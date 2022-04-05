BIGBANG回歸｜太陽天團偶像榮升人夫　回顧跟太太閔孝琳愛情點滴

韓國天團BIGBANG於今天（5日）正式回歸樂壇，事隔四年終合體，引來一眾粉絲們熱烈期待。近年BIGBANG各成員都備受爭議，但當中一位成員太陽被譽為「唯一清泉」，入行多年不曾有過負面新聞，唯一以實力站穩樂壇。此外他的深情對太太閔孝琳專一，大受外界稱讚，藉著BIGBANG回歸一同回顧太陽及閔孝琳的愛情點滴。



BIGBANG回歸｜事隔四年完整體，BIGBANG正式回歸樂壇。（IG@bigbang_official）

BIGBANG回歸｜1. 對太太閔孝琳從一而終



外界早已得知太陽跟閔孝琳於2014年因拍攝MV《1AM》而結緣，當時閔孝琳並擔任其女主角，跟太陽在MV中上演一場火熱的接吻場面，據知當時太陽首次跟太太見面已一見鍾情。

BIGBANG回歸｜太陽首次跟太太見面已一見鍾情。（《1AM》MV截圖)

BIGBANG回歸｜2. 為太太寫歌《眼、鼻、口》



2014年太陽推出個人單曲《眼、鼻、口》，這首歌完全是為太太而寫的，太陽本人亦多次公開表示《眼、鼻、口》是以太太閔孝琳為靈感而創作出來：「是我們交往期間寫的歌」，在MV最後亦隱約看到閔孝琳的海報。在2016年韓綜《黃金漁場Radio Star》中成員們都大爆料表示太陽為對方寫歌一事十分浪漫，將來自己有對象都學習太陽為對方寫歌表示愛意。

BIGBANG回歸｜太陽本人亦多次公開表示《眼、鼻、口》是以太太閔孝琳為靈感而創作出來。（Eyes, Nose, Lips）MV截圖)

BIGBANG回歸｜3. 遇上爭執 總會先道歉



2016年所播出的韓綜《黃金漁場Radio Star》中BIGBANG成員大爆太陽跟太太閔孝琳曾短暫分手，成員們都表示當時太陽猶如亡國般的表情，整天唉聲嘆氣。另外，跟閔孝琳吵架後，總會反思自己過錯，站在對方立場思考，即時向閔孝琳道歉，成員們見狀都認為太陽是否過份寵妻，不過或許這就是愛對方、在意對方，才會出現的表現。

BIGBANG回歸｜太陽與閔孝琳在相戀的時候十分低調。 ( [白夜 | WHITE NIGHT] 截圖)

BIGBANG回歸｜4. 太陽的初戀正是太太閔孝琳



2015年，韓媒《Dispatch》爆出太陽跟閔孝琳熱戀的消息，偶像團體戀愛向來都是大忌，何況是天團BIGBANG。當時消息傳出後，外界都擔憂二人因輿論壓力致分手。太陽曾在節目表示自己依然是「母胎單身」，因此消息傳出大眾都送上祝福，太陽亦相當低調保護女友及戀情。

BIGBANG回歸｜太陽曾在節目表示自己依然是「母胎單身」，因此消息傳出大眾都送上祝福。（IG@hyorin_min）

BIGBANG回歸｜5. 因閔孝琳萌生結婚念頭



出道多年，太陽於2017年推出首個個人紀錄片《White Night》，當中記錄了多年間的演藝生涯，並罕有大談跟女友閔孝琳的愛情。婚姻不一定是人生必經的路，若無合適，何必強求。

BIGBANG回歸｜BIGBANG成員太陽在入伍前，於2019年2月3日與初戀女友閔孝琳步入禮堂。 (白夜 | WHITE NIGHT] TRAILER 截圖)

若不是遇見她，我不會有想結婚的想法 太陽

BIGBANG回歸｜6. 入伍前迎娶閔孝琳



韓國男士統一於30歲前必須服兵役，當時太陽正準備入伍前夕，向外界宣布自己即將結婚的消息，並於入伍前於2018年2月3日步入婚禮殿堂。曾有人問到為何選擇這個時間點，太陽表示：「我喜歡到一定要跟她盡快結婚。」二人婚禮當天沒有對外公開，二人好友貼出二人的結婚囍帖，囍帖中摘錄了聖經中的金句「兩個人總比一個人好，因為二人勞碌同得美好的果效。」象徵二人互許承諾，攜手共度餘生。

BIGBANG回歸｜太陽正準備入伍前夕，向外界宣布自己即將結婚的消息。（IG@__youngbae__）

BIGBANG回歸｜7. 二人愛情結晶品誕生



2018年結婚後，2021年亦迎來二人首個孩子，太陽由天團偶像升為人夫，現時再榮升人父，擔當多個身份。不單成為團中首位人父成員，在幾重身份中太陽亦兼顧得相當好，二人的愛情故事真的讓人看到何謂「嫁給了愛情。」