化妝教學｜Hailey Bieber草莓妝爆紅　5大妝容重點打造自然原生妝

貴為時尚Icon的名模Hailey Bieber,每次出場的OOTD、新美甲、私下彩妝保養品分享等,都總會引起熱論並成為大家的靈感來源,簡直是流動中的時尚教科書。繼早前熱爆的「拿鐵妝」Latte Makeup後,近日她又迷上以粉色系為主的「草莓妝」Strawberry Makeup,用色自然又容易駕馭!想和女神同款妝容,立即記實以下重點!



Hailey Bieber不論在時尚或美妝領域都有極具影響力,只要被她分享過都火速掀起熱潮。甚有個人風格的她近年更以食物為題帶起彩妝潮流,當中包括冬甩水潤肌(Glazed donut skin)、牛油肉桂髮色(Cinnamon cookie butter)、啡調彩妝(Latte Makeup)。不過,今期最當紅必定是充滿透明感、可愛又俏皮的「草莓妝」。即使有雀斑的你,都完全不用擔心,因為這正正是妝容重點之一。

Hailey Bieber之前示範「拿鐵妝」Latte Makeup,以深淺不一的啡系色調為主,低調又時尚。(圖片來源:haileybieber@Instagram)

草莓妝5大重點

化上草莓妝後,如自帶紅潤好面色。(圖片來源:haileybieber@Instagram)

+ 3

1) 水潤肌底

妝前保濕方面,Hailey Bieber先塗上精華乳及精華液。(圖片來源: haileybieber@TikTok)

Hailey Bieber之前在Tik Tok上傳「草莓妝」教學,妝前保濕是打造紅潤水嫩感的關鍵。因此,大家必須選用容易吸收、鎖水力高、保濕力強的精華和妝前乳霜打底。待護膚品完全吸收後,再加上SPF防曬產品防禦UVB,令肌膚呈現水潤透亮。

產品推介

FIRST AID BEAUTY 強效保濕皇牌燕麥面霜 HK$299 立即購買

DRUNK ELEPHANT 物理防曬霜 SPF 30 HK$300 立即購買

MAKE UP FOR EVER STEP 1 持久保濕底霜 HK$390 立即購買

2) 自然無瑕底妝

Hailey Bieber直接使用遮瑕代替粉底。(圖片來源: haileybieber@TikTok)

粉底往往容易顯卡粉和面具感,因此Hailey Bieber選擇棄用粉底,主打重點遮瑕。她在髮際線、顴骨位等用上修容霜、遮瑕產品,再進行局部提亮,打造自然剔透的原生肌。建議本身有雀斑女生,不用刻意遮蓋雀斑。

產品推介

MAKE UP FOR EVER 超高清隱形遮瑕霜 HK$290 立即購買

NARS 柔霧完美遮瑕膏 HK$290 立即購買

LAURA MERCIER 極致雙效遮瑕提亮筆 HK$310 立即購買

3) 草莓色胭脂

草莓妝容重點在胭脂顏色及塗抹位置。(圖片來源: haileybieber@TikTok)

來到草莓妝重點,大家可用霜狀或液態的草莓色胭脂,輕印在面頰、蘋果肌,用手或海綿拍開。記得用指腹輕印至眼角並暈染,同時輕微地推開至鼻頭,更顯白裡透紅。過程中,建議使用手指代替化妝掃,因為手指溫度、濕度和油脂更易於暈開胭脂,令妝容更滋潤貼服。

產品推介

JILL STUART 唇頰兩用持久霧面唇釉/胭脂膏 HK$230 立即購買

MAC COSMETICS 亮色輕潤感胭脂 HK$295 立即購買

NUDESTIX Nudies Matte + Glow Core HK$220 立即購買

4) 突顯雀斑

用淺棕色眼線筆點上雀斑。(圖片來源: haileybieber@TikTok)

近年美妝界流行以小雀斑點綴妝容,亦成為草莓妝重點之一。大家可用淺棕色眼線筆在臉頰、鼻子、眼底等位置點上「雀斑」,並上一層薄薄的碎粉定妝。

產品推介

BENEFIT COSMETICS Roller Liner 啞緻棕色眼線筆 HK$195 立即購買

STILA 雙頭液體防水眼線筆 HK$240 立即購買

MAKE UP FOR EVER Aqua Resist 防水持色眼線液 HK$240 立即購買

5) 加入個人特色

塗上草莓色唇膏。(圖片來源: haileybieber@TikTok)

想令妝容更完整,可以畫上用透明眉膠製造毛流感野生眉及加上莓果色唇膏,提高原生自然感。

產品推介

ANASTASIA BEVERLY HILLS 透明眉膠 HK$85 立即購買

BENEFIT COSMETICS 24-hour Brow Setter 透明定型眉膏 HK$230 立即購買

HOURGLASS Unlocked Stain Creme Lipstick HK$330 立即購買

NARS 唇膏 HK$250 立即購買

相關閱讀:化妝|圓臉妝容5大地雷 趙露思、趙麗穎正確畫法 突顯圓臉優勢

+ 10

相關閱讀:化妝|BLACKPINK化妝師親授韓式證件妝容 10步畫出Jisoo同款裸妝