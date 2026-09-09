9月好去處｜CHIIKAWA中秋燈會、迪士尼/海洋公園萬聖派對、咖啡節

9月活動推介/好去處｜踏入9月，除了和親友好友慶祝中秋佳節，還可以計劃相約參加秋日活動，大家不妨緊貼以下最新9月好去處及活動，好好安排今個月的行程。



9月好去處｜「CHIIKAWA ARTIVERSE 中秋燈會限定活動」

夏日藝術熱潮餘韻未散，CHIIKAWA與一眾好友旋即換上節日新裝，準備與香港粉絲共度中秋佳節。「CHIIKAWA ARTIVERSE中秋燈會限定活動」將登陸啟德AIRSIDE，以別具香港情懷的「中秋燈會」為主題，而三位人氣角色化身香港經典傳統燈籠造型，為本地粉絲帶來充滿親切感的節日驚喜。

9月好去處｜「CHIIKAWA ARTIVERSE 中秋燈會限定活動」

日期：2026年9月21日至10月4日 (9月21日至25日｜特展持票人士優先登記場次9月26日至10月4日｜公眾開放場次)

時間：9月21日 ：14:00 - 21:00、9月22日 至 10月3日 ：12:00 - 21:00、10月4日 ：12:00 - 20:00

地點：啟德 AIRSIDE 2樓中庭及 Shop L210 & L222

9月好去處｜尖沙咀《LOOK BACK驀然回首》真人版電影展覽

《Look Back驀然回首》真人版電影講述兩位對漫畫充滿熱情的少女，藤野（出口夏希 飾）與京本（蒔田彩珠 飾）因為對漫畫的真摯熱情而結緣，交織出一段深刻動人的成長故事。電影未正式上映，已率先入圍第 83 屆威尼斯影展「主競賽單元」，角逐最高榮譽金獅獎。在9月17日上映前，讓大家率先投入到電影主角創作漫畫的世界，重拾追逐夢想的感動。

另外，展覽更特意聯乘5位本地著名漫畫家以電影標誌性的四格漫畫，創作各自最心目中的《Look Back驀然回首》。現場提供電影特別版四格漫畫紙，讓粉絲體驗創作四格漫畫的樂趣，繪畫自己的專屬漫畫。

9月好去處｜《LOOK BACK驀然回首》真人版電影展覽 (品牌提供)

9月好去處｜《LOOK BACK驀然回首》真人版電影展覽

日期：9月5日至27日

時間：上午11時至下午9時

地點：海港城美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

9月好去處｜海洋公園「哈囉喂全園祭2026」

千呼萬喚的海洋公園「哈囉喂全園祭」將震撼登場！入園參加夜間詭魅墓會，迎戰一連串極致級驚嚇感官體驗，包括登上「暗黑版橫衝直撞」和有機會與各路嘩鬼一起體驗飆車快感、「夢魘版遊戲攤位區」挑戰經典遊戲贏走限定主題獎品等。另外，更可加購「Under the Castle」Plus + 「懼」星套票，走進由全球知名音樂人王嘉爾主理及擔任創意總監的超人氣原創奇幻 IP世界，獨家體驗三大沉浸式主題打卡及休閒區，包括 「Under the Castle AI 幻相空間」、「Under the Castle鏡中鏡」以及「Under the Castle詭魅空間」。

9月好去處｜海洋公園「哈囉喂全園祭2026」 (品牌提供)

9月好去處｜海洋公園「哈囉喂全園祭2026」

日期：9月5日至11月1日 (詳情以官網公佈為準)

地點：香港仔黃竹坑道一百八十號

9月好去處｜迪士尼「Disney Halloween Time」

萬聖派對強勢回歸！「Disney Halloween Time」將以全新萬聖節主題裝飾、打卡熱點，以及一連串新登場與人氣回歸的體驗反轉迪士尼，包括盛大回歸的「惡人反轉大街派對」、阿Jack怪誕大餐、「萬」遊Trick-or-Treat、迪士尼奇妙彩蛋樂等，大家更可以參與今年全新推出的「米奇與好友萬聖奇遇」、體驗萬聖版迪士尼朋友畫班見面會等，今個萬聖節一於與迪士尼惡人與眾同「惡」！

9月好去處｜迪士尼「Disney Halloween Time」

日期：9月18日至11月1日 (詳情以官網公佈為準)

地點：香港迪士尼樂園

9月好去處｜南豐紗廠「Urban Brew Summit 2026」

(品牌提供)

