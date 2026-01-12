心測｜你有暴富的潛質嗎？測測你的隱藏財運　把握發財機會翻盤

當看到身邊人不是很富有的時候，不要嫌棄人家。因為財運這種東西不是一成不變的，而是隨時都在變化。或許這個人現在一無所有，但是遇到好的機會就會瞬間翻盤。那麼你近期翻盤暴富的幾率有多大？快來測一測吧！



測近期財運！看你最近翻盤成為富婆的概率

測一測你近期翻盤暴富的概率（IG@dlwlrma；01製圖）

1. 你是否有存錢的習慣呢？

特別了解→2

不是很了解→3



2. 跟朋友出去玩，更多的是誰買單呢呢？

好友→4

自己→3



3. 如果現在開始沒有收入只有支出，你的存款能支撐兩年嗎？

可以→4

不可以→5



4. 你算是跳槽比較頻繁的那種人嗎？

是的→6

並不是→5



5. 你更喜歡銷售的工作還是內勤相關的工作？

銷售→A

內勤相關→6



6. 你比較大的開銷都在什麼方面呢？

吃喝→D

玩樂→7



7. 你很經常都需要父母的金錢資助嗎？

基本沒有→B

通常都會的→C



答案解析：

A. 你近期翻盤暴富的幾率有90%

雖然前段時間你經歷了一些挫敗，導致一些財富損失，但是你並不是那種輕易就會服輸的人。你的內心一向都很強大，面對困境往往是越挫越勇，不斷自我挑戰。再加上你近期的運勢開始變得很好，尤其是在財運上會有重大的突破，所以你翻盤爆富的幾率高達90%，即便你不怎麼努力都能輕鬆賺到不少錢呢。

B. 你近期翻盤暴富的幾率有70%

你是一個很有想法，行動力也比較強的人，你喜歡自己出來創業，給自己當老闆。雖然這條路一點都不好走，你也面對過無數次的失敗，但每一次你都堅定的選擇從頭再來。你近期翻盤暴富的幾率有70%，就是你極大可能能夠成功那麼一次，所以一定要好好把握住機會，不要讓財富從自己的手上再溜走。

C. 你近期翻盤暴富的幾率有50%

你是一個比較天真的人，你總是想着自己要一夜暴富，但實際上你都是紙上談兵比較多，真正讓你去付諸行動的話你壓根做不了。因為你沒有什麼規劃，做事情總是想一步是一步，而且也沒有多少人脈資源可以利用上，可以說是孤苦無援。所以你哪怕很想改變，也要靠個人的力量，因此你近期翻盤暴富的幾率有50%。

D. 你近期翻盤暴富的幾率有30%

你是一個比較沒有什麼大追求的人，而且也比較懶散，不願意為了一些事情去辛苦努力，寧願躺平。而且對你來說，你對金錢的慾望也沒有那麼強烈，很多東西你都不會說想要享受最好的質量，只要不多花費你心思和精力就足夠了。所以你基本上沒有什麼發財的機會，近期盤翻暴富的幾率最多隻有30%。

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】