不良一族尋愛記｜另類戀愛實景秀！4爆紅看點：前暴走族 牛郎匯聚

【不良一族尋愛記 /netflix影集】 近期最火紅的話題，必定是由Netflix打造、剛上架不久的日本綜藝《不良一族尋愛記》(ラヴ上等)。節目有別於一般戀愛綜藝，選擇了在山林中的羅武上等學園作為真人實景秀空間，更是匯聚了11位前不良少男少女成員，由前暴走族、黑道、曾於少年院成長、來自夜生活產業與地下格鬥等沉重的過去或不平凡的背景，讓他們不再以拳頭對話，反而是談起一場另類戀愛！



節目以14日共同生活為主軸，學園與出演合約中亦有相關的指令，參加的「學生」必須遵守禁止暴力、禁止損壞他人財產、禁止勒索以及禁止在最後一天前告白。雖然有著以上的嚴格規定，成員們並沒有因而備受限制，令充滿張力的衝突劇情橫生，讓人不自覺地追看下去。

不良一族尋愛記｜ 必追看點1. 日式街頭元素美學

有留意日本的話，應該對「辣妹」 （Gyaru）、暴走族、舞孃等日本文化並不陌生。整個節目場景佈置、剪接都用上鮮艷且張揚的美術，加上成員們的隨性不良穿著，完美展現日本文化中具有代表性的一面。

不良一族尋愛記｜ 必追看點2. 首個擁有護衛的戀愛節目

除了匯聚了多位前不良少年少女成員之外，為了避免意外出現，節目組更安排多個身形健壯的護衛，當成員衝突上升時，護衛們便會立即上前分開成員，讓整個戀愛節目變得更笑彈橫飛。

不良一族尋愛記｜ 必追看點3. 真實情感流動引起共鳴

一般的戀愛綜藝普遍會以不同有趣遊戲或互動，增加各成員的情愫或配對機會，不過參加者或會有一定的「偶像包袱」存在。《不良一族尋愛記》為了打造一部「真情毫不保留」的戀愛節目，故匯聚一眾前不良少年少女成員，他們比素人更真實、不掩飾地表露，他們的情感流動速度更是加速了整個劇情節奏，引起大家的關注。

不良一族尋愛記｜ 必追看點. 真實情感流動引起共鳴（IG＠netflixjp）

不良一族尋愛記｜ 必追看點4. 創傷與成長

節目成員們不約而同，大多因生活或各自的原因走上偏離之道。雖然節目以「戀愛」作為主打，透過當中的個別約會與深夜談話，讓觀眾明白到不良少年少女的成長背景，以及窺探到底層生活的一面，他們或多或少因為各自背負的創傷與過去，情緒或自我控制行為上容易出現過激行為，但「不良」不一定等於完全的惡。

配合由演員既企劃及製作人MEGUMI、嘻哈歌手AK-69以及搞笑藝人永野所組成的 主持團隊，亦幫助觀眾以不同角度解析、緩衝以及理解成員衝突，讓大家可以更為多元地看待「不良少年少女」的議題。