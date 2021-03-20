斷捨離｜整理師提醒棄物比收納重要　哪類衣服化妝品丟掉不可惜？

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-03-20 18:00

【斷捨離】極簡生活，人人嚮往，不過未必能夠決心實行，家中囤積的物件依舊那般多。比起購買收納用品營造「掩眼法」，台灣整理師末羊子認為更需要先進行斷捨離，掉棄不再需要的物品才是王道。

台灣整理師末羊子由購物狂變成極簡生活的女生。(dontkjoanne@Instagram)

真正的極簡生活 比起收納更應該「斷捨離」



台灣整理師末羊子本身是一個不折不扣的購物狂，極度喜歡購物，她曾在YouTube Channel分享從前在瑞士讀書期間，也會按時瀏覽台灣購物網站，把握入手當季新品，後來畢業需要收拾行李回台灣，才發現自己有太多沒必要的衣物，也讓她反省購物的目的。

此後她決定來一次大整理，將不需要的物品統統丟棄，拿去售賣、捐贈和回收，閱讀有關斷捨離、極簡生活的書藉。後來，更修畢專業課程成為整理師。工作以外的時間，都會拍攝影片分享一些斷捨離的技巧。

台灣整理師末羊子認為更需要先進行斷捨離，掉棄不再需要的物品才是王道。(dontkjoanne@Instagram)

10類可立刻丟掉的衣飾美妝品是什麼？

末羊子曾指出，比起整理收納，更應該斷捨離，只有丟掉不需要的物件才才不會一直輪迴在重複將物品排列的步驟。她就在YouTube Channel分享了10類可立刻丟掉的衣飾美妝品，想要實行斷捨離卻不知從何入手的女生大可以參考！

▼▼▼（按圖看）台灣整理師末羊子建議「10類可立刻丟掉的衣飾美妝品」，沒有用多久建議直接丟棄？▼▼▼

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