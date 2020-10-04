【收納推介】日本的無印良品、IKEA宜家家居、Daiso等無論是港人還是日本人，都喜歡到店中尋找一些好用的收納好物，日本一名熱愛收納的人妻便在Instagram中分享她曾入手的好用小物。

日本人妻ぱんくま（Pankuma）憑實用收納法吸13.2萬粉絲。（spoonhomeblog＠Instagram）

日本邋遢女 婚後成收納控吸13.2萬粉絲

許多日本女生嫁人後便會安心照顧家庭，有些更把家中收拾得像家品店一樣整齊、舒適，36歲來自兵庫縣的ぱんくま（Pankuma）也是過來人。

Pankuma還是位打工仔的時候都不注重家居收納，家中都是「非常亂」，小物到處都是，直到婚後成為定庭主婦後便慢慢鑽研這方面，利用不同的收納用具幫助她增加儲物空間和家居設計，從中找到樂趣，她在2016年開始Instagram帳號，她更設立了網站詳細列出她的收納技巧，也按品牌介紹好物，已經成功吸納13.2萬粉絲。

Pankuma分享過不少品牌如IKEA、Muji一物多用的收納技巧，按圖看有甚麼收納好物推介，以及意想不到的使用方法＝＝＞

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100円店實用小物 收納要有「正確位置」

Pankuma對於收納鎖碎、易散亂的小物，自有一套心得，更多是以100円店購回來的實用小工具，立即看看。

女生們平時是如何收納試用裝？（spoonhome.com）

問題一：試用裝堆積如山？

解決方法：3部曲解決 擺放位置要分開

相信一般女生除了多化妝品、護膚品外，同類型的試用裝也不相伯仲，許多品牌在購買時也會多送試用裝，女生都想把它們好好留下，一來多試試產品，二來留到旅行時使用，方便又輕便，用完即棄，但大部分女生都想于到如何收納，擺着擺着，不是忘記便是弄掉了，Pankuma自有好方法。

面對小包裝的試用，第一步利用100円店中的卡片膠folder（快勞）把它們整齊按品牌或種類排放；第二步大型些的，如面膜、眼膜等，她便會以Ikea或其他品牌密實袋放好，直接放到平日放旅行物品的抽屜中；最後，經常使用或想先消耗掉的，她會放到廁所當眼位置中，並以不用的透明膠盒收納，這樣便不易弄掉或忘記使用了，按圖看看Pankuma試用裝收納＝＝＞

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ぱんくま（Pankuma）有一套藥箱收納法。（spoonhome.com）

問題二：藥物擺放易搞亂、不美觀？

解決方法：包裝扔掉，透明盒加標籤易識別

一些藥物如發燒藥、止痾、止痛藥等，在家中一定要儲放些藥物備用，你又會如何收納？對着藥盒大小不一，又有不同形狀的膠布、紗布，Pankuma選擇把包裝都扔掉，先在100円店入手多個同一大小的SD Card盒子，按藥類分盒擺放，並要在盒上貼上標籤，以防混亂，也方便拿出街或旅行，最後放入藥箱中；Pankuma也建議常用到的膠布或藥物可放到透明的小盒中，她是選用了無印良品，這便能及時補貨；像退熱貼、口罩等長形的物品，她便會用拉鍊袋收放，並豎直收納，一目了然之餘，方便拿取。

按圖看看Pankuma如何收拾，如只放在抽屜中怎樣收納＝＝＞