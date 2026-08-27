機上用保濕噴霧或招反效果！美容師分享旅行前「偷懶極致鎖水法」

旅行美妝｜在暑假過後，便是上班族的旅行季，不僅機票和住宿價錢較親民，亦能從繁忙工作中歇一下。出發前，大部分女生會煩惱隨行的護膚品收納，上落機前後亦會擔心肌膚水分被抽乾，令毛孔變粗糙和明顯。因此，美容院創辦人Joyce Koo向「01女生」分享「偷懶極致鎖水法」，讓大家抵步後仍然充滿神采。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、保濕程度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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機上用保濕噴霧或招反效果

在登機前需要做足保濕工作，Joyce分享一個「偷懶極致鎖水法」，表示一般會素顏，先洗淨面部和卸妝，然後塗抹保濕精華打底，再搽一層足以保濕、但不堵塞毛孔的面霜，當中面霜成分建議含有神經醯胺和維他命B5等。她同時提醒，面霜不宜過厚，「上機千萬不能塗太厚油，如果氣壓改變、機艙內空氣乾涸或戴口罩，都容易滋生暗瘡。」

她亦指出，不少人常在機艙內狂噴補濕噴霧，但其實會弄巧成拙，「噴霧揮發時會將肌膚原來水分抽走，如果想用的話，建議噴後要即補塗一點乳霜，以鎖住水分。」

旅行美妝｜機上用保濕噴霧或招反效果？(freepik/ Magnific)

落機後「補濕提亮三步」

在當地早上或中午落機，若不想肌膚看來疲倦和暗沉，Joyce建議最緊要「補水加提亮」。她分享，先要徹底洗走塵埃，以溫水及溫和的洗面乳洗面，在抵達酒店後首要敷一片深層保濕或積雪草鎮靜的面膜約10至15分鐘，讓整個人看來醒神、肌膚飽滿。接著使用亮白或抗氧精華，以鎖住肌膚水分，即使落街影相肌膚仍看來光澤。

旅行美妝｜落機後「補濕提亮三步」(freepik/ Magnific)

專家建議旅行必帶3護膚品

為節省旅費，不少人都會將行李「壓縮」，護膚品亦然。如果行李有限，Joyce建議必帶3款護膚品：一支溫和的洗卸合一潔面乳，「清潔是最基本的，旅行不想帶太多瓶罐的話，這就最適用。」高效保濕修護精華集補水和紓緩於一身，即使出現肌膚問題，仍可靠它改善，「不管去到多乾或熱的地方，水分永遠是核心。」最後，她推薦萬用修護面霜，「夜晚覺得特別乾，可以厚塗當晚安面膜使用，一物兩用。」

旅行美妝｜專家建議旅行必帶3護膚品 (freepik/ Magnific)

旅行購買美妝前需先考慮3條件

女士們在旅行期間，經常都會購買美妝，Joyce指出購物前需先考慮3大條件，如「香港氣候是否適用？例如在北海道或歐洲覺得清爽滋潤，回港天氣悶熱潮濕，用完或即時泛油冒痘。」至於在使用時，「會否跟現時護膚品相撞或現敏感？別盲目購買高濃度果酸、A醇類產品，肌膚在外地一直適應新環境，亂試新的強效成分或容易出事。」回想家中的護膚品，「到底是否用得完？不要因大容量或抵買而入手，護膚品特別是精華，開封後最好半年內用完，以免變質和浪費。」

專家簡介

Joyce Koo｜Eyes On You Beaute創辦人

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具有6年專業美容經驗，擁有ITEC Level 4激光及強烈脈衝光護理高級文憑及ITEC Level 2 美容護理證書，在2023年創立EYES ON YOU BEAUTÉ ，秉持不誇飾效果的理念，同時嚴選通過 CE、FDA、KFDA、GMP 及 AEMPS 認證的醫療級儀器及產品，讓女生自然變靚，由內到外展現精緻自信。

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