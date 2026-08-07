Netflix《不良一族尋愛記2》成員IG/背景/年齡公開！今季顏值升級

繼第一季掀起熱話，Netflix日本戀愛實境節目《不良一族尋愛記》，日前播出第二季。同樣地成員們來自江湖，今年更加顏值大升級，他們的外貌與輪廓，都讓觀眾看得賞心悅目，瞬即引起討論。以下介紹《不良一族尋愛記2》成員們的年齡、背景和Instagram帳號等。



《不良一族尋愛記2》在2026年8月4日，播出頭4集，並分別在11日及18日，各推出3集，一共有10集。

今季共有11名男女參加者，於日本沖繩海邊學校「愛情萬歲海邊學園」同居相處約兩星期。製作和主持陣容繼續由MEGUMI領軍，同時有搞笑藝人永野及沖繩饒舌歌手Awich坐陣主持。MEGUMI更表示，今季不只是戀愛節目，更像是一部讓人重新思考人生的作品。

不良一族尋愛記2｜成員1. 彩朱（小栗彩朱佳）

年齡：30歲

Instagram：_assunsun_

追蹤人數（截至2026年8月6日）：35.7萬



來自名古屋的彩朱，曾參與酒店小姐選秀節目《LAST CALL》，因此知名度為成員們中最高。她的後背有著大型的彩色花卉紋身，而且學歷只得小學畢業，在14歲時還騎著偷來的電單車奔馳。但她現在除了是名古屋酒店的頭號紅牌，亦多元發展，經營酒店、酒吧、按摩店和服裝店等。

對於愛情，她表示「沒談過正常戀愛，大多都很激烈」，亦不在意長相，只要性格好就夠。

不良一族尋愛記2｜成員1. 彩朱（小栗彩朱佳）(IG@_assunsun_)

不良一族尋愛記2｜成員1. 彩朱（小栗彩朱佳）(IG@_assunsun_)

不良一族尋愛記2｜成員2. 流瑠（田中流瑠）

年齡：26歲

Instagram：u_r30

追蹤人數（截至2026年8月6日）：4.5萬



流瑠亦是較多人熟悉的參加者之一。她曾是當地姊系辣妹媒體《nuts》的模特兒，也出現在多個綜藝和活動內。由於個性充滿正義感，故遇見看不過的事，她都會抱打不平，而且理想男友條件是要夠膽識。

不良一族尋愛記2｜成員2. 流瑠（田中流瑠）(IG@u_r30)

不良一族尋愛記2｜成員2. 流瑠（田中流瑠）(IG@u_r30)

不良一族尋愛記2｜成員3. 小瑪莉（高岡瑪莉娜）

年齡：25歲

Instagram：maririn__dayo__

追蹤人數（截至2026年8月6日）：8,831



擁有深邃輪廓和水汪汪大眼的小瑪莉，是一位大阪人，擁有伊朗、法國和日本的血統，目前在酒吧工作。她過去生活悲慘，表示過去交往的30位男友，都是恐怖情人，會以暴力對待，「常被拿菜刀恐嚇，被揍到面變形 ，差點死掉，還有要脅要一起死的」她以前以為挨揍就是愛，因此希望透過節目，認識真正的「愛」。

不良一族尋愛記2｜成員3. 小瑪莉（高岡瑪莉娜）(IG@maririn__dayo__)

不良一族尋愛記2｜成員4. 小光（光）

年齡：23歲

Instagram：______hhh912

追蹤人數（截至2026年8月6日）：3,918



自言日常不缺追求者的小光，希望透過節目尋找以結婚為前提的對象。她來自神奈川縣川崎，母親是超凶的不良女生；生父則是「毒品拆家」，會使喚小時候的她去送針筒。目前她在酒店工作，稱過往男友都是不良少年，如黑社會大佬的司機，而且她認為自己桃花很旺，「一定會讓所有人都愛上我。」

不良一族尋愛記2｜成員4. 小光（光）(IG@______hhh912)

