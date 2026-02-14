12星座過年減肥運動推薦　水瓶團體遊戲有新意　處女設計效果顯著

終於盼到農曆年節，放假期間就是要吃吃喝喝、各種耍廢啊！想要開心吃，又不想要開工後整個人腫一圈太難「瘦」？不妨找些運動的樂趣，保持健康還能消耗熱量、維持好體態！



清水孟國際塔羅雲蔚老師特別針對12星座的特質，分享了適合的運動類型，無論是趣味競賽、團體遊戲，還是輕鬆的居家運動，都能讓新年更加歡樂。

1. 白羊座｜牡羊座

精力旺盛的牡羊座，適合選擇活力四射的運動方式與親友共度，例如團隊競賽類的運動，如籃球、排球或趣味競速賽。可以在新年聚會中安排簡單的比賽活動，既能讓大家一起流汗，又增添過年的歡樂氣氛。

牡羊座也喜歡挑戰性強的運動，組織短跑接力或趣味障礙賽，不僅消耗熱量，還能充分發揮他們的領導力與競爭精神。

2. 金牛座

喜愛舒適的金牛座，適合溫和卻充滿互動的運動，例如與家人一起進行晨間散步、簡單的戶外瑜伽或趣味舞蹈。過年期間，金牛座可以與親友一起設計健康步行挑戰，邊走邊聊，增進感情之餘還能消耗多餘熱量。

此外，金牛座對美食與音樂感興趣，也可選擇舉辦家庭音樂舞蹈活動，讓整個過程充滿愉悅與享受。

3. 雙子座

愛熱鬧的雙子座，適合多樣化且互動性強的運動方式，例如趣味競技、遊戲化的體能活動或即興舞蹈比賽。過年期間，雙子座可以與親朋好友舉辦簡單的運動遊戲，如跳繩挑戰、趣味拔河或大富翁健身版遊戲。

雙子座喜歡新鮮感，也可以組織親友嘗試一些創新的運動，例如VR體感遊戲或即興Zumba課程，讓整場活動充滿笑聲與活力。

4. 巨蟹座

重視家庭的巨蟹座，適合選擇與家人共同參與的運動，例如新春家庭健行、趣味踢毽子比賽或輕鬆的廣場舞。過年期間，巨蟹座可以帶領家人一起在家進行居家健身操，或在社區附近散步，讓家人彼此陪伴的同時輕鬆活動筋骨。

巨蟹座還可以安排簡單的健康比賽，如每日步數挑戰，讓每位參與者都能感受到運動的樂趣與家的溫暖。

5. 獅子座

喜歡成為焦點的獅子座，適合選擇展現魅力的運動方式，例如舞蹈、趣味健美操或創意表演賽。過年期間，獅子座可以帶領親友一起進行團體運動，如動感單車比賽或家庭運動會，充分展現領袖風範。

還有，獅子座可以舉辦趣味新年舞蹈大賽，讓所有人一起跳出喜慶的氛圍，既能享受運動，也能讓氣氛更加熱鬧。

6. 處女座

有計劃的處女座，適合簡單但效果顯著的運動方式，例如新年晨跑、健身拉伸或團體體能鍛煉課程。過年期間，處女座可以制定全家健康運動計劃，如每日進行簡單的步行或跟著健身視頻做運動。

處女座也擅長設計活動，可以安排趣味計步挑戰，與親友一起比拼誰的步數最多，在運動中保持活力並增添過年的趣味。

7. 天秤座

愛美的天秤座，適合選擇優雅又有趣的運動方式，例如瑜伽、芭蕾健身或趣味舞蹈課程。過年期間，天秤座可以邀請親朋好友參加小型的舞蹈派對，隨著音樂一起動起來，燃燒熱量的同時也增進感情。

天秤座也可以嘗試舉辦家庭運動挑戰賽，如新年健康步數比拼，讓運動過程充滿輕鬆與互動感。

8. 天蠍座

專注力強的天蠍座，適合選擇帶有挑戰性的運動，例如家庭趣味拳擊比賽或團體體能訓練。過年期間，天蠍座可以設計一場趣味障礙賽，邀請家人一起挑戰。

天蠍座也可結合冥想與動作，例如動態瑜伽或普拉提，讓運動過程不僅僅是消耗熱量，更成為身心靈的平衡之旅。

9. 人馬座｜射手座

熱愛自由的射手座，適合戶外運動如登山、徒步或自行車騎行。過年期間，射手座可以邀請家人參加春節健行活動，探索周邊的自然美景。此外，射手座也可以舉辦趣味騎行比賽，將運動融入新年的歡樂之中，享受健康與冒險結合的樂趣。

10. 山羊座｜摩羯座

實際的摩羯座，適合結合耐力與力量的運動方式，例如晨跑、健身訓練或簡單的體能挑戰。過年期間，摩羯座可以與親友設計每日運動打卡計劃，或舉辦趣味團體健身賽，讓每個人都能在輕鬆中完成鍛煉目標。

摩羯座注重效率，運動計劃可以結合傳統新年活動，如步行拜年，增添實用性。

11. 水瓶座

創意十足的水瓶座，適合選擇新穎有趣的運動方式，如VR體感運動、跳繩挑戰或團體遊戲化鍛煉。過年期間，水瓶座可以舉辦新年運動派對，例如體感遊戲大賽，讓大家在歡樂中消耗熱量。水瓶座也可以嘗試組織朋友參與社交健行活動，將運動與新年社交完美結合。

12. 雙魚座

感性的雙魚座，適合溫和且充滿樂趣的運動，例如水中有氧運動、舞蹈健身或趣味拉伸課程。過年期間，雙魚座可以安排親友一起參加即興舞蹈課程，隨著音樂釋放壓力。同時，雙魚座還可以舉辦趣味瑜伽挑戰，讓運動成為促進親密感與享受的過程。

