BIGBANG演唱會｜4原因紅遍全球、人氣高企！G-DRAGON朋友緣甚廣

BIGBANG演唱會｜韓國天團BIGBANG即將來港演出，吸引全城關注！在2006年出道的BIGBANG，適逢20周年於全球舉辦世界巡迴演唱會〈XX：COSMOS〉，並在本周五至周末（13至15日）及下周二（17日）踏上香港啟德主場館舞台，表演多首耳熟能詳的名曲。BIGBANG多年來一直人氣高企，即使成員們相繼當兵後回歸，粉絲依然有增無減。以下4個原因，更讓他們紅遍全球。



BIGBANG為韓國YG娛樂在2006年推出的男團，最初成員包括權志龍（G-DRAGON）、太陽、大聲、T.O.P及勝利。但其後T.O.P及勝利相繼退團，G-DRAGON、太陽及大聲則離開公司，各自在不同領域發展，直至2024年的MAMA大獎，三人才以BIGBANG正式回歸音樂舞台。

韓國天團BIGBANG即將來港演出，吸引全城關注！(IG@bigbang_2xx6)

雖然不少二代男團在入伍當兵後，因空白期太久而流失歌迷。但BIGBANG多年來紅遍全球，更憑著4個原因，人氣保持高企。

BIGBANG演唱會｜穩定歌唱實力

要數BIGBANG的熱門金曲，一定十隻手指都數不盡。在2007年發行的迷你專輯《Always》中，收錄曲〈謊言〉（LIES）奪得當地各大音樂節目排行榜累計6個第一位，亦在第9屆Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）中，得到首座「年度歌曲大獎」。而2012年的第三主打曲〈Fantastic Baby〉亦創高峰，在YouTube的點閱數至今超過6.7億次。

BIGBANG其後各自投入個人活動，G-DRAGON展開個人首次世界巡迴演唱會；太陽亦推出第二張正規專輯《RISE》，當中收錄的〈眼、鼻、嘴〉（Eyes, Nose, Lips），更為其打響名堂；而大聲則進軍日本市場，打造首張個人日語專輯《D’scover》，同樣成績不俗。即使三人個別發展，憑著個人紮實的歌唱實力和經驗，依然吸引到大批歌迷，從而帶動團體的知名度。

BIGBANG演唱會｜穩定歌唱實力 (IG@bigbang_2xx6)

BIGBANG演唱會｜綜藝實力亦滿分

BIGBANG早已屬天團級別，但仍會參與不少綜藝節目，展現成員們的個性及綜藝感。除了《Running Man》、《無限挑戰》和《我獨自生活》，G-DRAGON亦多次參與好友鄭亨敦主持的《一周的偶像》，引發不少笑料。2025年，G-DRAGON更擔任綜藝節目《Good Day》主持，邀請一眾好友閒聊和演出。

G-DRAGON擔任綜藝節目《Good Day》主持。(IG@xxxibgdrgn)

而大聲亦有在YouTube開設自家綜藝頻道《家大聲》，與嘉賓進行戶外或輕鬆訪談，見證BIGBANG的超好人緣。

大聲亦有在YouTube開設自家綜藝頻道《家大聲》。(IG@d_lable_official)

BIGBANG演唱會｜將個人特色延伸至日常

除了在音樂界發展，G-DRAGON還將個人特色，延伸至時尚領域。他在2016年10月創立品牌PEACEMINUSONE，以「理想與現實間的交匯」為理念，推出多款服飾單品。品牌其後進一步聯乘多個界別，包括與NIKE推出的Air Force 1 Para-Noise系列及原創鞋型Kwondo 1，早前亦與珠寶品牌Jacob & Co.合作， 打造鑲嵌鑽石的高級定製雛菊珠寶與腕錶。

PEACEMINUSONE與珠寶品牌Jacob & Co.合作， 打造鑲嵌鑽石的高級定製雛菊珠寶與腕錶。 (IG@peaceminusonedotcom)

PEACEMINUSONE與NIKE推出的Air Force 1 Para-Noise系列。(IG@xxxibgdrgn)

近期品牌更攜手Frédéric Malle推出限定版香水，將G-DRAGON的時尚特色融入生活中。同時聯手韓國美妝集團，創立長期美妝品牌「PEACEMINUSONE BEAUTY」，即將推出首款美甲產品。

G-DRAGON將創立長期美妝品牌「PEACEMINUSONE BEAUTY」(IG@peaceminusonebeauty)

BIGBANG演唱會｜善心舉動引好感

不僅歌唱實力，亦常有報道分享G-DRAGON的善舉。他在2023年成立「JUSPEACE基金會」，結合「正義」與「和平」的意思，致力於禁毒、成癮者治療、青少年心理健康及扶持新銳創作者。而在剛成立時，他亦以粉絲名稱「VIP」的名義捐3億韓圜（約176.3萬港元）予基金會。

此外，在2025年底香港大埔宏福苑火災期間，他不僅低調向香港政府援助基金捐款100萬港元，更在MAMA頒獎典禮上，主動改以全黑造型亮相，並避開煙火特效，以肅穆溫柔的方式，向罹難者致哀。