南豐紗廠與「表哥表妹」（BGBMHK）攜手呈獻香港大型咖啡節 「Urban Brew Summit 2026」，雲集日本和本地多達50個精選品牌，當中「海外咖啡體驗區」 請來11個最具人氣的日本咖啡品牌，同場更有40間本地人氣精品咖啡品牌、烘焙店及甜品店同步登場，一站式嘆盡好啡及名店甜品。

9月好去處｜南豐紗廠「Urban Brew Summit 2026」

日期：2026年9 月 24 日至 27 日及 10 月 1 日至 4 日

時間：中午12時至晚上8時30分

地點：南豐紗廠六廠1/F : 「本地市集」、南豐紗廠四廠1/F: 「海外咖啡體驗區」

9月好去處｜AIRSIDE 「怪奇料理」鍾情局 | 嘉年華市集

中秋不一定只吃月餅與湯圓! 一連兩個週末AIRSIDE雲集30個本地特色美食檔主，炮製超過100款怪奇fusion期間限定美食！星級焦點檔主包括：本地小店 Circle Bakery 帶來全港獨家的鹹蛋糕系列、Milk Pattisserie以法式工藝炮製全城罕見的話梅曲奇及土匪雞翼曲奇、人氣烘焙店「麵包空間」帶來玫瑰忌廉芝士牛角酥、Persevere_cake 帶來Bagel新口味等。

9月好去處｜AIRSIDE 「怪奇料理」鍾情局 | 嘉年華市集

日期：2026年9 月 24 日至10月4 日

時間：中午12時至晚上8時

地點：AIRSIDE 地下露天廣場 | AIRSIDE 3樓及4樓走廊

9月好去處｜《恆香中秋慶典 • 月餅期間限定店》

香港老字號「恆香老餅家」，今年以「百年恆香‧一直都在」為主題，呈獻一系列經典與創新月餅。為迎接中秋佳節，恆香進駐灣仔利東街，以寓意平安幸福的「宮燈」為概念設計期間限定店，現場特設巨型黃金月餅賞月座以及「恆香．未來郵箱」體驗，儀式感滿滿。

9月好去處｜《恆香中秋慶典 • 月餅期間限定店》

日期：即日起至2026年9月25日

時間：早上11時至晚上8時

地點：灣仔皇后大道東 200 號利東街中庭 （灣仔港鐵站D出口）

9月好去處｜秋季家居博覽 2026

一站式家居展覽「秋季家居博覽2026」將在9月底登場！今次家居展設有七大展區、逾 600 展商，涵蓋建材設備、室內設計、智能家居、寢室用品及梳化、健康設備、樂齡產品及專業家居服務，讓大家一次過比較、格價及選材。另外博覽首次增設「InZpireLUXE」奢華頂級設計傢具巡禮，該展區劃分四大核心專區，展出全球頂尖奢華品牌與本地設計大師作品，展品總值逾400萬港幣。

9月好去處｜秋季家居博覽2026

日期：2026年9月24日至9月27日

時間：9月24至26日（星期四至六）：中午12時至晚上9時

9月27日（星期日）：中午12時至晚上7時

地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心3號BCDE展覽廳

⬇重溫9月更多好去處⬇⬇

9月好去處｜九龍香港W酒店 x ELEMENTS「Vibes Below Zero」(已完結)

想要Happy Friday但還未有頭緒如何安排？香港 W 酒店與圓方打造全新DJ派對體驗 -「Vibes Below Zero」，The Rink溜冰場將首度匯聚動感電音節拍、創意調酒及特色美食。當晚將雲集來自韓國的人氣 DJ HOWL 和 DJ Breeze，聯同本地DJ SIMONGIRL LEE 接力演出，更特別邀來WOOBAR 調酒師呈獻限定快閃酒吧提供多款飲品選擇及米芝蓮必比登推介的「魚事者」的創意小食，帶來充滿玩味與活力的沉浸式派對體驗。

9月好去處｜香港W酒店 x ELEMENTS「Vibes Below Zero」 (品牌提供)

9月好去處｜香港W酒店 x ELEMENTS「Vibes Below Zero」

日期：9月11日（星期五）

時間：晚上8時

地點：ELEMENTS圓方G樓火區The Rink溜冰場

9月好去處｜西營盤《接住自己：一場探索自我的文字旅程》(已完結)

日本大塚製藥旗下品牌「娥羅納英H軟膏」，進駐香港迎接70周年。特別與西營盤文化藝術空間ztoryhome合作，呈獻結合心理學、文字、藝術與正念的沉浸式體驗展覽，更邀請到專業催眠治療師擔任聲音導航，錄製靜心導引大家探索與聆聽內心所需，並尋回「勇氣與力量」。

