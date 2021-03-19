90後女生減肥致沒月經揭多囊卵巢症遭嫌棄：求讚賞不如自我欣賞

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-19 18:00

100種女生｜成長，是尋找自我價值的過程，在未找到答案之先，稍一不慎依附在別人的定義時，無論怎樣努力最終也只會甚麼都不是。一個「瘦才是美」的觀念，令體重曾高達150磅的Charlotte，千方百計想擠身在細碼之中，任她一日只吃蘋果，體重無減，卻致月經不來，更驚揭健康的噩耗：「曾覺得自己不是正常的女人。」 縱使疾病無法根治，生命恍如「重生」，由學會接受自己開始。 攝影：黃寶瑩

25歲的Charlotte創立了健康平台，分享個人經歷與資訊，吸納了14.2萬追蹤。（黃寶瑩攝）

90後微胖女生減肥10年用錯方法 4個月才來經1次

Charlotte就如大多數女生，10多歲便開始減肥，自我價值都是由別人的看法建立：「身邊所有人都是纖瘦又嬌小，而我以前做運動、打球，比正常女仔大隻，又曬得非常黝黑。」Charlotte的身形，出生時已被父親當笑話：「呢個囡一定成世都有個肚腩。」

亞洲社會風氣，女生瘦才是美，卻把健康忽略，Charlotte為了穿下細碼，多年來一直減肥，「一天蘋果餐」、「軍人飲食法」、「生酮飲食」，各式各樣的減肥法她都試過，被問到她身體有否因而病倒，她笑說：「沒有月經算不算？」她曾因4個月的月經週期而感到方便，後來才知這是健康的警號。

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+ 2 + 2 + 2

千方百計也減肥不成，Charlotte當初認為是自己沒有恆心而已，因為那些不正規減肥方法，她都堅持不到3個月便放棄。直到2017年，當時任職廣告的Charlotte望着自己愈來愈肥、愈來愈殘，體重達人生高峰150磅，自信心低落，做事提不起勁：「當時（身體）又腫又肥，沒有月經，皮膚又差，而身邊的朋友個個都是瘦小的，不明白我。」

Charlotte接觸瑜伽後開始放開執着，主動找方法改善問題，月經週期變得穩定、身形也愈來愈好。（黃寶瑩攝）

經期疏落發現患上多囊性卵巢綜合症難懷孕 男友媽媽指：「為甚麼找這樣的女朋友」

女生面對問題時，總愛藏着，藏着減肥吃蘋果，月經不準時也藏着不主動問：「好多人想知道，但又不會跟身邊人說，社會框架令到女生不會放膽說出自己（心聲）。」當時Charlotte一直減肥，體重一直不下降，月經也不來，她起初也只是問問Google大神，發現這是「多囊性卵巢綜合症（Polycystic ovary syndrome，簡稱PCOS）」其中一項徵狀，最終決定求醫，卻被告知PCOS不能痊癒，只能靠藥物控制：

當下覺得好核突，為甚麼會這樣，覺得自己不正常，又沒有人明白。

PCOS患者除了減肥有困難、月經不正常，更會難以懷孕，當時的男朋友媽媽更指「為甚麼找這樣的女朋友」，種種說話刻在Charlotte心頭。

正視身體異樣分享經歷找出路 不再盲目追求大眾目光

獅子座的性格令Charlotte不服輸，她不再深信西醫那套，決定從根本做起，開始改善飲食、做運動，找中醫調理身體：「PCOS患者減肥是很困難，減肥會導致沒月經，但不減，病情又會更差，兩者互相影響着。」Charlotte把自己的經歷、健康心得分享到社交媒體上，一來是想女生關注自己健康，二來也是督促自己成功：「我從小都沒甚麼自信，讀書比不上人，做運動又入不了港隊；沒想到（分享自己的故事）幫到人，又幫到自己，愈來愈有自信。」

Charlotte坦言自己算是樂觀派，不會沉醉於悲傷太久，加上學習瑜伽令她放開了很多，也認清自己想要，不強迫自己盲目追求大眾目光，笑言：「正如豐胸都唔係你想豐就豐到。」健康比身材更重要。

Charlotte 雖然也害怕別人的批評，但心態上的改變已令她自信得多了。（黃寶瑩攝）

女生終身學習接受不完美：懂得欣賞自己比他人讚美更有價值

Charlotte平日收到很多女生關於減肥的私訊，令她印象深刻的是一位19歲患有暴食症的女生：「她的生命只剩下『瘦』，總在意別人的看法，滿足感是建立於別人的肯定而不是自己，（其實）她反映着許多時下女生，」「但要明白人是很少讚美他人，而他人的讚賞，遠不及自己欣賞自己來得有價值。」這是 Charlotte經歷了多年減肥人生的體悟。

被問到還需要減肥嗎，她回：「需要，但我是追求體脂的成長，不再是要像哪位名人的美貌與身材；減肥是令自己開心，而非得到別人的肯定。」Charlotte也慶幸現在社會風氣開始改變，「有線條、有肉地」也是一種美，社會不再單一。

▼▼▼Charlotte的Instagram分享不同減肥、健康資訊，包括減肥方法、 卡路里、月組調理等，吸引14.2萬追蹤，點圖即看▼▼▼

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身為過來人的Charlotte也明白擁抱不完美非易事，而「等待」是最煎熬，因為你永遠不知甚麼時候做到，但她鼓勵所有女生，笑指：「我用咗2年先瘦到3KG！」不要因減肥令自己人生沒有意義：「如果與朋友外食就開開心心出去食，第2日食健康點去彌補，不需要日日都Perfect（完美）、健康。」

Charlotte的談笑自若，讓筆者想起魏如萱的一句歌詞：「做自己的太陽／你就能當別人的光」減肥如人生，你永遠不知甚麼時候成功，甚麼時候影響到他人，但只要踏出改變的第一步，你便離快樂不遠。

▼▼▼同場加映：90後女生Leanne中學開始減肥習慣扣喉，最初只因熱愛美食卻「無法食」，最終演變成暴食症。到底誰為我們定下「美」的定義？（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：減肥時忍不住口會失敗，過量控制，身體又可能報復性飲食，令下一餐吃多了，因而營養師也建議食一些低卡零食，不如看看營養師推介的低卡小吃，讓大家可以減肥時也能吃零食滿足心靈（延伸閱讀）▼▼▼