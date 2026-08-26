Hailey Bieber率先戴SKYLRK未曝光耳機!好友Kylie Jenner接力力撐

Justin Bieber主理的SKYLRK耳機，雖然售價、規格與上市日期至今仍是未知數，但隨著兩位時尚指標人物的加持，SKYLRK這條音響產品線無疑已成功搶佔大眾視線，下一步就看Justin Bieber何時正式揭曉這批設計感十足的聽覺配件了。



未面世已靠「軟發佈」宣傳

(IG@haileybieber)

Justin Bieber早前預告將跨界進軍音響設備領域，雖然產品尚未正式上架，但太太Hailey率先親身「帶貨」，佩戴未推出的有線耳機，好友Kylie也在社交平台接力曬相力挺。

六月首度預告音響產品線

6月初，Justin Bieber透過社交平台發放SKYLRK AUDIO的預告圖片，正式確認品牌將進軍音響設備市場。曝光產品涵蓋圓頂造型的可攜式喇叭、家用音響等，配色大膽鮮明。

(IG@haileybieber)

親身演繹有線耳機

Hailey在社交平台分享一系列自拍照，寫下「my week in headphones」，身穿運動look，低調地為丈夫的新產品宣傳，她佩戴過的配色包括天藍色、青檸色，以及一款白色線材配彩色細節的版本。

(IG@haileybieber)

好友接力曬相力撐

Kylie Jenner也緊接在社交平台分享自己戴上SKYLRK有線耳機的照片。戴著耳機的同時還戴上皇冠頭飾，前衛時尚與SKYLRK相呼應，帖文一出隨即引來粉絲熱烈回應，有人留言大讚耳機造型時尚。