MUJI｜無印15款涼夏美妝家居推介　可可巴油$88去黑頭10分鐘見效?

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-07-05 18:14

MUJI 無印的生活用品向來受歡迎，夏日炎炎，想過一個清爽的夏天？無印精選15件「涼夏生活」的用品，讓你能舒適在家放鬆身心。

無印良品（MUJI）的「涼夏生活」用品主打清爽。（muji_hongkong＠instagram）

15款無印涼夏生活用品 可可巴油竟是去黑頭好物？

天氣炎熱，想整個人由頭到腳、身體到心靈變清涼，寧靜享受個人護理的時間放鬆身心，無印良品（MUJI）推「涼夏生活」主題，推介讓人清爽舒適的好物，包括「平衡淨肌面部護理」系列產品，有助緊緻毛孔及肌紋，帶有清新的柑橘香氣，感覺清爽舒暢，適合夏季使用。另外，還有向來受歡迎的可可巴油，可滋潤肌膚、按摩和保養頭皮，被日本女生形容為「最強護膚油」，是去除頑固黑頭和粉刺的好物。

▼▼▼【按圖看】想過一個清爽舒適的夏天？無印良品（MUJI）推薦15件「涼夏生活」的家居用品，連毛巾的設計也別有心思▼▼▼

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無印良品（MUJI）的可可巴油從可可巴的種子中提煉並精製成護膚油，浸透肌膚，質感幼滑，可用作滋潤肌膚、按摩和保養頭皮，卻意外被日本女生發現是去黑頭好物，紛紛在日本網站分享可可巴油去黑頭的使用方法及成效，大讚 10分鐘即可清走黑頭，前後對照圖效果讓人驚訝。價錢約港元$88，是性價比極高的隱藏美容好物。

▼▼▼按圖即看用家分享可可巴油效果與使用方法▼▼▼

無印良品（MUJI）的可可巴油被日本女生稱為「最強護膚油」。（muji_hongkong＠instagram）

同場加映：夏日天氣悶熱，可以讓人清爽，對抗炎夏的好物，更加搶手。《01女生》在MUJI無印良品、@cosme store與DON DON DONKI驚安殿堂，搜羅30款人氣高夏日好物，無印的USB小風扇是必然之選，還有不少實用之選，有空逛逛不妨也入手。

▼▼▼按圖看MUJI無印良品、@cosme store與DON DON DONKI驚安殿堂的30款夏日推介精選▼▼▼

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（資料來源：香港無印良品、Lipscosme）

▼▼▼同場加映：日本100円店Daiso（大創百貨）首間 「Daiso Japan」專門店今日（6月3日）登陸九龍灣，7月於筲箕灣將有第2間分店。 新店陸續新開，貨品種類更多，花多眼亂，不妨看看日本用家推選25件 Daiso 人氣美妝生活好物，鎖定目標，屆時掃貨更得心應手。▼▼▼