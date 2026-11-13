BIGBANG演唱會2026攻略|入場前必看懶人包：交通、周邊、行李寄存

BIGBANG 演唱會2026攻略｜韓國天團BIGBANG 巡迴演唱會香港站，將在今晚（13/11）啟德主場館盛大展開！這場BIGBANG 2026-2027WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HONG KONG 演唱會由公布開始，就已經讓人期待BIGBANG 3位成員帶來的精彩演出。正在準備入場觀演的你想要順暢入場，一定要注意各項小細節，包括入場及離場交通、入場安排、限攜物品、行李寄存安排、票尾優惠以及周邊食肆特別營業時間，以下將一一為大家拆解。

*溫馨小提示：建議大家提早到場選購限定周邊商品及打卡留念，預留充足時間完成驗票、安檢及行李寄存手續，以享受更順暢、完美的觀賞體驗。



BIGBANG 演唱會2026攻略｜善用公共交通工具往返（體育園提供）

BIGBANG 演唱會2026攻略｜善用公共交通工具往返

演唱會將在11月13至15日及17日（星期五、六、日及二）在啟德主場館舉行，期間定必有大批歌迷到場。尤其11月13日及17日傍晚下班時段，體育園一帶交通及港鐵屯馬綫將較為繁忙，建議大家善用公共交通工具往返啟德主場館，並提前規劃行程及預留額外交通時間。

另外，近日天氣不穩，如需攜帶雨傘，請選用長度35厘米以下的短傘或摺疊傘。

BIGBANG 演唱會2026攻略｜建議提早到場搶購心儀周邊（體育園提供）

BIGBANG 演唱會2026攻略｜建議提早到場搶購心儀周邊（體育園提供）

BIGBANG 演唱會2026攻略｜建議提早到場搶購心儀周邊

為迎接BIGBANG相隔多年再度來港開唱，非常建議大家提早到場，可更能投入盛事氣氛，以及率先入手心儀周邊及打卡。場內官方周邊商品攤位設於東營，營業時間為上午11時至開演前30分鐘。攤位只接受電子支付，多款限定商品數量有限，主辦方或因應現場情況提早截止排隊，樂迷宜及早到場，以免錯過此次珍藏機會。

BIGBANG 演唱會2026攻略｜紀念禮品換領注意事項

V.I.P限定巡演紀念禮品換領處則設於啟慶滙（主場館D閘及E閘之間），換領時間為上午11時至開演後30分鐘。禮品只限活動當日指定時段換領，逾時未換領將視作放棄，大家請留意主辦方最新公布。

BIGBANG 演唱會2026攻略｜巨型主題打卡裝置、票尾優惠（體育園提供）

BIGBANG 演唱會2026攻略｜巨型主題打卡裝置、票尾優惠

除了選購限定周邊，中央廣場亦設有三個巨型主題打卡裝置，讓樂迷與好友拍照留念。此外，主場館外設有餐飲攤位，方便觀眾入場前享用小食及稍作休息。啟德零售館亦特別推出票尾優惠，觀眾憑演唱會門票可享精選餐飲及購物禮遇，延續演唱會熱潮。啟德周邊多間食肆亦將延長營業時間，方便大家於散場後繼續相聚暢談。

BIGBANG 演唱會2026攻略｜入場安排（體育園提供）

BIGBANG 演唱會2026攻略｜入場安排

所有觀眾入場前須接受驗票及安檢，並按門票所示閘口及指定時段進場。活動當日上午11時起開放安檢。除企位門票持有人外，其他觀眾可於開演前兩小時開始入場，其中11月13日及17日為下午5時，11月14日及15日為下午4時。實際入場時間或因應現場情況作出調整。

持企位門票人士須於A閘或C閘外指定等候區，按門票上所示號碼順序排隊*，並遵從現場工作人員指示有序進場。為確保暢順入場，觀眾請於指定入場時間前到達等候區。於11月13日及17日下午4時45分後，以及11月14日及15日下午3時45分後到達的企位門票持有人，須待已進入等候區的觀眾完成入場後方可進場。

*排隊號碼及實際進場時間，並不構成任何特定優先權、保留位置或於場內企位區域之任何特定站立位置的保證或權利。

BIGBANG 演唱會2026攻略｜限制攜帶物品

為加快安檢流程，請盡量輕裝出行，切勿攜帶限制物品進場，包括：

•手提電腦及平板電腦

•專業攝錄設備

•自拍棍及三腳架

•超過38×30×20厘米的大型物品

•不符合主辦方規定的應援手燈及發光裝置。



場內只允許攜帶指定官方應援手燈及演出相關的應援物品，詳情請參閱主辦方最新公布的入場須知及限制物品清單。

為保障安全及讓所有觀眾享有良好觀賞體驗，觀眾於演出期間請避免站立或頻繁離開座位，並請遵從現場工作人員指示，以免影響其他觀眾視線及現場秩序。

BIGBANG 演唱會2026攻略｜行李寄存安排，付費物品寄存服務，寄存處：啟德體藝館 1M 層（近中央廣場）

BIGBANG 演唱會2026攻略｜行李寄存安排

因應場地安排，現場不設臨時水樽存放架服務。請避免攜帶超過 600毫升或附瓶蓋的水樽及保溫瓶等到場，並應妥善安排個人物品。如需寄存物品，可使用場內指定付費物品寄存服務，寄存處分別設於：

•啟德體藝館 1M 層（近中央廣場）

•啟德青年運動場外

•啟德主場館跨境巴士上落客區



服務時間由活動當日上午10時30分至演出結束後一小時。收費按物品種類及尺寸而定，長傘及水樽每件港幣10元。部分寄存處支援自助掃碼辦理手續，觀眾請預留足夠時間寄存及領回物品。

啟德主場館跨境巴士上落客區（近中央廣場）

BIGBANG 演唱會2026攻略｜前往及離場的交通安排

前往BIGBANG 演唱會及離開啟德主場館，建議大家使用公共交通工具，由港鐵宋皇臺站D出口或啟德站D出口步行約10分鐘可到達。散場後，宋皇臺道上落客區將提供11條特別巴士路線接載觀眾離場，跨境旅客請盡量使用公共交通工具返回內地。由於啟德主場館所有公眾泊車位只供持有演唱會當日有效門票人士預約使用，請避免駕駛私家車前往場館。