儷人盛會2026｜回顧精彩瞬間：唐詩詠、Alina獲頒美肌達人獎

由《香港01》旗下頻道「01女生」舉辦的《Hong Kong Beauty Festival 儷人盛會2026》，今日（7月31日）在灣仔合和酒店，向一眾致力為女士提供優質服務及產品的商家、「Women of the Year」及「年度美肌達人」得獎者進行嘉許，以表揚她們在各領域的卓越表現。



《Hong Kong Beauty Festival 儷人盛會2026》圓滿盛大舉行 （夏家朗 攝）

《Hong Kong Beauty Festival 儷人盛會2026》圓滿盛大舉行

今屆「 01女生至愛品牌2026」共頒發出四十個美容獎項，涵蓋美容企業、彩妝護膚、健康塑美、服裝首飾四大組別，以嘉許表現出色的品牌，鼓勵繼續提升自身品質、創新及突破，為女生們提供優質服務及產品，再次恭喜所有獲獎品牌！

即看》「01女生至愛品牌2026」得獎名單

回顧《儷人盛會2026》璀璨瞬間

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6位不同界別的專家及名人成為《01女生》「年度美肌達人」

今年《Hong Kong Beauty Festival 儷人盛會2026》邀請6位不同界別的專家及名人，並予以「年度美肌達人」獎項，包括演員唐詩詠（Natalie）、羅毓儀（Yuki）、藝人李炘頤 （Alina）、蘇韻姿（Andrea）、 黃美棋（Meiki）及星級化妝師Yoyo Yip。6位「年度美肌達人」更即場分享個人美容心得及經驗，以及對「美」的獨特見解。

6位不同界別的專家及名人成為《01女生》「年度美肌達人」（夏家朗 攝）

儷人盛會2026｜年度美肌達人：香港女演員及節目主持 唐詩詠（Natalie）

視后唐詩詠，現身螢幕前都是最佳狀態，即使是淡妝時膚質也細緻有光澤。她分享自己很重視防曬、保濕，以及做美容療程輔助，找專業的團隊幫她做「補救」。此外，她更提到作為女性，覺得最重要的就是要不斷挑戰自己，藉此建立自信心。因為在她看來，有自信的女性能散發出最耀眼的光芒。

儷人盛會2026｜年度美肌達人：香港女演員及節目主持唐詩詠（Natalie）（夏家朗 攝）

儷人盛會2026｜年度美肌達人：香港女演員、YouTuber羅毓儀（Yuki）

女演員及YouTuber羅毓儀，她認為「內在美」和「外在美」是要並存的。她分享自己平日會做美容療程和敷面膜，還會有一些內在的療程，像是薰蒸養生療程。此外，她還會多做運動和飲食保持清淡健康，減少糖分攝入，以減緩皮膚衰老。

儷人盛會2026｜年度美肌達人：香港女演員、YouTuber羅毓儀（Yuki）（「01女生」攝）

儷人盛會2026｜年度美肌達人：女藝人、舞者李炘頤 （Alina）

女藝人Alina，經常在社交平台上分享生活與穿搭，近年更創立女性創業平台，分享各種實用資訊。Alina於獲獎時提到，「女人一定要投資自己，因為女人要有『四千萬』：千萬要美、千萬要健康、千萬要獨立以及千萬要愛自己」。這也是她的平台成立目標，幫助每一位女生找到屬於她的『四千萬』。

儷人盛會2026｜年度美肌達人：女藝人、舞者李炘頤 （Alina）（夏家朗 攝）

儷人盛會2026｜年度美肌達人：女演員蘇韻姿（Andrea）

經常活躍於螢幕前的蘇韻姿，不只一位出色的演員，更是雙語主持。於現場更即席以英語分享得獎感受，表示這次是她在香港首次獲得過獎項，感謝《HK01》給予的認可、力量和信心，以及期待將來與現場的每一位嘉賓能有更多機會合作。

儷人盛會2026｜年度美肌達人：女演員蘇韻姿（Andrea）（夏家朗 攝）

儷人盛會2026｜年度美肌達人：女演員、主持人黃美棋（Meiki）

Meiki近年時常在社交平台上，分享不同的美容心得影片。她於活動中分享提到她認為美容行業有著無限的發展前景，尤其近年科技日新月異，充滿機會。最後更甜蜜感謝丈夫的支持，讓她可大膽創作不同影片。

儷人盛會2026｜年度美肌達人：女演員、主持人黃美棋（Meiki）（夏家朗 攝）

儷人盛會2026｜年度美肌達人：星級化妝師Yoyo Yip

星級化妝師Yoyo Yip，近年也加入內容創作者，經常分享實用的化妝和醫美內容，讓女生們一起變美。同時，她更提到今年成立了個人的本地美妝品牌，希望可以帶到一些更加適合香港天氣以及香港女生化妝習慣的產品，讓香港女生能擁有最合適的產品。

儷人盛會2026｜年度美肌達人：星級化妝師Yoyo Yip（湯致遠 攝）

增設「Women of the Year」大獎

今年《儷人盛會2026》特別增設「Women of the Year」獎項，以嘉許4位傑出女性的璀璨成就，並展現出堅毅自信的個性特質，與「01女生」的理念不謀而合。

「Women of the Year」得獎者名單：即將公布

《儷人盛會2026》現場盛況

《儷人盛會2026》在灣仔合和酒店58樓峯景匯58舉行，能飽覽270度維港全景及山景，配搭淡粉色調為主的花卉佈置拱門及主題裝飾，營造出自然舒適的氛圍。

今屆榮幸與美妝品牌LUSH及Liquides Imaginaires合作，現場設置工作坊，製作專屬的氣泡彈和香水，而一眾美肌達人都樂在其中。此外，專業黃金珠寶品牌「第一金鋪」亦在現場展示最新金飾系列，讓會場更顯璀璨及華麗。

儷人盛會2026｜LUSH 工作坊

英國品牌LUSH，主打新鮮手作、天然純素、拒絕動物實驗 及推行環保裸裝與減塑理念，一直以來備受大眾喜愛。這次LUSH 帶來了一系列經典熱賣產品，包括：按摩芭和身體噴霧，讓嘉賓可即場感受產品的美妙之處。此外，品牌還即場設有超人氣的汽泡彈製作工作坊，大家可親手製作並帶回家中，享受放鬆身心的香氛浴。

儷人盛會2026｜Liquides Imaginaires 工作坊

法國小眾藝術香水品牌Liquides Imaginaires，以獨特的「三部曲」概念創作，並採用與眾不同的瓶身。Liquides Imaginaires 將Imaginarium 系列的9款香水帶來活動現場，讓嘉賓即場細細品味各香氛層次，為這次活動增加了嗅覺的記憶。此外，品牌還帶來了塔羅體驗，讓大家可透過牌卡的指引，探索深層的自我，並找到最能映照當下心境的「靈魂香氣」。