9月星座運程上篇｜整體易感壓力？獅子魅力高位、處女應把握時機

踏入9月初，不少人都想知道今個月的運勢，助自己把握機會，在各方面發展更加順利。占星觀察者黎永坤為大家講解12星座的9月整體運勢、關鍵日子及幸運色，以下為其中6個。



9月是一個重新調整與作出選擇的月份。 占星觀察者黎永坤

9月1日容易感受到現實壓力，原本想推進的事情可能需要放慢腳步，重新安排。9月10日至18日，人際關係、感情、工作與溝通成為焦點，有些事情需要說清楚，有些關係則要重新確認；重要資訊亦要多加查證，不宜急於相信第一個聽到的消息。9月23日後，合作、感情及人際關係的重要性增加，9月26日後則有重新掌握主導權的機會。到了9月28日，行動力逐漸回升。9月不一定要急著向前衝，反而適合調整腳步、認清方向或傾聽內心需求，再決定下一步。

查看另外6個星座的9月整體運勢（天秤座、天蠍座、射手座/ 人馬座、摩羯座/ 山羊座、水瓶座、雙魚座）

9月星座運程｜牡羊座/ 白羊座（21/3-19/4）

9月是一個誠實面對自己的月份。年初訂下的計劃，這個時候值得重新評估：方向有沒有偏差，步伐有沒有過急？這個月放慢下來不是退步，而是讓你在行動力回升之前，把基礎打得更穩。月底，清晰感會回來，屆時再全力推進。

關鍵運勢日子

9月1日：事業與計劃，放慢腳步重新評估

9月10日：感情與溝通，有話直說的時機

9月28日：行動力回升，適合重新出發

幸運顏色： 珊瑚紅



9月星座運程｜牡羊座代表：車銀優 (getty images)

9月星座運程｜金牛座（20/4-20/5）

理財習慣和賺錢方式成為9月的焦點。一直沿用的方法可能需要更新，這不是危機，而是重新建立更穩固基礎的機會。感情方面，一段早該說清楚的話在這個月終於有機會說出口，與其讓誤解繼續積累，不如趁早開口。

關鍵運勢日子

9月10日：感情溝通，說清楚好過讓對方猜

9月23日：人際關係活躍，新連結帶來機遇

9月26日：財務與事業，主動掌握主導權

幸運顏色： 墨綠



9月星座運程｜金牛座代表：Adele (getty images)

9月星座運程｜雙子座（21/5-21/6）

一場靜悄悄的身分轉變正在進行中，9月可能會有某些時刻感到不確定自己正在變成什麼樣的人，這是蛻變過程中正常的感受。表達和溝通的能力這個月特別強，把心裡一直說不清楚的想法付諸文字或行動，時機比想像中更成熟。

關鍵運勢日子

9月1日：情緒與思緒，不宜衝動決定

9月18日：溝通與表達，把想法說出來

9月26日：自我主導，重新掌握方向

幸運顏色： 電光藍



9月星座運程｜雙子座代表：Nicole Kidman (getty images)

9月星座運程｜巨蟹座（22/6-22/7）

9月行動力充沛，但情緒同樣強烈，兩者容易相互影響。衝動之前請記得深呼吸，往往能避免之後需要收拾的局面。月中前後，關係裡一直積壓的感受終於有機會說出來，其實對方一直在等你先開口。

關鍵運勢日子

9月1日：情緒管理，冷靜比衝動更有效

9月10日：感情與關係，積壓已久的話可以說了

9月28日：行動力全面回升，推進停滯中的事

幸運顏色： 珍珠白



9月星座運程｜巨蟹座代表：崔傘 (getty images)

9月星座運程｜獅子座（23/7-22/8）

你的機遇和魅力仍處於高位，但9月需要思考的是：曝光和努力有沒有轉化成看得見的回報？這個月適合把注意力從展示轉向收成，把上半年的成果換算成具體的數字或成就。認可固然重要，但可持續的結果更值得追求。

關鍵運勢日子

9月10日：財務與資源，審視實質回報

9月26日：事業主導，讓努力換來應得的位置

9月28日：個人項目，全力推進的最佳時機

幸運顏色： 金黃



9月星座運程｜獅子座代表：G-DRAGON (getty images)

9月星座運程｜處女座（23/8-22/9）

生日月帶來一年中最充沛的能量，思路清晰，執行力強，這種狀態不會一直有。那些一直在等「更好時機」才啟動的事，現在就是那個時機，不要讓清醒的狀態白白過去。23日後，獨自推進不如拉攏對的人一起，合作比單打獨鬥更有效率。

關鍵運勢日子

9月1日：事業與計劃，能量最強的啟動時機

9月10日：工作細節，資訊查清楚才行動

9月23日：合作與人際，借助他人力量推進

幸運顏色： 米白



9月星座運程｜處女座代表：俞真 (getty images)

專家簡介

黎永坤｜占星觀察者

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黎永坤 多年用文字紀錄對占星的觀察，終出版兩本年度星座運勢書：《12星座的2022》、《12星座的2026-2033》