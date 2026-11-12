半島酒店人氣抹茶拿鐵驚喜回歸！聖誕限定士多啤梨抹茶拿鐵登場

每逢踏入冬日，尖沙咀一帶的璀璨燈飾總讓人感受到濃厚的節日氣息，而聖誕的儀式感，往往就藏在精緻又溫暖的節日限定美點之中！今個聖誕，香港半島酒店為一眾抹茶控與女生們帶來令人心動的冬日驚喜——人氣抹茶拿鐵載譽歸來，更同步推出充滿少女心的聖誕限定升級版「士多啤梨抹茶拿鐵」。無論是相約閨蜜在充滿節日氣氛的酒店前打卡留念，還是在微涼冬日裡手捧一杯暖心特調漫步維港，都能瞬間點亮專屬女生的聖誕浪漫時光。



半島酒店抹茶拿鐵載譽歸來

早前半島酒店推出的抹茶拿鐵一登場便迅速爆紅，更因反應過於熱烈、一度賣斷市而暫停供應，讓不少抹茶迷感可惜！現在這款高人氣飲品終於正式重新上架，絕對是今個冬日不容錯過的治癒之選。

半島酒店的抹茶拿鐵向來以高水準見稱，嚴選優質抹茶粉沖調，入口即散發濃郁回甘的茶香，最令人驚喜的是其恰到好處的比例——抹茶微苦回甘的韻味與幼滑香醇的奶香調配得十分平衡，喝起來順口細膩，整體完全不會過分甜膩，即使平日怕甜的女生也能輕鬆喝完整杯，每一口都是滿滿的幸福感。

(品牌提供)

聖誕限定升級版「士多啤梨抹茶拿鐵」

除了經典口味強勢回歸，半島酒店更趁著佳節推出聖誕限定升級版「士多啤梨抹茶拿鐵」，無論是賣相還是味道都充滿節日氣氛！

飲品在杯底特別加入香甜的士多啤梨果蓉，紅綠交織的漸層色調極具聖誕氛圍，拿在手上打卡相當吸睛。飲用時將香甜果蓉與抹茶牛奶輕輕拌勻，口感比原版更顯細滑豐富，清新的士多啤梨果香完美融入醇厚茶香之中，酸甜果韻為濃郁抹茶增添一抹輕盈層次，甜美又療癒。

同步推出3款季節限定特調

除了兩款必試的抹茶飲品外，半島酒店亦同步推出另外3款季節限定新品，每一款都極具冬日奢華感，與閨蜜一同分享就最適合不過：

凍開心果朱古力： 開心果控必點！選用法國 70% 黑朱古力製成濃郁凍朱古力，再配上絲滑開心果奶蓋及純正開心果醬，堅果香與可可醇香層層遞進，滋味濃郁而不膩。

提拉米蘇拿鐵：將經典意式甜品化為飲品，香濃拿鐵配上細膩的馬斯卡彭芝士奶蓋，並撒上可可粉及伴以意大利手指餅，無論冷飲或熱飲都充滿冬日浪漫儀式感。

提拉米蘇雪糕咖啡：喜歡豐富口感的女生推介一試！以意大利馬斯卡彭芝士、手指餅及雲呢拿意式雪糕層層交織，再淋上即席沖調的雙份濃縮咖啡，冷熱交融的咖啡香氣令人一試愛上。

半島酒店抹茶拿鐵及季節限定系列

地點：半島酒店商場地庫半島精品店與咖啡廳

價錢：

外賣：抹茶拿鐵HK48、季節限定系列飲品各 HK$68（凍士多啤梨抹茶拿鐵、凍開心果朱古力、提拉米蘇拿鐵、提拉米蘇雪糕咖啡）

堂食：季節限定系列飲品各 HK$98（凍士多啤梨抹茶拿鐵、凍開心果朱古力、提拉米蘇拿鐵、提拉米蘇雪糕咖啡）

供應日期：即日起（季節限定款式期間限定供應，售完即止）

