下午茶推介2026｜新春HighTea推薦：海景打卡/美妝禮品/藝術聯乘

【下午茶High Tea2026/下午茶High Tea推介】下午茶High Tea推薦！留在香港不知道應該去那打卡共聚的話，不妨前往擁有舒適景觀，不時有著特色主題美點的酒店下午茶，於愜意氛圍下與另一半、閨密好友或家人一同渡過難忘時光。想知道2026年的特色下午茶，「01女生」已為你集齊香港必去的High Tea 攻略。



下午茶High Tea推介2026｜香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳「20周年主題下午茶」

9折包加一服務費！

作為陪伴大家成長的迪士尼樂園，園區步入20歲了，歡樂的派對氣氛充斥整個樂園，讓大家可以在英式庭園中一邊品味特色主題甜點，一邊感受慶典的氣氛！

下午茶High Tea推介2026｜香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳「20周年主題下午茶」（01space）

日期： 即日起至2026年03月31日（下午3時至5時）

地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園酒店3樓Walt's Cafe 華特餐廳

價格：HK$679/2位用



下午茶High Tea推介2026｜香港朗廷酒店 x Skin Need 下午茶

想由內到外都保持美貌，內服外用同樣重要！香港朗廷酒店邀請到著重抗紫外線、抗老化及抗炎為科研配方的Skin Need，以純素護膚為主題，打造出植物基底的下午茶，讓大家可以邊吃邊變美！

日期： 2026年1月1日至2月28日（星期一至四：下午3時至5時半、星期五至日及公眾假期：下午2時15分至4時15分及 下午4時半至晚上6時半 ）

地點： 尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店 廷廊（Palm Court）

價格（另收加一服務費） ：星期一至四：HK$758/兩位用；星期五至日及公眾假期：HK$808/兩位用



下午茶High Tea推介2026｜ Cetaphil舒特膚 X AMMO「金緻光采再生之旅」下午茶

除了補濕護理，抗老護理亦是一大重要護理項目！今次Cetaphil舒特膚與AMMO攜手合作，以品牌最新推出的「賦活胜肽塑顏系列」作為靈感，將大豆元素融入鹼甜點當中，完美融合抗老成份與節日儀式感。

下午茶High Tea推介2026｜ Cetaphil舒特膚 X AMMO「金緻光采再生之旅」下午茶（品牌提供）

日期：即日起至2025年1月31日（下午3時至6時 ）

地點：香港金鐘正義道9號亞洲協會香港中心低層AMMO

價格：HK$488/ 兩位用（另收加一服務費）



下午茶High Tea推介2026｜香港W酒店 WOOBAR「綻放‧蜜語下午茶」

蜂蜜擁有不少護膚美顏功效，而且能夠提高免疫力，是份相當珍貴的天然禮物。除了為人熟悉的澳洲和紐西蘭蜂蜜，其實香港亦有屬於本地原生樹的稀有鴨腳木蜜！香港W酒店中的WOOBAR，以頌揚香港本地風土為核心，將鴨腳木蜜融入美點當中，展現了蜂蜜風味層次獨特的多樣性。

下午茶High Tea推介2026｜香港W酒店 WOOBAR「綻放‧蜜語下午茶」（品牌提供）

日期： 2026年1月5日至3月31日（下午3時至6時）

地點： 尖沙咀柯士甸道西1號香港W酒店6樓WOOBAR

價格（另收加一服務費） ：HK$828/兩位用



下午茶High Tea推介2026｜合和酒店大堂咖啡廳 X SOFINA ALBLANC 「潤白光蘊下午茶」

美白絕對是一年四季都需要重視的護理步驟！除了單靠美白精華以及面霜，抗糖化亦是美白去黃的重要一環，長遠才能有效減低皮膚老化與變黃的速度。今次以ALBLANC 新推出的潤白美肌系列與抗糖化雙效護理為靈感，以品牌的成紅、白及粉紅色為下午茶主調，打造出輕盈、低負擔的美點。為呼應主題，更特設兩款紅色主調的特色飲品，讓大家可以全方位感受無負擔的天然美點。

日期： 2026年1月5日至2月28日（下午2時半至5時半）

地點： 香港灣仔堅尼地道 15 號合和酒店 19 樓

價格（另收加一服務費） ：HK$468/兩位用



下午茶High Tea推介2026｜JW萬豪酒店 x Marimekko「花悅綻放」下午茶

喜愛Marimekko印花藝術的話，不要錯過今次以藝術美學為主題的下午茶，兼顧味覺與視覺享受。整個下午茶充滿Marimekko的絢麗色彩及北歐風情，配以櫻花粉色經典印花Unikko圖案家品系列 ，清新味道與驚喜兼顧。

下午茶High Tea推介2026｜ JW萬豪酒店 x Marimekko「花悅綻放」下午茶（品牌提供）

日期： 2026年1月5日至3月31日（下午3時半至5時）

地點： JW萬豪酒店 酒店大堂The Lounge

價格（另收加一服務費） ：HK$708/兩位用



下午茶High Tea推介2026｜ Cruise 空中餐廳及酒吧 x Sbakery by Mama Soo 輕奢『芝』味下午茶

想增加節日氣氛，芝士絕對少不免！今次Cruise 空中餐廳及酒吧與本地人氣品牌「Sbakery by Mama Soo」合作，將馥郁醇厚的芝士配合甜點，打造出鹹甜平衡的盛宴，除了芝味滿溢的重頭戲芝士外，更有多款「Sbakery」皇牌甜點，例如蘋果金寶迷你芝士蛋糕、獨家限定的朱古力榛果迷你芝士蛋糕、芝士蛋糕曲奇等。

下午茶High Tea推介2026｜ Cruise 空中餐廳及酒吧 x Sbakery by Mama Soo 輕奢『芝』味下午茶 （品牌提供）

日期： 2025年12月6日至2026年3月1日 （逢週末及公眾假期 下午3時至5時）

地點： 香港維港凱悅尚萃酒店西座23樓Cruise空中餐廳及酒吧

價格（另收加一服務費） ： HK$668/兩位用



下午茶High Tea推介2026｜香港麗晶酒店「The Journey of Love 綻愛下午茶 」

想感受藝術創作與創意美點完美結合的話，不要錯過香港麗晶酒店這個期間限定的「綻愛下午茶」。酒店邀請到本地銅藝品牌抒銅 （COXPER），由抒銅創辦人黃潤生（Nathan Wong）與李曉熙（Hazel Lee）聯手打造，以兩人的愛情故事打造出精緻又具意義的下午茶層架「The Blooming Swans」，配合一系列呼應愛意的創意美點，香檳碰杯下盡情享受這場藝術與味覺的和鳴結晶。

日期： 2026年2月9日至2月15日（星期一至五：下午3時至6時、星期六至日及公眾假期：下午12時至3時及 下午3時至晚上6時）

地點： 尖沙咀九龍梳士巴利道18號香港麗晶酒店

價格（另收加一服務費） ：HK$1,388/兩位用；HK$788/一位用