展覽共分為4個區域，以日常家居空間為題，包括客廳、廚房、睡房及花園，當中寫有正能量訊息的鏡子，也藏有多個溫柔寄語，透過熟悉與習慣，讓大家置身「家」中，感受愛與被愛。

9月好去處｜《接住自己：一場探索自我的文字旅程》(品牌提供)

9月好去處｜《接住自己：一場探索自我的文字旅程》

日期：2026 年 8 月 26 日至 9 月 13 日

時間：早上 9 時至晚上 6 時（周三至周日）

地點：西營盤皇后大道西 118 號 1 樓

9月好去處｜尖沙咀海港城 《反斗奇兵》| PEACEMINUSONE: THE FIRST FAN企劃(已完結)

今個盛夏，「THE FIRST FAN」香港站登陸尖沙咀海港城，包括「THE FIRST FAN」夢想屋戶外打卡裝置、「THE FIRST FAN」官方期間限定快閃店及「THE FIRST FAN PhotoZone」藝術展覽，帶來融合PEACEMINUSONE標誌性雛菊元素與《反斗奇兵》角色的限定體驗，讓大家重拾童年的夢想與感動。

逾20件相關藝術作品於海港城美術館舉行的「THE FIRST FAN Photo Zone」藝術展覽中全港獨家亮相，結合標誌性雛菊元素與動畫角色形象，構築出品牌與童年記憶交織的沉浸式創作世界。

現場更設「THE FIRST FAN Dream Wall」，邀請粉絲寫下自己的夢想，留下專屬回憶。同時，海運大廈露天廣場化身為「THE FIRST FAN」夢想屋戶外打卡裝置，把首爾站備受矚目的藝術裝置及全感官互動體驗帶到香港；而位於海運大廈入口大堂的期間限定快閃店則展示約70款聯乘潮流單品及香港限定款式，打造結合藝術與潮流購物的限定體驗。

9月好去處｜「THE FIRST FAN」官方期間限定快閃店

日期：即日至 9 月 6 日

時間：上午 10 時至晚上10時

地點：海運大廈露天廣場

9月好去處｜「THE FIRST FAN」夢想屋戶外打卡裝置

日期：即日至 9 月 6 日

時間：上午 10 時至晚上9時

地點：海運大廈入口大堂 (近OT202 號舖 Facesss)

9月好去處｜尖沙咀AVOCA 呈獻 Made in Kowloon 第二回：Crafted Through Time - 九龍釀酒 × 金鳳大餐廳

位於 Mondrian Hong Kong高層的AVOCA，將攜手金鳳大餐廳、本地首間本地手工威士忌生產商Kowloon Spirits 九龍釀酒，呈獻一晚限定的聯乘客席體驗。團隊將以4款充滿本土特色的原創雞尾酒，搭配以港式扒房的經典鐵板牛扒為靈感所造的酒吧小食，讓大家從全新角度感受九龍的獨有魅力。

9月好去處｜AVOCA 呈獻 Made in Kowloon 第二回：Crafted Through Time - 九龍釀酒 × 金鳳大餐廳 (品牌提供)

9月好去處｜AVOCA 呈獻 Made in Kowloon 第二回：Crafted Through Time - 九龍釀酒 × 金鳳大餐廳

日期：9月9日（星期三）

時間：晚上 8:30 至 10:30

地點：九龍尖沙咀赫德道 8A 號 Mondrian Hong Kong 38 樓

9月好去處｜旺角/銅鑼灣/鰂魚涌「流動頭皮舒療Spa」

Hair Recipe在悶焗的日子裡，帶來頭皮舒療Spa，遊走各區邀請大家體驗源自天然的雙茶養髮：無花果白茶洗髮露及無花果白茶洗髮露，結合沉浸式感官療癒，讓繁忙的都市人重拾精神感。完成後，品牌更準備「頭皮元氣茶」體驗裝及限定茶香元氣御守，讓大家延續茶療時光

9月好去處｜「流動頭皮舒療Spa」(品牌提供)

9月好去處｜「流動頭皮舒療Spa」(品牌提供)

9月好去處｜「流動頭皮舒療Spa」

日期：9月11日（五）、9月12日（六）、9月13日（日）

時間：中午 12 時至下午 7 時（五）、中午 12 時至下午 6 時（六）、中午 12 時至下午 6 時（日）

地點：太古坊萬寧 Plus、（五） 旺角朗豪坊（六）、銅鑼灣總統戲院（日）