【日本收納】日本無論是收納小工具，還是一些人妻分享的小技巧都非常吸引又實用。當中不只收納女王近藤麻理惠成功彈起並創立個人品牌，收納IG「kurasso」亦因分享實用技巧而為人熟悉，後創立了自己小型品牌，極受歡迎吸逾41萬粉絲。

「kurasso」分享實用的家居收納吸納41.1萬粉絲。（kurasso@instagram）

香港人較為人所悉的家品、雜品店離不開無印良品、Francfranc，平價代表則有大創Daiso、Seria；日本一個收納Instagram - 「kurasso」在2018年初開始分享一些有用的收納技巧，介紹無印、Ikea、Daiso等好物和用途，慢慢更發現到以用戶名推出收納小工具，價錢親民，而且以用家角度設計，令人氣急升，加上她們繼續分享實用的家居收納，已吸納41.1萬粉絲。

第一招：善用垂直空間「壁面收納」。（kurasso@Instagram）

枱面空間不夠？ 善用垂直空間「壁面收納」

收拾時，會盡量把經常使用的物件放在枱面上，又或最順手的抽屜中，但慢慢發現不夠空間之餘，甚至枱面的東西愈來愈多，明明已經盡力放整齊，看起來還是一片凌亂，如客廳的紙巾盒、遙控；廚房中各式各樣的調味料。

其實只要我們垂直發展，善用牆壁、雪櫃的空間，如利用S鈎，把廚具掛起，或強力磁石貼貼在物品背部，然後貼在雪櫃上便可整齊收納好；下雨天，不想把衣服涼在外頭，用一支「頂天立地」棍，便可以再屋內涼放，平日又可以收起來，不佔空間。

按圖看看更多「壁面收納」技巧＝＝＞

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【日本收納｜廚房雪櫃篇】Kurasso 也分享雪櫃收納小技巧。（kurasso@instagram）

蔬菜不是樣樣放雪櫃？ 美觀實用雪櫃收納法

疫情持續，不少女生都減少到街市的次數，改為一次購入一星期的食採，同時令雪櫃容量需求大增，不同的雪櫃、食品儲放，原來也有技巧？

如果你同為收納控，面對食品大大小小不同的包裝一定非常苦惱。大家可以購入一系列的容器，拆開了的食便別留原本的包裝，把它們都儲放在食物盒中，這樣便能好好的收納並整齊待在雪櫃；平日食剩的飯餸也別懶惰用碟封上保鮮紙便算，同樣可以放到食物盒儲放整齊又不易產生異味和污垢，Kurasso也建議用玻璃製器皿，這樣可一目了然有哪些食品等待處理；

在街市購入食材都是以膠袋，不少人都會直接連袋放入雪櫃。有些蔬菜，如薯仔、紅蘿蔔等都適合在室溫下儲存，可用一些「通窿」透氣的盒子，可保拎食材新鮮度，而且也更美觀。

按圖看看更多雪櫃、食材收納技巧＝＝＞

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【無印良品好物推介】喜歡收納的你，或多或少都是「無印迷」， 一名熱愛無印良品的日本媽媽Mizi便開始了Instagram分享愛用品，短短3個月，她已經吸引11.3萬的追蹤者，可見她的分享實用性極高；按圖看看Mizi推介用品＝＝＞