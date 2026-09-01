9月星座運程下篇｜人際關係成焦點！天秤社交增強、雙魚感情回溫

9月星座運程｜踏入9月初，不少人都想知道今個月的運勢，助自己把握機會，在各方面發展更加順利。占星觀察者黎永坤為大家講解12星座的9月整體運勢、關鍵日子及幸運色，以下為其中6個。



9月是一個重新調整與作出選擇的月份。 占星觀察者黎永坤

9月1日容易感受到現實壓力，原本想推進的事情可能需要放慢腳步，重新安排。9月10日至18日，人際關係、感情、工作與溝通成為焦點，有些事情需要說清楚，有些關係則要重新確認；重要資訊亦要多加查證，不宜急於相信第一個聽到的消息。9月23日後，合作、感情及人際關係的重要性增加，9月26日後則有重新掌握主導權的機會。到了9月28日，行動力逐漸回升。9月不一定要急著向前衝，反而適合調整腳步、認清方向或傾聽內心需求，再決定下一步。

查看另外6個星座的9月整體運勢（牡羊座/ 白羊座、金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座、處女座）

9月星座運程｜天秤座（23/9-23/10）

9月上旬你的個人魅力和社交運處於高峰，這段時間建立的連結有機會發展成重要的關係。10日之後氣氛轉變，表面的融洽已不夠用，更深層的溝通變得必要，那個一直在迴避的話題需要直球對決。23日生日季到來，將會是一個新開始。

關鍵運勢日子

9月10日：感情轉變，深層溝通比表面和諧更重要

9月23日：生日月開始，重新出發的最佳時機

9月26日：主動出擊，說出你早已想好的決定

幸運顏色： 玫瑰粉



9月星座運程｜天秤座代表：金智媛 (getty images)

9月星座運程｜天蠍座（23/10-22/11）

月中前後是9月最值得期待的時刻，個人吸引力明顯提升，不只在感情上，在職場和社交場合中，別人對你的回應也會不一樣。這段時間對人的直覺特別準確，用這份敏銳度來判斷誰值得你投入更多時間和精力，人際關係引來狂蜂浪蝶。

關鍵運勢日子

9月10日：個人魅力高峰，感情與人際最旺

9月23日：工作與日常，把精力放在實質推進

9月28日：行動力回升，感情上的決定可以落實

幸運顏色： 酒紅



9月星座運程｜天蠍座代表：蔡卓妍 (getty images)

9月星座運程｜射手座/ 人馬座（22/11-21/12）

9月視野擴展的能量持續，和不同背景或領域的人交流，帶來的想法可能真的改變你看事情的方式。這個月更適合研究、學習和釐清長遠方向，而不是急著行動。把方向想清楚，之後起飛的力道才會準確而持久。

關鍵運勢日子

9月1日：方向與目標，放慢腳步釐清長遠計劃

9月10日：人際與學習，跨界交流帶來新視角

9月26日：方向漸清晰，為下一步行動做好準備

幸運顏色： 紫羅蘭



9月星座運程｜射手座代表：Taylor Swift (getty images)

9月星座運程｜摩羯座/ 山羊座（22/12-19/1）

事業和公眾形象是9月的主軸。這個月有機會讓對的人看見你的能力，主動展示比等待被發現更有效，不要因為謙遜而讓機會溜走。月中後，一個合作或夥伴關係可能帶來你沒有預期的資源和支持，讓別人進來不是軟弱，是聰明。

關鍵運勢日子

9月1日：事業形象，主動讓對的人看見你

9月18日：合作溝通，說清楚期望避免誤解

9月26日：事業主導權，掌握談判或決策的節奏

幸運顏色： 炭灰



9月星座運程｜摩羯座代表：Jisoo (getty images)

9月星座運程｜水瓶座（20/1-18/2）

一段深層的內在轉變持續進行，9月不是大動作的月份，而是鞏固和整理的時候。工作和日常結構在月中值得多加留意。你那些不按常規的想法，這個月找到合適的時機和方式說出來，比你預期更容易獲得接受。

關鍵運勢日子

9月1日：內在整理，鞏固現有狀況比擴張更重要

9月10日：工作溝通，資訊要多加查證

9月23日：感情與人際，真實的連結在這時候建立

幸運顏色： 青綠



9月星座運程｜水瓶座代表：鍾欣潼 (getty images)

9月星座運程｜雙魚座（19/2-20/3）

財務上的模糊感需要在9月被認真處理，把收支和資源的狀況理清楚，比繼續隨性應對更能帶來安全感。月底前後，感情和重要關係的溫度回升，你天生對他人情緒的感知力，在這段時間成為你最大的優勢。

關鍵運勢日子

9月1日：財務整理，把模糊的收支狀況理清楚

9月10日：感情溝通，對的話在對的時機說出來

9月26日：關係主導，重新掌握重要關係的節奏

幸運顏色： 海藍



9月星座運程｜雙魚座代表：宮脇咲良 (getty images)

專家簡介

黎永坤｜占星觀察者

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黎永坤 多年用文字紀錄對占星的觀察，終出版兩本年度星座運勢書：《12星座的2022》、《12星座的2026-2033》