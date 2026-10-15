Olive Young必買推薦|編輯實試：瀏海控油、韓女最愛的睫毛精華液

Olive Young 好物｜韓國Olive Young 集齊了多個品牌的彩妝、護膚、香水、頭髮產品、零食等，可說是每位女生到訪韓國時必逛的地方，甚至可以逛數個小時，次次滿載而歸。但看著琳琅滿目的產品，樣樣想試、想買，但又擔心「中伏」。「01女生」編輯日前就在韓國Olive Young 各自入手了多個心儀美妝品，這次就從中挑選了最值得推薦的產品，與大家分享。



「01女生」編輯部每月不同主題的Girl's Pick 推介，加入專家講解分享和編輯實試實測，和大家評測話題產品，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！即睇更多Girl's Pick專題

高級編輯 張懿慧：不著跡地修容和增添氣色

高級編輯 張懿慧：不著跡地修容和增添氣色

在忙碌的上班早晨，化妝就是與時間競賽！比起繁複地使用化妝掃，筆者更偏好能快速上妝的液體胭脂。WAKEMAKE這款自然杏色調的柔焦胭脂，能一筆提亮氣色，不著痕跡地為面部塑造立體輪廓感，達到修容與統一妝感的效果。

高級編輯 張懿慧：WAKEMAKE Shaking Blur Cheek #12 Almond Beige（鄧倩螢 攝）

只需在完成底妝後，用刷頭輕點於臉頰，再以粉撲輕拍推開，能完美貼合肌膚且不顯紋理。最令人驚喜是，即便經歷一整天的工作，妝感依然服貼。化妝新手也能輕鬆掌握，絕對是兼具實用性與氛圍感的精緻好物。

編輯 許秀麗：拯救脆弱睫毛

編輯 許秀麗

近期都有做角蛋白睫毛，所以對眼睫毛的護理十分重視，這次特別選購了Cosnori 的長效濃密睫毛精華液。這款是韓國美妝榜單上的常客，是不少韓國女生都會買的產品，所以被它吸引到。在使用數天，最明顯感覺到洗臉後，睫毛掉落減少。

編輯 許秀麗：Cosnori 長效濃密睫毛精華液（鄧倩螢 攝）

這款睫毛精華液採用帶弧度特殊刷頭，前端還有一個小球狀，可以更精準塗抹於睫毛根部與細小睫毛。同時，最喜歡的一點是精華液非常溫和，不刺眼，也沒有奇怪香味，是會持續使用的產品。

編輯 朱加曦：糅合甜美與知性

編輯 朱加曦：糅合甜美與知性

韓妝重點在於氣息，胭脂深淺更影響不同風格，如紅潤的更顯甜美、深色更型格俐落，而淡雅色調則散發清純感。因此，若然不小心化重手，整個格調便會完全改變。

編輯 朱加曦：Glint Melting Lip and Cheek #03 MAUVE HALOvi（鄧倩螢 攝）

Glint二合一胭脂及唇膏外形輕便易攜帶，色調傾向甜美，而且質感軟滑，不會過於液體狀，故可使用附設的勾子，取出適當分量。由於有點上色，編輯習慣先放在金屬盤子上，再以矽膠化妝棒輕輕沾取分量，然後逐層塗在臉頰，以締造漸層效果。

編輯 許秀麗：瀏海女生必試

編輯 許秀麗：瀏海女生必試

作為長年留著各種瀏海的人來說，瀏海定型、隨時保持清爽和不扁塌同樣重要。首次入手了NARKA的瀏海控油棒，它是採用凝膠轉粉的設計，一掃即化為細緻粉末，質地清爽，而且不會留白色粉，有效解決瀏海出油問題。

編輯 許秀麗：NARKA 瀏海控油棒連噴霧套裝（鄧倩螢 攝）

此外，控油棒刷頭像是睫毛膏刷頭，使用上非常方便，不擔心會有用蜜粉或乾洗髮噴霧控油時容易弄到臉部的問題。套裝附送了控油噴霧，亦算實用，水霧細緻且帶有清香，很適合吃完烤肉後使用，可以用來解決瀏海油脂及頭髮上的烤肉味。