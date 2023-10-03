秋季大熱Hailey Bieber All back頭　好用髮蠟推薦打造超模髮型

被稱為「行走中的時尚教科書」超模Hailey Bieber，不論美甲、化妝及穿搭，都成功令吸引全球女生爭相模仿，為之瘋狂。繼早前「大變身」由長髮變中短Bob頭後，近日她又大玩All back油頭，率性又帥氣，自帶霸氣氣場。如果你想嘗試All Back頭，又怕髮型無法維持一整天的話，以下髮蠟推薦你必須睇!



過往All Back髮型都會出現在時裝秀、廣告宣傳照等，可能會令大家有錯覺以為難駕馭、只適合顏值爆燈或小頭小臉蛋的女星。其實非也！只要簡單幾步，加上幾樣set頭小工具，就能輕鬆打造時髦又平易近人的All Back 頭！

Hailey Bieber近期大玩All back油頭。(圖片來源:haileybieber@Instagram)

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即學自製All Back頭：

1）洗乾淨頭髮後，將所有頭髮吹乾。

2）準備定型髮蠟、一把大梳、一把精細的小梳及頭飾。

3）如果對自己All Back 沒有信心的女生，可先用小梳分界，預留瀏海修飾臉型。

4）用大梳將全部頭髮向後梳，盡量梳至順滑貼服。額頭比較窄的女生，可以盡量將頭頂頭髮梳高一點，拉長面形比例；髮量稀少的女生，可用頭髮專用髮粉，填補髮際綫，增加髮量。

5）頭髮向後梳，難免會出現「象毛」般的幼小毛髮。這個時候可塗上髮蠟或噴上定型噴霧在頭髮上，再用小梳梳整頭髮，令頭髮看起來更貼服光滑。這一步極為重要，否則等同普通馬尾辮一樣。

6）可按個人喜好，放上蝴蝶結造型頭飾，增加造型精緻可愛感。

髮蠟推介

1) Hairoom Styling Wax保濕造型髮蠟

保濕造型髮蠟水溶性配方，幫助提升蓬鬆度和塑造紋理，持久保持整潔造型，更可隨時重塑造型。只需將少量髮蠟放於掌心上，雙手搓混髮蠟，然後用於乾頭髮打造造型。

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HAIROOM保濕造型髮蠟。(圖形來源: 01mall)

2 ) ORIEN'T Texture Paste持韌髮蠟

合猴麵包樹水解蛋白、有機摩洛哥堅果油、有機山茶花油、有機巴巴蘇油及蜂蠟，既可增強髮絲密度、韌性與滑順感，又可保濕與修復受損髮絲，防止髮絲斷裂。

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ORIEN'T Texture Paste持韌髮蠟 。(圖片來源:hk.pinkoi.com)

3 ) product經典萬用髮蠟

含有機乳木果油、蜂蠟、維生素E、大馬士革玫瑰精油及有機蘆薈有機天然成分，乾髮、濕髮皆可使用，不僅可以護髮、整髮造型，更可以將剩餘髮蠟作為護手霜。

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日本product經典萬用髮蠟(大馬士革玫瑰) 。(圖片來源:hk.pinkoi.com)

4 ) Styling速效定型髮蠟

適用於各種髮質，霧面效果、維持定型力佳、容易清潔，即使新手都可以快速上手自製髮型。

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Styling 速效定型髮蠟。(圖片來源:hk.pinkoi.com)

5) Emmebi Italia 強力光亮髮蠟

意大利製造，經過有機認證，含有超過 2 種精油和植物幹細胞，可強固頭髮方便塑造任何髮型，效果持久。

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