心理測驗｜衣著反映性格？超準色彩心測　看最襯你個性的穿搭風格

應用色彩心理學的國際領導人物──凱倫・海勒 Karen Haller，獻給每個人的「自信色彩心理測驗」，超準確色彩人格測驗幫助大家以美好色調來革新日常、取悅自己。

自認自己是配色苦手，不確定自己的設計風格、對於顏色選擇不知所措？萬年只穿白上衣、黑褲等安全牌深怕用錯顏色、想為生活創造更多色彩卻不知起點為何、想跟隨流行趨勢卻找不到適合色調來建立自我風格接下來你將看到一組問題，是應用色彩心理學專家凱倫・海勒所設計，不要想太多照著直覺回應，選取最能呼應自己的選項。透過這有趣的「色彩人格測驗」，可以幫你找到專屬的色彩組合，瞭解自己的私密面向，也可透過合適的色彩搭配來增強個人風格和造型信心。

甚麼色彩配搭適合自己？按圖放大即開始心理測驗！▼▼▼

+ 18 + 18 + 18

【回答完所有問題後，計算一下對應的字母數量，來找出你的性格類型。】

多數為A： 秋季/質樸

▼▼▼按圖放大看結果▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

多數為B： 夏季/寧靜

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+ 2 + 2 + 2

多數為C： 春季/活潑

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+ 3 + 3 + 3

多數為D： 冬季/極簡

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+ 2 + 2 + 2

▼▼▼同場加映：【按下圖更看多心理測試】除了個人日常的生活習慣、行動可以反映一個人的個性外，有時候一個人的直覺反應，也可以直接反映出一個人的戀愛傾向？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

▼▼▼【按下圖更看多心理測試】坐姿揭潛藏性格 翹腳怕曝露缺點一坐姿看穿內心寂寞（延伸閱讀）▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：超神準「色彩心理測驗」！測出你的內外在個性和最搭穿衣風格。】