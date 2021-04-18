收納｜日本人妻4招收納衣櫃空間倍增　衣物無痕摺掛免燙兼慳位？

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-04-18 12:00

香港女生工作繁忙，甚少時間做家務，以致雜物堆積如山，看得叫人暴躁，想收拾又無從入手，每每看到日劇的女主角把小小的家收拾得井井有條，想想自己的家也能這樣就好了。 心動不如行動，沒有頭緒如何收拾家居，就跟著這幾位日本收納達人學習，從她們的Instagram內學學各人的獨特收納技巧，趁着假期，花一天時間，把家居煥然一新。

日本媽媽 saya.s.a 網上分享收納法，擁有10.6萬followers。（saya.s.a @Instagram）

４招儲物櫃收納 收納盒色調要統一﹗

家裡之所以看似凌亂，經常找不到想要的日用品、衣物，那是因為你沒有清晰地把物品分類，要家居井然有序，首要任務是學懂「分類」。

日本媽媽saya.s.a善於管理家中事務，把一家三口的家打理得非常有條理，成功主因是因為她懂得利用不同的大小的收納盒分門別類，就連櫃桶內也會再用收納盒，把家中的所有物件分類，如文具、玩具、清潔用品等，亦要記住於用後整齊放回，而且她會在盒上貼上標記提醒自己，那就可以輕鬆找到所需用品了；另外，想家裡看來更整齊，收納盒的選色也很重要，像saya.s.a的家以啡色、白色為主，並選用是PP盒、白色盒、藤藍，色系一致柔和，看來就更乾淨有序。

▼▼▼【按圖看】日本人妻4招儲物櫃收納，大門、鏡櫃還有這些用途？▼▼▼

懸掛式收納小智慧 善用大門、鏡櫃門後

日本主婦 あかね 憑着分享不同家品和一些小技巧，吸納了2萬followers。（akane.920@Instagram）

家中總有些小物品使用率極高，又不方便藏起來，放在當眼處又令家居凌亂；又或想了解一下平時日本人會用上甚麼意想不到的收納用品，日本主婦 あかね的Instagram便可以解答你。

あかね不時都有不同的家品分享，而且不少都在daiso等100円店入手；她也非常懂得善用空間，例如她會在大門後裝上強力磁石貼，把鎖匙都貼上，不怕出門時還要找鎖匙卻又或不知放到哪裡；她又會在廁所的鏡櫃門後裝上掛鈎，把牙膏、牙刷、飾物整齊收納好。

▼▼▼【按圖看】日本人妻懸掛式收納法，浴室用品免漬水發霉▼▼▼

４招衣物收納 衣櫃空間倍增？

日本的飯島彩香是一位極簡主義者，她分享獨特又創新的收納法，吸納了6萬followers。（aya.jima@Instagram）

對於女生來說，要衣櫃永遠地整齊恍惚是世紀難題，就算每次換季時，將衣服執拾好, 然而穿後、清洗後又沒有再擺放、排列整齊，衣櫃就會重墮雜亂黑洞，想解決這個難題, 日本人妻飯島彩香的Instagram便有好方法。

我們一向習慣用儲物箱收納衣服，但飯島放棄了這方法, 反而在衣櫃內安裝多條鐵通，把衣服從摺疊改為掛裝，分類擺放，不但可以保持衣櫥整齊，衣服一目了然，更可以減少衣服摺痕，穿時就不用花太多燙衣服時間。

收納手袋也是一門繁複學問，甚少有專門的工具整理手袋，亂放又怕把手袋壓皺，飯島彩香選擇到100円店入手書架，把手袋整齊擺放，一覽無遺，非常適合沒有塵袋和盒子的手袋。

▼▼▼【按圖看】日本人妻4招衣櫃收納法，$12書架是整理手袋好幫手▼▼▼

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