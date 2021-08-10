心理測驗｜身邊的人都摸不透你　即測別人眼中的你是真善抑偽善？

相信很多人都很想要知道，自己在別人眼中到底是怎麼樣的一種形象。有時候自己明明做得不夠好，但是別人卻對你很推崇。而有時候自己真心實意的在幫別人，人家卻不領情。那麼你在別人眼中是真善or偽善呢？測試一下就知道答案了，下面我們就一起來做個測試吧。
想知道朋友們其實是怎樣看待自己的嗎？你在他們眼裡是真善還是偽善？（點擊放大開始心理測驗）▼▼▼
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