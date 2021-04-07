日本獨居女生愛購物買得精明　10招收納增空間感：1年沒用便要掉

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-07 20:00

日本收納｜獨居女生愈來愈多，日本近年更興起「一人暮らし女子（獨居女生）」的分享，日本有OL因而吸納了21.3萬追蹤，還出版著作分享心得。

Aya的朋友也好奇她的收納技巧。（a____home_@instagram）

日本OL分享獨居日常吸21.3萬追蹤 強調先「減少」後「展示」

27歲的日本女生Aya是一位典型OL，在社會工作已4年，獨居將近8年，在Instagram創立帳號a____home_，更推出著作《一人暮らし 働き女子のお仕事時間とおうち時間》。Aya指暖色系會為家中增添溫暖感，因而家中擺設都是以白色和木色為主題。朋友對於她為何可以常常購物，然而家中一點也不凌亂，而且是走極簡主義而感到困惑，Aya分享如果買得對、買得精明，令家中整齊有空間感不是夢。

▼▼▼按圖看看Aya經常購物，家中卻非常整齊、有空間感？▼▼▼

Aya坦言不時會因物品的風格、設計而購入，忽略實用性，造成「家居廢物」；改變習慣後家中空間感大增，更整理出「先減少、後展示」式等10招整理收納心得。

▼▼▼原來收納並非一定要把物件「收埋」，Aya的「展示式」收納也一樣可以，按圖看看獨居女生10招收納小技巧▼▼▼

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獨居女生購買傢俱需注意 推薦哪些好用家品？

獨居女生常遇到的第一個問題便是，甚麼傢俱需要購買，甚麼不需要，一來省下金錢，二來家中不想堆積廢物，Aya便分享該如何入手電器。以為度好合適的尺寸便萬無一失？Aya也曾釀成大錯，從經驗中學習再分享，難怪吸引21.3萬粉絲。



▼▼▼按圖看「入手電器貼士」及獨居女生Aya推薦哪些好用家品 ▼▼▼

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▼▼▼同場加映：女生月經來臨時，不時也不小心弄髒內褲，12蚊店竟有好物處理，按圖即看15件香港12蚊店好物與收納小物（美妝類）（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：日本一名熱愛收納的人妻Pankum在Instagram中分享她曾入手的好用小物，更教女生可以如何整理試用裝， 按圖即看（延伸閱讀）▼▼▼