韓國首爾自由行酒店精選：弘大L7下樓直達商圈、明洞平價HOP INN

計劃每趟旅遊時，酒店住宿是非常重要的考慮點，不僅影響行程規劃和時間，在旅行期間的身心恢復程度，也會因舒適和自在感而略有不同。日韓是不少港人的常駐地，特別首爾是個購物天堂，若然懂得精明安排，必會選擇鄰近購物熱點的酒店。「01女生」編輯部這次特別走訪兩間分別位於明洞及弘大的酒店：HOP INN及樂天L7酒店，給大家稍作參考。



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編輯部開箱韓國首爾酒店：明洞HOP INN

地址：23-1 Chungmu-ro, Jung-gu, Seoul

編輯入住日期：2026年10月10日

預訂方法：Klook

在韓國、日本、泰國和菲律賓都設有分店，當中韓國HOP INN坐落於繁華鬧市，從忠武路地鐵站前往，路程不到3分鐘。酒店底層擺有WOWPASS專用自動機，而且附近設有便利店，步行約7至10分鐘可達明洞購物街，搭乘地鐵亦能在數站內抵達首爾站，要臨時買日常用品的話，都非常便利。

編輯部開箱韓國首爾酒店：明洞HOP INN (01女生)

我們這次選擇「三人間角房」，房內採光明亮、可望到街景，中間設有工作長桌及枱燈，適合商務行程。亦設一個高身收納櫃，除了擺放服飾，裡面的保險箱及小型雪櫃，可以隨意使用。酒店提供風筒、洗護髮用品及即棄拖鞋等，門口亦設有門閂及門鎖，安心度高。立即預約

編輯部開箱韓國首爾酒店：房內採光明亮、可望到街景，中間設有工作長桌及枱燈。(klook提供)

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廁所是不少人的考慮因素，這裡以雲石紋磚牆營造舒適感，而且乾濕分離，中間擺放洗手盤，坐廁與浴缸亦分別裝有趟門及浴簾，以保留私隱度。立即預約

編輯部開箱韓國首爾酒店：明洞HOP INN廁所。(01女生)

酒店的賣點之一，便是頂樓觀景天台花園，玻璃旁擺多張圓桌和靠椅，可以遠望天空和城市，如果在接近黃昏時前往，相信身心都能得以放鬆和休息。酒店地下層則設有咖啡廳Fjord Coffee，以及24小時接待處，方便乘坐凌晨機的旅客，同時可以使用行李磅量度行李箱的重量，在臨去機場前做足準備。立即預約

編輯部開箱韓國首爾酒店：明洞HOP INN頂樓觀景天台花園。(01女生)

編輯部開箱韓國首爾酒店：弘大樂天L7酒店

地址：141 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul

編輯入住日期：2026年10月11日

預訂方法：Klook

就編輯日常飛韓國而言，都會傾向弘大附近的酒店，既有機場地鐵線、不用轉車，而且乘坐2號循環線，還可以到梨大、市廳和聖水等旅遊勝地。

弘大樂天L7酒店位於弘大入口站1號出口附近，路程不消一分鐘，旁邊設有K-POP SQUARE（原為LINE FRIENDS弘大旗艦店）、親民價鞋履品牌SHOOPEN、網吧及潮牌Stand Oil等，而對面更是弘大的主要購物點，可以見到musinsa standard和adidas，即使血拼後提著多個紙袋，也很快可以回到酒店放置。

編輯部開箱韓國首爾酒店：弘大樂天L7酒店 (klook提供)

我們這次選擇「家庭客房」，採用柔和的莫蘭迪色調設計，配搭木製家具和全身鏡，帶有溫暖與輕盈的感覺。除了提供基本的毛巾、風筒、浴袍和衣架等，亦有豐富的歡迎小食和飲品，包括與酒店合作推出特別包裝的朱古力棒（PEPERO）、即沖咖啡掛耳包和芒果汁等。立即預約

編輯部開箱韓國首爾酒店 (klook提供)

酒店廁所同樣乾濕分離，並設有浴缸，可以在熱鬧的一天行程後，享受一個舒適的淋浴體驗，以消除疲勞。特別推薦使用酒店的洗髮水和護髮素，採用自家與COSMAX研發的純素配方，結合升級再造咖啡因，並邀請擁有200年歷史的瑞士香料企業調配香氣。產品氣味清新，用後頭髮變順滑、不感毛躁，非常有購買的說服力。立即預約

編輯部開箱韓國首爾酒店：弘大樂天L7酒店廁所 (01女生)

整幢酒店樓高22層，並提供多元服務，如主要的21樓，便設有服務台、休憩空間、會議室、餐廳和自動販賣機Maxi Bar等，再上一層亦有天台Floating酒吧和泳池，我們去的時候，酒店還與農心合作，設置限定拉麵專區，可以用熱水烹煮拉麵，同時與品牌角色Neoguri的背景拍照打卡。

此外，酒店健身室和自助洗衣店設於5樓，同時酒店亦照顧到愛美的女生，在3樓開設非流水線的醫美診所KLEAM，而Olive Young更將在酒店的2樓開張。立即預約

編輯部開箱韓國首爾酒店：天台泳池 (01女生)

編輯部開箱韓國首爾酒店：天台泳池 (01女生)