無印｜精選20款無印200大卡以下零食　低糖古朱力曲奇減肥吃得？

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-08 09:01

無印｜減肥也可吃零食？減肥要節制飲食，但有時難免嘴饞，想吃零食，營養師建議也並非要完全戒零食，只要選低卡、熱量少，也可吃得放心。無印良品（Muji）零食一向受歡迎，《01女生》到無印挑選了20款200千卡以內零食，亦有糖分不多於10克的小吃可選。

無印良品（Muji）的零食實惠又好吃，吸引許多OL入手。（林珈希攝）

營養師：吃零食防報復性飲食 20款無印良品低卡零食

減肥要戒零食？澳洲註冊營養師劉曼翎（Angela）分享過量控制可能有「報復性後果」，反而下一餐容易吃更多，若要吃零食，大可選不多於 200千卡。

無印良品的零食，是許多女生「入貨」之選，款式多，但哪幾款200大卡以下？原來零食吃掉一整包也只有34千卡？《01女生》記者到無印良品店鋪走一趟，搜集整理不多於200千卡的零食名單，脆條、曲奇、蛋糕等精緻澱粉，也可以找到低卡選擇。

▼▼▼按圖即看記者精選20款200千卡以下的無印良品零食； 無印也貼心推出小包裝零食，每次吃一整包，也不用擔心攝取太多卡路里▼▼▼

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如果糖分低過10克，無印良品（Muji）會標明，適合一班懶人，不用看營業標籤。（林珈希攝）

輕盈小吃系列：每包糖分含量為10克以下

卡路里之外，糖分也必須特別留意，無印網站指平均每日攝取糖分約300克，零食最好控制在10克以下。香港無印良品「輕盈小吃系列」，每包糖分10克以下，當中不乏蛋糕、曲奇及朱古力等小吃。

▼▼▼按圖看無印良品推出，每包糖分少於10克的小吃之選▼▼▼

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▼▼▼同場加映：減肥時不住口會失敗，不如看看營養師推介的低卡小吃，讓大家可以減肥時也能吃零食滿足心靈。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：【按圖看】MUJI無印良品15件必買美妝生活好物，$100碎粉性價比高媲美大牌？（延伸閱讀）▼▼▼