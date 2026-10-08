屬蛇、馬、羊2027羊年運程運勢｜屬蛇易受傷、屬馬易有外遇

進入 2027 丁未羊年，十二生肖的運程運勢迎來大反轉！知名風水命理專家趙振鴻師傅（Master Chiu），近日在其YouTube頻道節目中獨家拆解生肖屬蛇、屬馬、屬羊的羊年整體運勢，其中屬馬迎來「午未相合」升職加薪名利雙收，屬蛇獲「驛馬」帶動動中生財，屬羊則屬本命年值太歲宜一喜擋三災，節目更提供實用的五行穿搭與病符化解風水陣！

趙振鴻師傅YouTube Channel截圖

屬蛇2027羊年生肖運程｜驛馬異地遇貴人招財 防天狗血光

屬蛇的朋友，2027 羊年運勢關鍵在於一個字：動！趙振鴻師傅指出，屬蛇者進入丁未羊年地支呈現火局氣場，命宮有「驛馬」與「天廚」兩粒吉星，預示今年「動中生財」、出門遇貴人。

2024港姐冠軍倪樂琳屬蛇（資料圖片）

屬蛇事業及財運 2027

受「驛馬」星帶動，海外公幹、跨國企業或開拓外地新市場的蛇年朋友優勢極大，有機會增加收入。加上有「天廚」吉星大幅提升職場社交人緣，在飯局合作中易結識關鍵貴人。但偏財運一般，且受「天狗」凶星影響，工作收尾階段易有反覆變數，細節核查務必小心。

2001年出生的Ivy So屬蛇（Ig @ivyysooo）

屬蛇感情及健康 2027

「驛馬」星動，羊年跟另一半難免忙於工作易聚少離多，需多聯繫感情；單身者桃花多在異地、出差或旅行中出現，看中宜主動出擊；已婚者受「天廚」加持，與家人聚餐特別幸福。健康方面需防範「天狗」帶來的意外受傷、燙傷或被動物咬傷，且受「吊客」星影響，應避免探病與問喪。

屬蛇吉星：驛馬、天廚



屬蛇凶星：天狗、吊客



趙振鴻師傅YouTube Channel截圖

趙師傅化解與開運錦囊：

五行穿搭：流年火旺，多穿藍色、黑色衣物，或佩戴黑曜石水性飾物以水制火。

催旺驛馬陣：客廳或工作枱的東南位擺放一隻銅馬或金屬地球儀。

催旺天廚陣：廚房保持整潔多做飯，餐桌擺放鮮花或水果。

生肖貴人：屬猴（六合）、屬牛及屬雞（三合）。

化解血光：立春後主動洗牙、抽血或體檢以應血光之災。

屬馬2027羊年生肖運程｜合太歲貴人運極旺 升職加薪運大增 防病符小病

生肖屬馬的朋友，2027 羊年迎來「午未相合」（合太歲），得到太歲照顧，整體貴人運極旺，做生意順理成章，打工仔更有升職加薪之象！

中國內地演員趙今麥於2002年出生，屬馬《無可替代》劇照

屬馬事業及財運 2027

命宮有「歲合」與「祿勳」兩顆大吉星坐鎮。「歲合」令職場人際關係順風順水，洽談合作及見客戶極易成功，並深得上司信任。「祿勳」代表名利雙收，正財收入非常豐厚，工作雖忙但回報理想。唯要留意「陌越」凶星，面對新環境、新同事或新上司時易產生緊張焦慮。

Aespa中國成員NingNing出生於2002年，屬馬（ IG@imnotningning)

屬馬感情及健康 2027

「歲合」帶動天賜良緣，單身者桃花旺盛，多參加聚會極易一拍即合成功脫單；情侶感情升溫易修成正果；已婚者因社交人緣太旺，需保持界線以維持家庭和諧。健康受「病符」凶星影響抵抗力下降，易感冒、咳嗽及腸胃不適，醫療及保健品開支增加，切忌捱夜及吃煎炸食物。

屬馬吉星：歲合、祿勳



屬馬凶星：病符、陌越



振鴻師傅YouTube Channel截圖

趙師傅化解與開運錦囊：

化解病符陣：家居正北位（五黃位）擺放一個銅葫蘆吸走病氣。

五行穿搭：多穿黑色、藍色衣物以水制火。

激發祿勳陣：家居或辦公室西南位（六白位）擺放銅猴擺件（合水氣）以提升事業運。

生肖貴人：屬羊（六合）、屬虎及屬狗（三合）。

屬羊2027羊年生肖運程｜本命年犯太歲 華蓋展才華 宜一喜擋三災

屬羊的朋友進入2027丁未羊年屬於「本命年」（值太歲），俗稱「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，運勢波動較大，凡事應該以靜制動。

人氣女團IVE隊長俞真2003年出生，屬羊（網上圖片）

屬羊事業及財運 2027

雖然犯太歲，但幸好命宮有「華蓋」與「歲駕」兩粒吉星護航。「華蓋」有利發揮專業技術與靈感創作，在讀書、考試及專業領域較易有突出表現；「歲駕」則增加出差及領導項目的機會。正財保持穩定，但本命年切忌盲目擴展業務，或進行高風險偏財投機。受「劍鋒」與「伏屍」影響，需預留資金應付額外醫療及車輛維修等突發開支。

屬羊感情及健康 2027

趙師傅建議羊年朋友「一喜擋三災」，若感情成熟可考慮今年結婚或擺酒，藉喜慶沖淡本命年動盪。單身朋友眼光較高享受獨處，需多出席朋友聚會拓闊社交圈展現親和力；已婚者情緒起伏大，相處要互相包容。健康方面，受「陽刃」與「劍鋒」影響，易有金屬利器傷及意外血光，脾氣亦易暴躁；「伏屍」則需防舊患復發並關注長輩健康。

振鴻師傅YouTube Channel截圖

屬羊吉星：華蓋、歲駕



屬羊凶星：太歲、劍鋒、陽刃、伏屍



振鴻師傅YouTube Channel截圖

趙師傅化解與開運錦囊：

拜太歲化解：立春至正月十五期間前往廟宇拜太歲，求平安符隨身佩戴。

合太歲飾物：佩戴馬、豬、兔生肖飾物化解值太歲衝擊。

五行穿搭：多穿白色、金色、藍色衣物，以金生水滋潤燥土。

催旺華蓋陣：書房或辦公桌正西北方擺放 4 支水種植物或白色水晶文昌塔。

生肖貴人：屬馬（六合）、屬豬及屬兔（三合）。

化解血光：立春後主動捐血、洗牙或體檢。

（內容獲趙振鴻師傅授權轉載）