作出三組裝置藝術，將香氣轉化為立體花藝雕塑。每件作品對應不同香調—柑橘、檸檬、青檸—賦予廢棄材料第二生命，體現工藝與永續的結合。

限定店除了設有塔羅香水占卜體驗，今次新設輪盤遊戲，助大家找到最適合你的香水，而每日首二十位參加者可獲贈一份試用裝。

8月好去處｜Liquides Imaginaires 期間限定店

日期：即日至8月 23 日

時間：上午 11 時至晚上 9 時

地點：B1 Beauty Stage, K11 Musea

8月好去處｜「《反斗奇兵》| PEACEMINUSONE: THE FIRST FAN」企劃

今個盛夏，「THE FIRST FAN」香港站登陸尖沙咀海港城，包括「THE FIRST FAN」夢想屋戶外打卡裝置、「THE FIRST FAN」官方期間限定快閃店及「THE FIRST FAN PhotoZone」藝術展覽，帶來融合PEACEMINUSONE標誌性雛菊元素與《反斗奇兵》角色的限定體驗，讓大家重拾童年的夢想與感動。

逾20件相關藝術作品於海港城美術館舉行的「THE FIRST FAN Photo Zone」藝術展覽中全港獨家亮相，結合標誌性雛菊元素與動畫角色形象，構築出品牌與童年記憶交織的沉浸式創作世界。

現場更設「THE FIRST FAN Dream Wall」，邀請粉絲寫下自己的夢想，留下專屬回憶。同時，海運大廈露天廣場化身為「THE FIRST FAN」夢想屋戶外打卡裝置，把首爾站備受矚目的藝術裝置及全感官互動體驗帶到香港；而位於海運大廈入口大堂的期間限定快閃店則展示約70款聯乘潮流單品及香港限定款式，打造結合藝術與潮流購物的限定體驗。

8月好去處｜「THE FIRST FAN」官方期間限定快閃店

日期：即日至 9 月 6 日

時間：上午 10 時至晚上10時

地點：海運大廈露天廣場

8月好去處｜「THE FIRST FAN」夢想屋戶外打卡裝置

日期：即日至 9 月 6 日

時間：上午 10 時至晚上9時

地點：海運大廈入口大堂 (近OT202 號舖 Facesss)

8月好去處｜「THE FIRST FAN」藝術展覽

日期：即日至 8月31 日

時間：上午 10 時45分至晚上9時45分

地點：海港城美術館 (海港城海洋中心2樓207號舖)

8月好去處｜尖沙咀 Facesss限時沉浸式美妝企劃「GLOW HAVEN」

宣揚Z世代活出真我、拒絕被標籤的精神，Facesss特別設置「GLOW HEAVEN」，以「釋放真實光芒」為核心，配合由Y2K未來感全息美學主題佈置，透過多重光影折射交織，打造出炫彩打卡空間。場內亦設AI智能測膚儀器，只要簡單操作就能分析肌齡，並了解肌膚狀況，於活動期間登記成新會員和消費，更可獲「「炫彩透明卡包」。

此外，每逢活動期間的周末，Facesss聯乘人氣健康品牌BLENDBAR，推出限時美肌能量站，會員只要消費滿100港元，就可獲贈「鮮果煥膚沙冰」一杯。

8月好去處｜尖沙咀 Facesss限時沉浸式美妝企劃「GLOW HAVEN」(品牌提供)

8月好去處｜ Facesss「GLOW HAVEN」

日期：2026 年 8 月 7 日至 9 月 20 日

時間：上午 10 時至晚上 9 時

地點：尖沙咀海港城海運大廈 2 階 OT202 號舖 Facesss 及 金鐘金鐘道 93 號金鐘廊 Lab Concept Facesss

8月好去處｜九龍灣《apm × Sticky Monster Lab Summer Playfest》

韓國人氣設計師IP「黏黏怪物研究所」（Sticky Monster Lab）現身參與apm設置的夏日主題運動派對，可見一眾怪物隊員換上色彩繽紛的運動造型，在運動競技場上化身運動好手，展現出熱鬧熱奮的夏日活力。場內設有近5米的Cheering Tower打氣燈塔、全新「GOGO run GO」體感競步挑戰、奪冠榮譽頒獎台，以及結合 HYROX、花式籃球及美式保齡球元素的多個主題場景，讓大家都能感受運動的樂趣。

8月好去處｜apm × Sticky Monster Lab Summer Playfest

日期：即日起至 8 月 30 日

時間：早上 11 時至晚上 11 時

地點：apm 大堂層

8月好去處｜九龍灣《apm × Sticky Monster Lab Summer Playfest》(品牌提供)

