韓國D社難得感性！號召BTS、aespa、IVE等48人打造藝術回憶展覽

韓國媒體Dispatch（俗稱D社）今次不當「狗仔隊」，轉身成藝術匠人，號召48位現今具影響力的韓流藝人，包括G-DRAGON、防彈少年團（BTS）、Stray Kids、aespa及IVE等，耗時兩年打造出史上最大規模、為期約一個月的K-POP展覽「D’FESTA THE ORIGIN」。昨日更公開預告影片，吸引一眾樂迷熱烈討論。



韓國Dispatch難得的感性

該展覽日前於社交媒體公開宣傳海報，以「K-POP重塑成藝術」為口號，邀請48名全球注目的K-POP藝人及知名創作者，共同透過不同領域，如音樂、時尚或視藝等，呈獻相片、影片、美術、空間設計和互動體驗等傑作，並表現出每位藝人世界觀之間的連繫，「通過作品能夠體驗出K-POP的全新視野和感知。」

現今世代的K-POP該如何被銘記？ Dispatch

韓國媒體Dispatch耗時兩年打造出史上最大規模、為期約一個月的K-POP展覽「D’FESTA THE ORIGIN」。(NOL)

是次參與展覽的藝人包括G-DRAGON、HYBE娛樂旗下所屬的防彈少年團（BTS）、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、CORTIS、JYP娛樂所屬的Stray Kids、SM娛樂所屬的aespa、RIIZE，以及STARSHIP娛樂所屬的IVE。將藝人們各自的發展步伐，化作音符在樂譜上相遇相交，每踏一步便交織成全新節奏，同時造就大家於同一空間，共同建出令人震撼的紀念碑。

「D’FESTA THE ORIGIN」展覽收錄的48位藝人如下：

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展覽共設10個主題展區

展覽將呈獻逾1,000個收藏家作品、300幅相片及50個媒體藝術，並分成10個區域展示，歷時約1至1.5小時。首先以「打開全新世界的瞬間」為概念，由奧斯卡提名動畫導演Erick Oh為「Origin」區操刀的夢幻動畫。緊接的「Ninefold」區展出48位藝人的藝術空間，而「Hues of Black」則投影出他們相似的黑白肖像，透過褪去舞台的華麗色彩，細膩呈現出他們真實的表情和氛圍感。

由藝術家Erick Oh為「Origin」區帶來夢幻的動畫。(NOL)

此外，還有「Kanon No.48」、「Squeeze」、「Letters」、「Encounter」、「Documentary」及「Shutter」區域， 最後亦設有「Collection Shop」，擺放展覽相關的官方收藏品，讓觀眾們都能為展覽留下共同回憶。

韓國首爾Dispatch「D’FESTA THE ORIGIN」

日期：2026年10月23日至11月30日

時間：早上11時至晚上8時40分（最後進場晚上7時）

地點：韓國首爾汝矣島IFC Mall L3 MPX GALLERY

票價：32,000韓圜（滿36個月大至未滿12歲的兒童須由監護人陪同）

特典：隨機相片票根、隨機A5文件夾、入場手帶、小冊子、THE ORIGIN SEOUL貼紙

購票方法：NOL

