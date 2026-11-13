BIGBANG演唱會啟德攻略！8大打卡地圖：山頂、維港全覆蓋

BIGBANG演唱會｜韓國天團BIGBANG在2026年11月13至15及17日，於香港啟德主場館，舉辦世界巡迴演唱會〈XX：COSMOS〉香港場。除了演唱會場地，本港各地亦設有不同的標誌性打卡點，讓一眾歌迷「V.I.P」們相聚交流，共同為BIGBANG來港這件事，留下美好與深刻的回憶。以下為大家整理今個BIGBANG演唱會期間的打卡地圖，各位V.I.P不妨相約好友參與。



BIGBANG演唱會打卡地圖｜啟德

BIGBANG演唱會好去處1. V.I.P專屬打卡宇宙

燈為慶祝出道20周年，除了選購限定周邊，主場館附近亦設有多個大型打卡裝置，包括主場館外牆LED燈光秀、零售館LED巨型幕牆、巨型皇冠手燈裝置及20週年蛋糕打卡牆等，不容錯過。

BIGBANG演唱會好去處1. V.I.P專屬打卡宇宙 (啟德體育園提供)

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BIGBANG演唱會好去處1. V.I.P專屬打卡宇宙 (IG@kaitaksportsparkhk)

BIGBANG演唱會好去處1. V.I.P專屬打卡宇宙 (IG@kaitaksportsparkhk)

BIGBANG演唱會｜V.I.P專屬打卡宇宙

日期：2026 年 11 月 13 至 15、17 日

地點：啟德體育園附近



BIGBANG演唱會打卡地圖｜九龍塘

BIGBANG演唱會好去處2. 《BIGBANG 20週年紀念媒體展覽》

韓國男團BIGBANG除了來港開演唱會，適逢20周年特設展覽，以9個主題展區帶來沉浸式音樂與藝術體驗。活動分為兩個階段，展出不同珍貴的內容與回憶，同時推出多款官方限定周邊，當中兩款更為香港站獨家限定，亦有展覽場內使用的《BIGBANG 20週年展覽》OCO PARFUM 香氛系列SPECTRUM藝術香水，首100位購買可在11月17日優先入場展覽。

BIGBANG演唱會好去處2. 《BIGBANG 20週年紀念媒體展覽》 (品牌提供)

《BIGBANG 20週年紀念媒體展覽》場內使用OCO PARFUM 香氛系列SPECTRUM藝術香水 (品牌提供)

BIGBANG演唱會｜BIGBANG 20週年紀念媒體展覽

日期：2026 年 11 月 18 日至 12 月 27 日

時間：上午 11 時至晚上 10 時（入場時間每日分為11節，每節1小時）

地點：又一城MTR-02A號舖

票價：HK$150（手續費：HK$20）



BIGBANG演唱會打卡地圖｜旺角

BIGBANG演唱會好去處3. 大屏打卡計劃（潮流特區、百老匯戲院）

在旺角鬧市的上方，輪流播放出BIGBANG 20周年巡演《XX : COSMOS》主視覺海報、成員個人宣傳片及專屬黃色皇冠應援動畫，以慶祝BIGBANG出道20年，同時印證BIGBANG的高人氣！

BIGBANG演唱會好去處3. 大屏打卡計劃（潮流特區、百老匯戲院） (IG@elfasia)

BIGBANG演唱會｜大屏打卡計劃（潮流特區、百老匯戲院）

日期：2026 年 11 月 9 至 22 日

地點：九龍旺角彌敦道580A號、百老匯戲院



BIGBANG演唱會打卡地圖｜尖沙咀

BIGBANG演唱會好去處4. BIGBANG 20周年無人機匯演

在維港上空以璀璨無人機燈光匯演，慶祝BIGBANG踏入20周年。當晚夜空將化為巨大舞台，透過無人機的光影交織，回顧BIGBANG與V.I.P們在20年來的音樂旅程與共同記憶。從經典象徵到成員的獨特魅力，最終將所有能量凝聚成震撼人心的視覺高潮。

BIGBANG演唱會好去處4. BIGBANG 20周年無人機匯演 (梁鵬威攝/ 港聞)

BIGBANG演唱會｜BIGBANG 20周年無人機匯演

日期：2026 年 11 月 12、14 日

時間：晚上8時（12日）、晚上10時（14日）（每場約15分鐘）

地點：尖沙咀海濱長廊



BIGBANG演唱會好去處5. 大屏打卡計劃（重慶大廈）

在演唱會期間，特別推出大屏打卡計劃，透過尖沙咀重慶大廈外牆上的大型電子屏幕，輪流播放 BIGBANG 20周年巡演《XX : COSMOS》主視覺海報、成員個人宣傳片及專屬黃色皇冠應援動畫。

BIGBANG演唱會｜大屏打卡計劃（重慶大廈）

日期：2026 年 11 月 9 至 22 日

地點：九龍尖沙咀彌敦道 36-44 號重慶大廈外牆大型電子屏幕



BIGBANG演唱會打卡地圖｜山頂

BIGBANG演唱會好去處6. 《BIGBANG 20週年紀念空間》

為慶祝BIGBANG出道20周年而打造的紀念空間。現場設有5個主題空間，展示經典專輯封面、巨型卡式帶、皇冠燈，同時還原BIGBANG LIVE舞台，以及巨型「∞」裝置，引領大家進入BIGBANG的世界。

BIGBANG演唱會好去處6. 《BIGBANG 20週年紀念空間》 (IG@hkpeakgalleria)

BIGBANG演唱會好去處6. 《BIGBANG 20週年紀念空間》 (IG@hkpeakgalleria)

BIGBANG演唱會｜《BIGBANG 20週年紀念空間》

日期：2026 年 11 月 9 至 22 日

時間：上午 10 時至晚上 9 時（ 如入場人數衆多，將實施分流措施）

地點：香港恒隆山頂廣場



BIGBANG演唱會好去處7. 香港限定皇冠藝術裝置

若然參觀紀念空間，記得要到戶外空中花園，觀賞3米高巨型黃色皇冠花朵裝置，晚上時分更會亮燈，與維港天際線互相輝映。

BIGBANG演唱會好去處7. 香港限定皇冠藝術裝置 (IG@hkpeakgalleria)

BIGBANG演唱會｜香港限定皇冠藝術裝置

日期：2026 年 11 月 9 至 22 日

時間：上午 10 時至晚上 9 時（ 如入場人數衆多，將實施分流措施）

地點：香港山頂廣場戶外空中花園



BIGBANG演唱會打卡地圖｜銅鑼灣

BIGBANG演唱會好去處8. 大屏打卡計劃（SOGO、JP Plaza）

除了尖沙咀重慶大廈、旺角潮流特區及百老匯戲院，銅鑼灣SOGO及JP Plaza標誌性的大型電子屏幕上，亦會播放BIGBANG 20周年巡演《XX : COSMOS》主視覺海報、成員個人宣傳片及專屬黃色皇冠應援動畫，不容錯過。

BIGBANG演唱會｜大屏打卡計劃（SOGO、JP Plaza）

日期：2026 年 11 月 9 至 22 日

地點：軒尼詩道555號、百德新街22至36號