不良一族尋愛記2｜成員5. 小葉（阿部葉月）

年齡：27歲

Instagram：hazuki_19980726

追蹤人數（截至2026年8月6日）：1,217



最後加入節目的參加者，小葉來自宮城縣，從她的社交媒體可見，是位踢拳道教練。她過去曾進過兒童輔導所，而與前男友的分手原因，她聲稱是對方入獄而致兩人分開。

不良一族尋愛記2｜成員5. 小葉（阿部葉月）(IG@hazuki_19980726)

不良一族尋愛記2｜成員6. 阿一（鹽田一馬）

年齡：29歲

Instagram：kazumasks

追蹤人數（截至2026年8月6日）：4.6萬



擁有超帥氣的外貌，上半身都是紋身，現時經營一間男公關俱樂部。他表示生活常與暴力為鄰，但桃花超旺，沒數過跟多少女生發生關係。 他自言個性幽默、溫柔，亦喜歡自己外貌，「每天都被自己帥醒，還會跟自己說早安。」

不良一族尋愛記2｜成員6. 阿一（鹽田一馬）(IG@kazumasks)

不良一族尋愛記2｜成員6. 阿一（鹽田一馬）(IG@kazumasks)

不良一族尋愛記2｜成員7. 小泰（大星）

年齡：22歲

Instagram：taisei_15_31

追蹤人數（截至2026年8月6日）：9,551



小泰的外貌從一開始便引起關注：左臉全是紋身圖案，而他亦是參加者中年紀最小，在16歲開始紋身，稱自己發瘋時誰都不能阻攔。他在廣島出生、東京長大，目前是位髮型師，並在節目中豪言「讓所有人愛上他，是件輕而易舉的事」。

不良一族尋愛記2｜成員7. 小泰（大星）(IG@taisei_15_31)

不良一族尋愛記2｜成員8. 佛祖阿里（近藤阿里）

年齡：29歲

Instagram：ari999__

追蹤人數（截至2026年8月6日）：1.3萬



來自神奈川的阿里，是位不良饒舌歌手，曾當過自衞隊，但因無駕照超速駕駛，而被自衞隊開除，而且在被抓到後，他更從警車上跳車逃走。

不良一族尋愛記2｜成員8. 佛祖阿里（近藤阿里）(IG@ari999__)

不良一族尋愛記2｜成員8. 佛祖阿里（近藤阿里）(IG@ari999__)

不良一族尋愛記2｜成員9. 小馬（尾田優也）

年齡：28歲

Instagram：zzz.odmsy

追蹤人數（截至2026年8月6日）：1.6萬



小馬曾是一位暴走族，其後跑去混街頭幫派，一度加入黑社會，隨身帶備槍枝，但最終因為家人、想陪在小孩身邊，而決定金盆洗手。他現時是名格鬥家，但對戀愛卻沒自信，表示自己較慢熱，要花點時間才會主動出擊。

不良一族尋愛記2｜成員9. 小馬（尾田優也）(節目截圖)

不良一族尋愛記2｜成員9. 小馬（尾田優也）(IG@zzz.odmsy)

不良一族尋愛記2｜成員10. 里歐（山本里歐）

年齡：25歲

Instagram：y_1leoyade

追蹤人數（截至2026年8月6日）：2,757



自稱是「京都的狠角色」，會帶電擊棒、警棍和汽油彈到深山火拼，並想談一段大人間轟轟烈烈的戀愛。

不良一族尋愛記2｜成員10. 里歐（山本里歐）(IG@y_1leoyade)

不良一族尋愛記2｜成員11. 和尚/ 坊（野口瑞紀）

年齡：27歲

Instagram：暫未公開



和尚來自岡縣久留米市，在節目中表示，以前一星期會打3、4次架，後來成為九州暴走族老大，曾進出過4次看守所及兩次少年感化院，並坐過3年監獄。他亦自稱曾交往的女友多達40至50人。