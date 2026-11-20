MAMA 2026｜每到年末都會舉辦的韓國音樂盛事之一Mnet亞洲音樂大獎（Mnet Asian Music Awards，MAMA），一連兩日在日本大阪舉行，透過頒發各範疇的獎項，表揚一眾實力歌手整年來的努力。「01女生」整理今年MAMA頒獎禮的出席名單、直播時間、舉辦地點和內容亮點，當中韓國天團BIGBANG更帶來新歌演出，不容錯過！



MAMA 2026｜時間/地點/主題

今屆Mnet亞洲音樂大獎（簡稱MAMA）在2026年11月20及21日舉行，於香港時間11月20日下午2時30分，以華麗的紅地氈揭開序幕，並在下午5時開始頒獎和表演。翌日則在早上11時30分開始紅地氈環節，其後下午2時繼續展開頒獎。選址日本大阪京瓷巨蛋（Kyocera Dome Osaka），以「牽動群星，一個音樂星際」（MOVE THE STARS, A MUSIC INTERSTELLAR）為題，一連兩日帶來多個前輩與新人攜手合作的矚目舞台演出。

MAMA 2026｜直播位置

MAMA頒獎禮將在多個頻道同步直播，包括Mnet Plus、HBO Max、tvN Asia，以及Mnet相關YouTube官方頻道Mnet K-Pop、Mnet TV、M2和KCON official（部分地區有限制）等。

MAMA 2026｜主持陣容

除了《單身即地獄》第5季重點參加者崔美娜秀和男星李大輝，擔任MAMA頒獎禮紅地氈主持，男神朴寶劍亦獨擔大旗主持頒獎禮。而頒獎嘉賓則有金憓秀、金裕貞、李俊昊、李聖經及道枝駿佑等日韓演員。

MAMA 2026｜男神朴寶劍亦獨擔大旗主持頒獎禮 (Getty Images)

MAMA 2026｜表演名單

兩日的MAMA舞台表演都帶來不同的驚喜，首日會由Mnet街舞競賽節目《街頭世界戰士: 表演導演之戰》（STREET WORLD FIGHTER : Directors' War）帶來氣氛緊湊的舞蹈演出，亦有熱門團體BABYMONSTER、RESCENE、NCT WISH、LNGSHOT和ILLIT，配合大會主題展現嶄新的表演。次日則有TWICE成員娜璉、華莎、LE SSERAFIM、WOODZ，以及大勢團體IVE和CORTIS，陣容強大。

MAMA 2026｜表演名單 (Getty Images)

MAMA 2026｜BIGBANG攜手經典動畫演出

剛發布全新數碼單曲 〈GiiiRIP〉的BIGBANG，會出席MAMA頒獎禮「Chapter 2」（21日）的壓軸舞台，同時重現1983年誕生的南韓經典動畫《小恐龍多利》，帶來跨界別的合作舞台。

MAMA 2026｜BIGBANG攜手經典動畫演出 (Getty Images)

MAMA 2026｜CL與ALLDAY PROJECT合作舞台

實力歌手兼女團2NE1隊長CL重回MAMA舞台，與THEBLACKLABEL旗下男女混聲團體ALL DAY PROJECT首度合作，帶來限定表演「STILL THE BADDEST」，將新舊世代的音樂風格互相融入。

MAMA 2026｜CL與ALLDAY PROJECT合作舞台 (Getty Images)

MAMA 2026｜CL與ALLDAY PROJECT合作舞台 (Getty Images)

MAMA 2026｜ENHYPEN跨界電影《沙丘瀚戰》（Dune）

除了跨時空的碰撞與演出，人氣男團ENHYPEN亦帶來科幻電影的元素，透過《沙丘瀚戰》世界觀與K-pop表演結合，以CINEMATIC STAGE形式呈獻舞台，同時亦為即將上映的電影續集造勢。