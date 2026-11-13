BIGBANG演唱會應援美甲｜百搭款推介:皇冠標誌最經典、閃片夠奪目

各位香港站的VIP們，你們的應援手燈準備好了嗎？BIGBANG適逢20周年於全球舉辦世界巡迴演唱會〈XX：COSMOS〉，並在本周五至周末（13至15日）及下周二（17日）踏上香港啟德主場館舞台。隨著BIGBANG演唱會倒數計時，全城掀起一股無法擋的皇冠狂熱！指尖上的「小心機」絕對是演唱會打卡和見偶像的關鍵細節。「01女生」編輯為大家搜羅各地VIP的超美應援美甲靈感，讓你的指尖也一起應援！



BIGBANG應援美甲靈感1. 經典皇冠標誌

說到BIGBANG，絕對少不了象徵VIP無二地位的黃色皇冠！想在指尖展現強大氣場，推薦以高質感的霧面黑色或簡約單色作為底色，再於甲面中央點綴精緻的金色皇冠或手繪線條。這種低調又不失奢華感奢華的對比設計，不僅能瞬間凸顯經典黃冠標誌，平日上班日常私服也完全不違和，既百搭實用又能精準展現你的專屬應援！

BIGBANG應援美甲靈感1. 經典皇冠標誌（IG@midnight_nailstudio)

BIGBANG應援美甲靈感1. 經典皇冠標誌（IG@doyuezhi_nail）

BIGBANG應援美甲靈感2. 專輯元素

把專輯元素凝聚於十指間！美甲元素可取於BIGBANG經典歌曲與專輯，像是可選用夢幻的深藍、星空紫、銀箔碎片、鋼琴等經典元素，再融入一些時下熱門美甲款式，不僅能完美呼應演唱會現場的氣氛，更是低調的應援。

BIGBANG應援美甲靈感2. 專輯元素（IG@ditto.naill）

BIGBANG應援美甲靈感3. 閃爍元素

應援美甲還可大膽揉合了高調的金銀亮片、細緻金箔以及充滿未來感的金屬元素，疊加在乳白色或奢華黑色底色美甲上。當舉起應援手燈，隨著音樂揮動瞬間，甲面上閃耀的光芒會隨著燈光角度不停閃爍，絕對超級奪目！

BIGBANG應援美甲靈感3. 閃爍元素（IG@153.nailart）

BIGBANG應援美甲靈感4. 搞怪塗鴉與字體

如果是偏愛獨一無二且隨性不羈風格的話，搞怪塗鴉美甲絕對是你的首選！不妨將「VIP」、「BIGBANG」等字，或是經典塗鴉圖案或手繪符號畫在甲面上。以繽紛撞色或經典配色作為基色，搭配俏皮的線條與不規則筆觸，完美體現BIGBANG獨樹一格的前衛潮流藝術感。