8月好去處｜《排球少年!!》香港遠征期間限定店

飛翔吧！烏野高中的選手們與他們的一眾對手將會踏進MegaBox地下中庭，帶來《排球少年!!》香港遠征期間限定店，勢要化成充滿青春熱血的排球賽場！約2.5米高拱門設計配以威風凜凜的角色雲集於「Jump Higher! 拱門步道」迎接大家！同時，烏野高中的靈魂吉祥物—毛耷耷日向烏鴉更首次離開日本飛抵香港與一眾粉絲見面。在店周邊亦設有1:1還原角色立牌及動畫中完美復刻的各校旗幟展示區共4大打卡位，打造沉浸式排球世界！同時，限定店為大家帶來還原度極高的多位球員「角色球衣」與外套、全系列制服球衣等逾300款《排球少年!!》周邊讓大家選購。

8月好去處｜《排球少年!!》香港遠征期間限定店

日期：即日起至 8 月 31 日

時間：早上 12 時至晚上 9時

地點：九龍灣 MegaBox G層中庭

8月好去處｜港島區

8月好去處｜中環ifc mall《Summer Paradise》

充滿歡樂繽紛色彩的波普藝術，佈滿整個中環ifc商場。聯乘德國歡樂藝術家組合YEYE Weller，設置藝術大型裝置《Summer Paradise》，並有6個打卡及遊戲互動展區，包括經典「Snap & Shine」街頭自拍鏡、復古街機挑戰和「Boomerang Bar」等，以貫徹「色彩、幽默與平衡」的藝術美學。

8月好去處｜中環ifc mall《Summer Paradise》(品牌提供)

8月好去處｜《Summer Paradise》

日期：2026 年 7 月 23 日至 8 月 30 日

時間：早上 10 時 30 分至晚上 10 時

地點：ifc商場一樓中庭

8月好去處｜新界區

8月好去處｜CHIIKAWA ARTIVERSE主題輕鐵

若然喜歡Chiikawa，千萬不要錯過！由7月25日至8月30日，將多個吉伊卡哇、小八及兔兔造型，融入於車廂內，包括幕門、扶手，而車身更暗藏夜光星星圖案，為各位粉絲帶來夢幻驚喜。活動於每個周末行駛，每日共設4個班次，由輕鐵兆康站出發，分別前往屯門站或元朗站（即以往「輕鐵發現號」的路綫），以展開一段與Chiikawa一起的專屬旅途。

8月好去處｜CHIIKAWA ARTIVERSE主題輕鐵 (品牌提供)

8月好去處｜CHIIKAWA ARTIVERSE主題輕鐵

日期：2026 年 7 月 25 日至 8 月 30 日

時間：上午 10 時至下午 3 時 15 分（需購買「CHIIKAWA 輕鐵旅遊證」套裝乘搭）

地點：輕鐵兆康站 4 號月台

8月好去處｜其他

8月好去處｜LUSH 新鮮面膜工作坊

貫徹「新鮮」和「手製」的理念，LUSH定期設立手作坊，讓大家親手製作不同的護膚品。今次將會製作新鮮面膜，部分場次由將由產品製作員親身帶領，講解優質新鮮原材料的護膚好處和資訊，然後親自製作專屬面膜，讓大家都認識自然護膚的樂趣。

8月好去處｜LUSH 新鮮面膜工作坊 (品牌提供)

8月好去處｜LUSH 新鮮面膜工作坊

日期：2026 年 8 月 1、8、15、22 及 29 日（逢星期六）

地點：香港及澳門各分店

8月好去處｜淺水灣「Soho Beach Club at The Pulse」

大獲好評的夏日企劃強勢回歸！Soho House Hong Kong與The Pulse再度聯手，從白天的身心療癒、夏日親子活力工作坊，一路狂歡至Golden Hour日落音樂派對，以及星空下的微醺之夜。

帶大家體驗夏日海島的度假風情，早上的瑜伽、Pilates和Zumba課程，為大家消除都市壓力；中午的海岸嘉年華，則有非洲鼓工作坊、面部彩繪及由HKwalls帶來的即場人物速畫等，更可以在Live DJ音樂下品嚐Poolside雞尾酒，享受me time時刻。天色入黑便換成派對模式，帶來 House、Electronic、Reggaeton、Latin、Afro等多元音樂風格，以及充滿活力的LGBTQI+主題派對。

8月好去處｜淺水灣「Soho Beach Club at The Pulse」(品牌提供)

