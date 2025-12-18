不良一族尋愛記｜11名成員全解碼：牛郎、職人竟是前不良少年少女

【不良一族尋愛記 /netflix影集】 提到「不良少年」、「不良少女」，大家也許第一印象便是不自覺遠離，日本Netflix則反其道而行，打造出一部「真情毫不保留」的戀愛節目《不良一族尋愛記》，更引起網上不少討論度。



節目匯聚了11位前不良少男少女成員，各自都有沉重的過去背景，由前暴走族、黑道、曾於少年院成長、來自夜生活產業與地下格鬥都有。到底「不良」之下，他們擁有甚麼人格特質與魅力？就讓我們率先了解他們是甚麼來頭吧！

不良一族尋愛記成員全解碼

不良一族尋愛記｜ 男成員：塚原舜哉（つーちゃん Shunya Tsukahara）

年齡：30 職業：酒店公關經營 IG@yarou_4070

愛情名言： 長相是最重要的！長相滿分，腦袋空空也沒關係



綽號「小塚」的塚原舜哉（つーちゃん） ，是最年長的成員，不良經歷為前暴走族總長。節目開始時以凶巴巴的模樣進場，結果是個超搞笑的存在。除了在節目中顯露出專情、可靠的模樣，更不時與成員們進行深入對話。

不良一族尋愛記｜ 男成員：塚原舜哉（つーちゃん Shunya Tsukahara）（IG@netflixjp）

不良一族尋愛記｜ 男成員： 佐藤匠海（ミルク Takumi Sato ）

年齡：22 職業： 木工 IG@drink_milkboy

愛情名言： 只要喜歡上了，我就會為對方付出一切！



綽號「牛奶」的佐藤匠海（ミルク） ，以往曾擔任神奈川川崎暴走族總長，由18歲開始轉而職人發展。雖然是男子組當中最年輕的存在，卻指自己是個最專情的存在！

不良一族尋愛記｜ 男成員： 佐藤匠海（ミルク Takumi Sato ）（IG@netflixjp）

不良一族尋愛記｜ 男成員： 津田祥（タックル Sho Tsuda）

年齡：24 職業：盤栽職人 IG@t_369_s

愛情名言： 就算喜歡上同個女生，我也不會輸，我會制伏他們，把女生搶走



綽號「小制」的 津田祥（タックル） ，以往曾是夜店保安，現職為盤景職人，節目中亦顯露出相當紮實的身材與制服能力，儘管有著強悍的硬朗外表，私下是個細膩又擅長照顧他人的一面。

不良一族尋愛記｜ 男成員： 津田祥（タックル Sho Tsuda）（IG@netflixjp）

不良一族尋愛記｜ 男成員： 櫻井二世（Nisei Sakurai ）

年齡：27 職業：三間酒吧主理人 IG@nisei_box

愛情名言： 全部人到最後都會喜歡上我！



綽號「二世 」的櫻井二世，以相當自滿的形象登場，其過份自信的模樣曾惹起不少爭議。他的家庭條件相當優越，國中以打架維生，後來因母親而走上拳擊之路，現在經營並接管家族生意。

不良一族尋愛記｜ 男成員： 櫻井二世（Nisei Sakurai ）（IG@netflixjp）

不良一族尋愛記｜ 男成員： 西澤偉（ヤンボー Takeshi Nishizawa）

年齡：30歲 職業：饒舌歌手 IG@136youngbossfamily

愛情名言： 想給命中注定的女人一個驚喜



綽號「偉老大 」的西澤偉（ヤンボー） ，充滿軟派黑道的時尚氛圍，以隨性衣著與半身紋身亮相。作為前黑道成員，因大麻被逮捕後，決心為家人才金盆洗手，可惜僅出場兩集便收到「退學」通知。

不良一族尋愛記｜ 男成員： 西澤偉（ヤンボー Takeshi Nishizawa）（IG@netflixjp）

不良一族尋愛記｜ 男成員： 七星天星（てんてん Tensei Nanahoshi ）

年齡：25 職業：男公關 IG@ten_ten8888

愛情名言： 我是來尋找真愛的！



綽號「天天 」的七星天星（てんてん）， 是個歌舞伎町知名男公關。作為中途加入的轉學生存在，外形與其他參賽者截然不同。雖然採取溫柔且主動出擊的模式，充滿「戀愛技能」的背後亦藏有佔有、衝動的一面，他自曝不良過去是為愛出手而進到少年感化院。

不良一族尋愛記｜ 男成員： 七星天星（てんてん Tensei Nanahoshi ）（IG@netflixjp）

不良一族尋愛記｜ 女成員： 乙葉（おとさん Otoha）

年齡： 22 職業： 時尚業學生、酒店女公關 IG＠otosan_inkcat

愛情名言： 愛上了就會追到地獄！



綽號「小乙」的乙葉（Otoha ）， 滿臂紋身加上亮麗外型，直認自己曾整型的坦誠性格亦收獲不少關注。最令人意想不到的是，除了是抱有結婚的念頭參加節目，更是她的反差感，因國中被強暴後，選擇以紋身保護自己，爽朗的外表下保有敏感且脆弱的內心。

不良一族尋愛記｜ 女成員： 乙葉（おとさん Otoha）（IG@netflixjp）

不良一族尋愛記｜ 女成員： 優莉亞 （ユリア Yuria Suzuki）

年齡：25 職業：油漆工人、KOL IG@yurina_suzaki

愛情名言： 我要被完全的寵溺！



綽號「Baby」的優莉亞 （Yuria Suzuki ），因過去於育幼院長大以及破碎的童年經歷，過去曾因想殺人學習極真空手道，柔弱的外表下藏著容易被刺激的不安全感。雖然仍在探索愛的真諦，更是渴望尋找依靠與能無條件包容與讓她撒嬌的另一半。

不良一族尋愛記｜ 女成員： 優莉亞 （ユリア Yuria Suzuki）（IG@netflixjp）

不良一族尋愛記｜ 女成員：手花梨 （ひかるTekarin）

年齡：21 職業：酒吧、地下格鬥選手 IG@tekari_0529

愛情名言： 不是小混混的男生很無聊！



熱情開朗的手花梨 （ひかる），與沉實的外表截然不同的是，於三溫暖中極速沉入愛情的名場面，私下更是相當感性，對自己外形相對沒有這麼自信，而且相當喜愛小孩。

不良一族尋愛記｜ 女成員：手花梨 （ひかるTekarin） （IG@netflixjp）

不良一族尋愛記｜ 女成員：綺麗（Kirei きぃーちゃん）

年齡：23 職業：模特兒、化妝講師 IG@kyiiripu.friedegg

愛情名言：終點已定，讓中途的花期全力綻放



以辣妹亮眼造型亮相的「小綺」，發言與舉動相當沉穩、大刺刺，原來過去不單是經典辣妹雜誌《egg》人氣成員，更曾是隨身帶備木刀上學的武鬥派成員。

不良一族尋愛記｜ 女成員：綺麗（Kirei きぃーちゃん）（IG@netflixjp）

不良一族尋愛記｜ 女成員： 雅莫（AMO あも）

年齡：27 職業：表演舞孃 IG@amo_spark_

愛情名言： 我要來搞亂一切，讓所有人愛上我！



與天天一樣是轉學生身份的雅莫（AMO），現任職於 Super Spark Tokyo 六本木專門進行舞蹈表演的夜店舞孃。轉校第一日已掀起令人咋舌的停學風波，雖然沒有明顯的刺青或不良過去，其高超的戀愛技巧與姣好外形，中途加入仍無阻男參加者對她的關注。