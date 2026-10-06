3生肖秋季要小心 專家警示健康、財運出狀況 屬羊恐有血光之災
撰文：中天新聞網
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秋意漸濃，「多事之秋」也接近了，命理專家湯鎮瑋點名3生肖近期要小心財運或身體健康亮紅燈，像是生肖兔投資不能貪快，要守住穩定的狀態，生肖羊則要注意發生血光之災。
生肖豬
事業上要特別注意，有時可能因為忙碌或是貪圖一時想做很多事情，結果連1件事情都無法專心處理好，建議求好不求多、求精而不求廣。
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生肖羊
今秋要留意「血光之災」，包含身體健康和開車、騎車、走路時注意跌倒的狀況，凡事不要求快。湯鎮瑋建議可多去捐血、多多行善佈施，以化解血光之災的苗頭。
生肖兔
今年秋天需要特別注意財運的問題，財務沒有特別掌控好，就容易破財，也不應亂投資，貪快圖謀太多就容易出事。需保持知足的心和穩定的狀態，錢財才能夠真正守住。
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