8月好去處｜「Soho Beach Club at The Pulse」

日期：2026 年 8 月 逢周五至周日

時間：下午 5 時至晚上 10 時（周五）；中午 12 時至晚上 10 時（周六）；上午 11 時至晚上 9 時（周日）

門票：HK$280（日間）；HK$380（晚間）

地點：淺水灣海灘道 28 號 the pulse

▼▼▼回顧8月好去處活動▼▼▼

8月好去處｜ 西九龍圓方「Hermès Drawn to Craft：筆紙傳意」（已完結）

繪出夏日色彩一刻。Hermès在圓方設立限定空間，以彩繪為題，呼應品牌的繪畫創作主軸，提供多個工作坊，同時亦設填色、即興素描和印章創作等空間，讓大家都能沉醉於art jamming的療癒時刻。場內可以細閱新一期的品牌雜誌《Le Monde d’Hermès》，深入探討品牌的年度主題，闡述品牌的核心價值及匠心系列。

8月好去處｜ 西九龍圓方「Hermès Drawn to Craft：筆紙傳意」(Kristie Chu 攝)

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8月好去處｜Hermès「Drawn to Craft: putting pencils to paper」（已完結）

日期：2026 年 8 月 5 日至 8 月 9 日

時間：上午 12 時 30 分至晚上 8 時（三）；上午 10 時 30 分至晚上 8 時（四至日）

地點：九龍圓方金區一樓中庭

8月好去處｜啟德體育園「香港足球盛會2026」（已完結）

承接世界盃熱潮的餘溫，香港足球盛會載譽歸來，邀請4隊歐洲冠軍球隊來港，包括曼城、國際米蘭、車路士和祖雲達斯，表演兩場激動人心的比賽。而在比賽前夕，亦設有公開訓練環節，讓球迷能夠近距離觀看球星大耍球技。

8月好去處｜啟德體育園「香港足球盛會2026」(IG@mancity)

8月好去處｜香港足球盛會2026（已完結）

日期：2026 年 7 月 31 日、8 月 1、4 及 5 日

時間：晚上 7 時 30 分開始

地點：啟德主場館

8月好去處｜啟德體育園「奧迪足球峰會2026 」（已完結）

英超老牌球隊阿士東維拉相隔15年再度訪港，與德國勁旅拜仁慕尼黑，於啟德主場館上展開一場激烈賽事。拜仁慕尼黑是次隨奧迪夏季巡迴賽訪港，並向球迷展示「我就是我」（Mia san Mia）的哲學和理念，機會千載難逢。

8月好去處｜啟德體育園「奧迪足球峰會2026 」(IG@fcbayern)

8月好去處｜奧迪足球峰會2026（已完結）

日期：2026 年 8 月 6 至 7 日

時間：下午 6 時（8月6日，公開訓練）；晚上 8 時（8月7日，比賽）

地點：啟德主場館

8月好去處｜啟德零售館2「MATCHLEGACY x MatchWornShirt 期間限定店」（已完結）

除了足球賽事，高端足球體驗品牌MATCHLEGACY亦聯同MatchWornShirt，設立期間限定店，展示總值逾200萬港元的球星簽名球衣，包括夏蘭特於2024年的歐聯曼城簽名球衣，以及德國勁旅拜仁慕尼黑的2025-26球季全體簽名球衣，而車路士球星更會驚喜現身，不容錯過！此外，於店內消費有機會獲邀參加大賽結束後的獨家拍賣會，有機會購得曼城、國際米蘭、車路士與祖雲達斯在啟德體育場「香港足球盛會2026」賽事中的實戰球衣。

8月好去處｜MATCHLEGACY x MatchWornShirt 期間限定店（已完結）

日期：2026 年 7 月 30 日至 8 月 9 日

時間：早上 11 時 30 分至晚上 9 時 30 分

地點：啟德零售館 2 G樓 M2-006A

8月好去處｜啟德零售館2「MATCHLEGACY x MatchWornShirt 期間限定店」(品牌提供)

8月好去處｜店內展示夏蘭特親筆簽名球衣 (品牌提供)

8月好去處｜ 銅鑼灣SOGO 期間限定「仲夏特調派對」（已完結）

為夏日帶來清涼快感，Nespresso在銅鑼灣SOGO開設快閃店，以泳池為主題，裡面特設「Flavor Mixer Station」風味混調站，可以調配專屬夏日咖啡特飲，由基底的梳打水、椰青水、檸檬茶或牛奶，可再疊加蜂蜜、海鹽、菠蘿或檸檬等風味，然後在「Press to Play」區域，體驗全新 Vertuo Up 咖啡機，最後在主題相片亭攝下歡樂瞬間，為夏日定格於個人的寫意空間。

8月好去處｜ 銅鑼灣SOGO 期間限定「仲夏特調派對」(品牌提供)

8月好去處｜期間限定「仲夏特調派對」（已完結）

日期：即日起至 8 月 11 日

時間：上午 12 時 30 分至晚上 8 時（三）；上午 10 時 30 分至晚上 8 時（四至日）

地點：九龍圓方金區 L1 Atrium